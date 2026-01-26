Quyết tâm cho con học trường xịn, mới được vài tháng, mẹ Hà Nội đã hối hận: Mỗi ngày con đều mệt lả, bố mẹ thì lục đục!

Tháng 9 năm ngoái, chị Thu Hằng (Hà Đông, Hà Nội) thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành mục tiêu lớn nhất năm: Giành cho con một suất vào lớp 1 tại trường tiểu học tư thục danh tiếng khu vực Cầu Giấy. Với tâm lý "không để con thua ngay từ vạch xuất phát", "để con nói tiếng Anh như gió", chị chấp nhận gác lại phương án trường công cách nhà vài bước chân để chọn một môi trường mà chị tin là "đẳng cấp" hơn.

Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với viễn cảnh màu hồng ban đầu. Dù trường có chế độ ăn sáng bán trú giúp mẹ "nhẹ gánh" bếp núc, nhưng đổi lại là những cuộc chạy đua với kim đồng hồ.

Khi hành trình tìm con chữ trở thành "cuộc hành xác"

Để kịp có mặt tại bàn ăn lúc 7h sáng, hai mẹ con phải rời nhà từ lúc 6h30. Trục đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến vào giờ cao điểm từ lâu đã là một "nỗi ám ảnh" với những dòng xe ken đặc, nhích từng chút một trong khói bụi.

"Ngay tuần đầu tiên, con đã muộn học vì tắc đường. Nhìn con ngồi sau xe, mắt vẫn nhắm nghiền vì thiếu ngủ, lòng mình thắt lại", chị Hằng xót xa.

Đặc biệt trong những ngày thời tiết miền Bắc chuyển rét, việc phải đánh thức con từ mờ sáng trở thành một "cực hình" với cả mẹ lẫn con. Sau một ngày dài học tập và quãng đường di chuyển mệt mỏi, nhiều hôm về đến nhà, đứa trẻ lớp 1 chỉ còn biết nằm lả, không còn sức để trò chuyện cùng bố mẹ.

Bế tắc trước thực tại, chị Hằng từng nảy ra ý định thuê nhà gần trường để tiện việc học cho con. Thế nhưng, đề xuất này ngay lập tức bị chồng "gạt phăng". Anh cho rằng đó là một quyết định tốn kém và phi lý khi gia đình đang có nhà cửa đàng hoàng lại phải bỏ thêm cả chục triệu đồng mỗi tháng để đi thuê trọ. Thậm chí, anh yêu cầu sang năm phải chuyển con về trường gần nhà để chấm dứt tình trạng này. Hôm trước, hai vợ chồng chị Hằng còn cãi nhau to tiếng về vấn đề này.

Chọn trường cho con: Đâu là thước đo đúng đắn?

Câu chuyện của chị Hằng không hề hiếm gặp trong bối cảnh áp lực giáo dục ngày càng đè nặng lên vai các bậc phụ huynh. Theo các chuyên gia, một ngôi trường tốt nhất không nhất thiết phải là trường danh tiếng nhất, mà phải là ngôi trường phù hợp với nhịp sinh học của trẻ.

Dưới đây là các tiêu chí vàng mà phụ huynh cần cân nhắc:

Quy tắc "20 phút vàng": Với học sinh tiểu học, thời gian di chuyển lý tưởng chỉ nên trong khoảng 15-20 phút. Quá thời gian này, khói bụi và tiếng ồn sẽ hút cạn năng lượng của trẻ trước khi buổi học thực sự bắt đầu.

Ưu tiên giấc ngủ và tâm thế: Sự phát triển thể chất ở tuổi lên 6 quan trọng không kém kiến thức. Một đứa trẻ được ngủ đủ giấc, ăn sáng thong thả sẽ có khả năng tiếp thu và tâm lý ổn định hơn hẳn một đứa trẻ luôn trong trạng thái "chạy loạn" ngoài đường.

Tái định nghĩa về trường gần nhà: Thay vì mải mê chạy theo các bảng xếp hạng xa xôi, phụ huynh nên tìm hiểu kỹ chương trình và đội ngũ giáo viên của các trường trong khu vực. Đôi khi, sự tiện lợi về địa lý lại chính là món quà lớn nhất cho sức khỏe của con.

Cân nhắc "chi phí cơ hội": Ngoài học phí, hãy tính đến các chi phí ẩn như: xăng xe, sự hao mòn sức khỏe của cả cha mẹ lẫn con cái, và đặc biệt là thời gian quý giá dành cho gia đình bị đánh đổi trên đường.

Môi trường giáo dục lý tưởng nhất là nơi trẻ cảm thấy hạnh phúc và được tái tạo năng lượng. Đừng để tham vọng "vạch xuất phát" của người lớn vô tình biến hành trình đi tìm con chữ của trẻ thành một cuộc hành xác mỗi ngày.