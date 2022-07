Tòa án loại bỏ cơ chế "theo dõi chống tự sát" đối với R. Kelly

Ngay sau khi R. Kelly bị kết án 30 năm tù giam với đầy đủ 9 tội danh liên quan tới lạm dụng tình dục và buôn bán tình dục, các nhà chức trách liên bang đã yêu cầu giám sát chặt chẽ cựu ngôi sao nhằm tránh anh có hành động cực đoan và tự sát trong khi giam giữ. Tuy nhiên, đứng trước sự giám sát này, đội ngũ luật sư của R. Kelly đã không đồng tình và lên tiếng yêu cầu tòa án loại bỏ cơ chế "theo dõi chống tự sát" đối với nam ca sĩ.

Sau các đánh giá lâm sàng tiếp theo, R. Kelly đã chính thức được loại bỏ khỏi danh sách "theo dõi chống tự sát" theo đúng như yêu cầu. Trước đó, phía luật sư của chủ nhân bản hit I Believe I Can Fly cho rằng chính quyền đưa anh vào diện "theo dõi tự sát" không phải vì mục đích này. Ngược lại, anh bị theo dõi vì lí do "trừng phạt" và vì "địa vị của anh ta là một tù nhân cao cấp", theo như luật sư khẳng định.

(Ảnh: Getty Images)

Ngay sau đó, phía các cơ quan chức trách đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc vô căn cứ này. "Hoàn cảnh cuộc sống hiện tại của Kelly chắc chắn mang lại cảm giác đau khổ về tinh thần", trợ lý luật sư Melanie Speight viết trong một đệ trình gửi lên tòa án, "Anh ta là một tội phạm tình dục bị kết án và ngồi tù trong 3 thập kỷ tiếp theo. Trước mắt, anh ta còn phải đối mặt với một phiên toàn hình sự liên bang khác ở Chigaco vì những cáo buộc liên quan tới nội dung khiêu dâm trẻ em".

Phía các nhà chức trách khẳng định rằng R. Kelly có nguy cơ cao tự sát sau khi anh được đánh giá tâm lý tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn. Tuy nhiên, sau khi được đánh giá lâm sàng một lần nữa, nam ca sĩ đã không còn trong diện theo dõi nhằm tránh nguy cơ tự sát nữa.

R. Kelly bị kết án với tội danh lừa đảo bao gồm 14 hành vi cơ bản liên quan tới bóc lột tình dục trẻ em, bắt cóc, hối lộ và buôn bán tình dục. Anh cũng bị kết án với 8 tội danh khách liên quan tới vận chuyển trái phép các cá hân qua tuyến tiểu bang vì "mục đích vô đạo đức".

(Ảnh: NME)

Quá trình tố tụng hình sự về vụ việc của R. Kelly bắt đầu vào tháng 8/2021 và kéo dài khoảng 6 tuần với lời khai của hơn 45 nhân chứng. Thực tế, trong nhiều năm qua, công chúng và báo chí thế giới có vẻ như thích thú hơn là kinh hoàng trước những cáo buộc về mối quan hệ không phù hợp với trẻ vị thành niên của nam ca sĩ này, bắt đầu từ cuộc hôn nhân giữa ông và nữ ca sĩ R&B Aaliyah vào năm 1994. Lúc đó, cô mới 15 tuổi.

Chỉ đến khi bộ phim tài liệu mang tên "Surviving R. Kelly" xuất hiện, sự lên án của công chúng mới trở nên rộng rãi hơn. Trưởng hợp của Kelly cũng trở thành dấu hiệu của thời đại #MeToo, tạo ra tiếng nói cho những người tố cáo, những người luôn thắc mắc liệu câu chuyện của họ trước đó có phải bị phớt lờ do họ là phụ nữ da màu hay không.

Bản án 30 năm tù này cũng không phải bản án duy nhất của R. Kelly. Sau khi bị kết án, nam ca sĩ sẽ được chuyển tới nhà tù quận phía Bắc Illinois để hầu tòa trong phiên xét xử tội phạm tình dục liên bang tiếp theo tại Chicago. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tới.

Theo Fox News