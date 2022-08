R. Kelly bị xét xử lại vụ án tấn công tình dục sau 14 năm trắng án

14 năm sau khi bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định trắng án một cách đầy kinh ngạc cho R. Kelly trong một vụ tấn công tình tục trẻ vị thành niên, vụ án đã một lần nữa được lật lại và ngôi sao thất sủng này có thể sẽ phải chịu án phạt trước dư luận.

Theo đó, chủ nhân bản hit I Believe I Can Fly sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang ở Chicago để bắt đầu phiên tòa xét xử cấp tiểu bang từng diễn ra vào năm 2008. Trong số các cáo buộc nghiêm trọng nhất mà R. Kelly phải đối mặt còn bao gồm tội danh âm mưu cản trở công lý bằng cách gian lận phiếu bầu của bồi thẩm đoàn. Điều này là do cựu ngôi sao đã trả tiền đồng thời đe dọa nạn nhân nhằm đảm bảo cô không thể tới tòa làm chứng.

(Ảnh: The Guardian)

Trước phiên tòa này, nam ca sĩ 55 tuổi đã bị thẩm phán liên bang Brooklyn tuyên phạt 30 năm tù vào tháng 6 năm ngoái vì tội lạm dụng tình dục phụ nữ, trẻ em gái và trai vị thành niên trong suốt nhiều thập kỷ. Chính bản án này đã khiến sự kiện trắng án cách đây 14 năm của R. Kelly được lật lại một lần nữa trước công lý.

Trong phiên tòa mới, nạn nhân của R. Kelly (nay đã 30 tuổi) sẽ đứng ra làm chứng. Lời khai của nạn nhân này được cho là vô cùng quan trọng với vụ án. Ngoài ra, ngôi sao thất sủng cũng sẽ phải hầu tòa vì bị cáo buộc lôi kéo 4 người khác quan hệ tình dục khi họ vẫn còn là những trẻ vị thành niên. Tất cả đều được kì vọng sẽ có mặt để làm chứng tại phiên tòa.

Nếu như bị kết án, số năm tù giam của cựu ngôi sao 55 tuổi sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa so với 30 năm tù ban đầu được đặt ra.

Theo NY Post