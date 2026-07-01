3 cách làm thủ tục bay nhanh chóng bằng sinh trắc học, không cần giấy tờ

Thay vì xếp hàng chờ kiểm tra giấy tờ, hành khách có thể sử dụng xác thực sinh trắc học để làm thủ tục nhanh hơn.

Trong bối cảnh lượng khách đi máy bay tăng cao, đặc biệt vào mùa du lịch và các dịp nghỉ lễ, việc xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay luôn là nỗi ám ảnh với nhiều người.

Thay vì phải nhiều lần xuất trình căn cước công dân hoặc hộ chiếu, hành khách giờ đây có thể sử dụng công nghệ sinh trắc học tích hợp trên ứng dụng VNeID để hoàn tất quy trình làm thủ tục nhanh hơn.

Hiện hình thức này được áp dụng đối với các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines và Vietjet Air tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, nhà ga sân bay Nội Bài và sân bay Đà Nẵng. Tuy nhiên, phương thức này chưa áp dụng với hành khách đi cùng trẻ em.

Theo cơ quan quản lý hàng không, việc ứng dụng sinh trắc học không chỉ giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục mà còn góp phần giảm tải cho các quầy check-in trong những giai đoạn cao điểm.

Tùy từng trường hợp, hành khách có thể lựa chọn một trong ba cách dưới đây.

Cách 1: Check-in ngay trên điện thoại trước khi đến sân bay

Đây là phương án thuận tiện nhất vì bạn có thể hoàn tất gần như toàn bộ thủ tục trước khi ra sân bay.

Trước tiên, hãy đảm bảo tài khoản VNeID đã được nâng cấp lên mức 2 và ứng dụng đã cập nhật phiên bản mới nhất. Sau đó, tải ứng dụng của hãng hàng không tương ứng với chuyến bay. Hiện tính năng xác thực sinh trắc học mới được hỗ trợ trên ứng dụng của Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Sau khi mở ứng dụng, nhập đầy đủ thông tin chuyến bay để check-in online. Khi quá trình check-in hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị tùy chọn xác thực sinh trắc học. Người dùng chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình, đưa khuôn mặt vào đúng khung hình để hệ thống nhận diện và liên kết dữ liệu với tài khoản VNeID.

Truy cập ứng dụng VNeID > chọn Dịch vụ khác > Dịch vụ hàng không > Check-in online

Điền các thông tin cá nhân tại đây và xác nhận

App sẽ điều hướng qua app Vietnam Airlines/ Vietjet Air để điền mã đặt chỗ và xác thực danh tính điện tử (eKYC)

Hoàn tất bước này đồng nghĩa thông tin sinh trắc học đã được lưu để sử dụng trong suốt hành trình.

Cách 2: Check-in tại quầy

Nếu có hành lý ký gửi hoặc chưa kịp đăng ký trước, bạn vẫn có thể thực hiện ngay tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không.

Khi đến sân bay, hãy chuẩn bị CCCD gắn chip hoặc hộ chiếu theo quy định của hãng. Nhân viên sẽ hỗ trợ kiểm tra thông tin chuyến bay, xác thực khuôn mặt và hoàn tất việc đăng ký sinh trắc học.

Toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút và không phát sinh thêm thủ tục phức tạp.

Cách 3: Check-in tại kiosk tự động ở sân bay

Đây là lựa chọn được nhiều hành khách đánh giá là thuận tiện nhất nếu không có hành lý ký gửi.

Hành khách di chuyển đến các kiosk check-in tự động tại sân bay. (Ảnh minh hoạ)

Trước khi đến kiosk, bạn cần check-in online để nhận boarding pass hoặc mã QR của chuyến bay.

Tại kiosk sinh trắc học, thực hiện lần lượt các bước sau:

- Quét mã QR trên boarding pass hoặc vé điện tử.

- Đặt CCCD gắn chip lên đầu đọc để hệ thống kiểm tra thông tin.

- Đứng trước camera, nhìn thẳng vài giây để hệ thống quét và đối chiếu khuôn mặt với dữ liệu trên VNeID.

Nếu mọi thông tin trùng khớp, việc đăng ký sẽ hoàn tất chỉ sau khoảng 1-2 phút.

Sau khi đã hoàn tất xác thực sinh trắc học, hành khách không cần xuất trình giấy tờ nhiều lần như trước.

Một số điều cần lưu ý

Để sử dụng hình thức xác thực sinh trắc học, hành khách cần có tài khoản VNeID mức 2, sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng và thực hiện check-in trên ứng dụng của Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air.

Bên cạnh đó, hình thức này hiện chỉ áp dụng cho các chuyến bay nội địa của hai hãng nói trên tại các sân bay đã triển khai hệ thống và chưa áp dụng với hành khách đi cùng trẻ em.

Mặc dù quy trình đã được số hóa, hành khách vẫn nên mang theo CCCD gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để sử dụng trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc cần đối chiếu thông tin.