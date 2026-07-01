Quy định mới nhất về miễn thuế khi chuyển khoản ngân hàng chính thức áp dụng từ 1/7

Từ 1/7, chuyển khoản tiền này vào ngân hàng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, hàng triệu người nên biết.

Với việc Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực thi hành từ hôm nay 1/7, rất nhiều giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của người dân sẽ không bị tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Các khung pháp lý cụ thể giải bớt gánh nặng thuế này được quy định rõ tại các Điều 4, 8, 9 và 10 của sắc luật mới.

Dưới đây là danh mục các khoản tiền chuyển khoản được miễn hoặc không thuộc diện chịu thuế mà người dân cần biết:

Các giao dịch dân sự

Thu nhập từ tích lũy tài chính, kiều hối và bồi thường

Thu nhập lao động và kinh doanh quy mô nhỏ

Khối ngành đặc thù, khoa học công nghệ và khởi nghiệp