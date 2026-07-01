SOOBIN trở thành đại sứ thương hiệu One Mount Group: Lan tỏa thông điệp “Công nghệ nhân văn, lấy con người làm trung tâm”

One Mount Group công bố nghệ sĩ SOOBIN trở thành Đại sứ thương hiệu, đồng hành cùng tập đoàn lan tỏa triết lý "công nghệ nhân văn, lấy con người làm trung tâm" trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái số phục vụ người Việt.

Đồng hành lan tỏa thông điệp Công nghệ nhân văn - lấy con người làm trung tâm

One Mount Group lựa chọn SOOBIN trở thành Đại sứ thương hiệu, tham gia vào các hoạt động truyền thông, qua đó góp phần truyền tải giá trị của công nghệ tới công chúng một cách gần gũi: công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp con người kết nối với nhau, để mỗi người có thêm thời gian quan tâm, và chăm sóc những người mình yêu thương.

SOOBIN trở thành Đại sứ thương hiệu của One Mount Group (Ảnh: DNCC)

Với nền tảng năng lực công nghệ, dữ liệu, AI, One Mount Group hướng tới phát triển các nền tảng số quy mô lớn nhằm giải quyết các bài toán thực tiễn của thị trường, đồng thời mang đến trải nghiệm thuận tiện, thông minh và liền mạch hơn cho người dùng.

Chia sẻ về vai trò Đại sứ thương hiệu, SOOBIN cho biết anh đồng cảm với triết lý công nghệ mà One Mount theo đuổi. Theo nam ca sĩ, dù cuộc sống hiện đại mang đến nhiều cơ hội và sự thuận tiện, điều mỗi người luôn mong muốn vẫn là được ở gần gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho những người thương yêu.

One Mount Group và tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện phục vụ người Việt

Chiến lược của tập đoàn không dừng ở việc phát triển các sản phẩm riêng lẻ, mà hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện phục vụ người Việt, trong đó mỗi nền tảng đảm nhiệm một vai trò riêng nhưng cùng đóng góp vào mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống.

One Mount Group hướng tới phát triển các nền tảng số quy mô lớn để mang đến trải nghiệm thuận tiện, thông minh và liền mạch hơn cho người dùng. (Ảnh: DNCC)

Trong lĩnh vực tài chính và tiêu dùng, Techcombank OneU mang đến trải nghiệm tài chính số toàn diện, giúp khách hàng tiêu dùng thông minh, tích điểm, đổi ưu đãi và tiếp cận đa dạng dịch vụ trên cùng một nền tảng.

Ở lĩnh vực bất động sản, OneHousing, OneHub và OneTrust hình thành hệ sinh thái proptech (công nghệ bất động sản) toàn diện, đồng hành cùng khách hàng và các đối tác trong toàn bộ hành trình từ tìm kiếm, giao dịch, quản lý đến xác thực thông tin bất động sản, góp phần nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của thị trường.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khi gia nhập One Mount Group, IVIE - Bác sĩ ơi đã trở thành trụ cột Y tế số trong hệ sinh thái của tập đoàn. Ứng dụng đã triển khai tính năng xác thực điện tử thông qua VNeID (thuộc Trung tâm RAR, Bộ Công An) góp phần mang lại trải nghiệm chăm sóc y tế thuận tiện, an tâm và toàn diện cho người dân

Hệ sinh thái được One Mount xây dựng nhằm phục vụ người Việt (Ảnh: DNCC)

One Mount đang từng bước kết nối năng lực mạnh mẽ về công nghệ, dữ liệu và AI để giải quyết những bài toán thực tiễn của xã hội, hướng tới mục tiêu kiến tạo một hạ tầng số toàn diện, thúc đẩy đổi mới công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.