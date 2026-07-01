Chủ của gần 90.000 xe tay ga Honda chú ý: Bảng mạch điện có thể lỗi, cần mang xe đi kiểm tra ngay

VHO - Honda Việt Nam vừa chính thức thông báo triển khai chiến dịch khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống bảng mạch điện và cụm đồng hồ hiển thị trên diện rộng đối với dòng xe tay ga SH.

Mới đây, Honda Việt Nam đã phát đi thông báo áp dụng chương trình kiểm tra và xử lý kỹ thuật cho 89.908 chiếc xe tay ga thuộc hai dòng SH 125i và SH 160i. Số phương tiện nằm trong diện ảnh hưởng được xác định sản xuất từ ngày 25.8.2025 đến ngày 28.4.2026.

Theo báo cáo kỹ thuật từ phía nhà sản xuất, nguyên nhân xuất phát từ nguy cơ phát sinh lỗi ở hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện trong quá trình vận hành phương tiện. Qua ghi nhận nội bộ của hãng, một số lượng nhỏ xe SH chạy trong các điều kiện vận hành nhất định có thể xuất hiện hiện tượng thông tin hiển thị không chính xác trên màn hình kỹ thuật số TFT 4,2 inch.

Các biểu hiện trục trặc được xác định bao gồm việc đồng hồ đo vận tốc luôn hiển thị 0km/h khi đang di chuyển; thiết bị không hiển thị đơn vị tốc độ cũng như tổng quãng đường xe đã di chuyển (ODO), hoặc hệ thống đèn báo chiếu xa (đèn pha) không hoạt động.

Ngoài ra, lỗi từ mạch điện này còn có khả năng khiến cảm biến nhiệt độ nước làm mát gửi sai tín hiệu, dẫn đến tình trạng xe khó hoặc không thể khởi động được.

Honda Việt Nam thực hiện triệu hồi với gần 90.000 xe tay ga cao cấp SH thuộc hai phiên bản 125i và 160i

Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, kể từ ngày 26.6.2026, phía Honda Việt Nam bắt đầu chủ động liên hệ tới từng khách hàng có số khung xe thuộc diện ảnh hưởng. Chủ phương tiện cũng có thể tự kiểm tra thông tin thông qua các kênh tra cứu trực tuyến của hãng hoặc mang xe đến các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

Biện pháp khắc phục được đưa ra là cập nhật phần mềm điều khiển thiết bị. Quá trình kiểm tra, xử lý dao động khoảng 12 phút mỗi xe và được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Honda Việt Nam khẳng định giải pháp nâng cấp phần mềm này không gây tác động tiêu cực đến an toàn chung của xe khi tham gia giao thông.

Toàn bộ việc kiểm tra, xử lý chỉ diễn ra trong chưa tới 15 phút và hoàn toàn không mất phí

Tại thị trường ô tô - xe máy Việt Nam, công tác triệu hồi sản phẩm khuyết tật kỹ thuật thường được ghi nhận dưới hai hình thức pháp lý: thực hiện theo yêu cầu bắt buộc từ Cục Đăng kiểm Việt Nam sau quy trình giám sát chất lượng, hoặc nhà sản xuất chủ động báo cáo và triển khai khi tự phát hiện nguy cơ lỗi.

Tính đến thời điểm hiện tại, cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa xuất hiện công bố quyết định hay yêu cầu chính thức liên quan đến lỗi hệ thống hiển thị của dòng xe SH. Vì vậy, đợt xử lý kỹ thuật cho gần 90.000 xe lần này có thể đang được nhà sản xuất vận hành dưới danh nghĩa một chương trình triệu hồi tự nguyện nhằm chủ động ngăn ngừa rủi ro cho người sử dụng.