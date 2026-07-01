Từ hôm nay 1/7: Người dân có tài khoản VNeID mức 2 sẽ thấy thêm một thông tin quan trọng, cần đặc biệt lưu ý

Kể từ ngày 1/7/2026, ứng dụng VNeID chính thức tích hợp thông tin lý lịch tư pháp của công dân.

Từ ngày 1/7/2026, một thay đổi quan trọng trên ứng dụng VNeID chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc khi thông tin lý lịch tư pháp của công dân được tích hợp và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng.

Theo đó, người dân có thể dễ dàng tra cứu tình trạng pháp lý cá nhân ngay trên điện thoại sau khi dữ liệu được cơ quan chức năng đồng bộ, thay vì phải thực hiện nhiều thủ tục để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp bản giấy như trước đây.

Đây được xem là một bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và số hóa dữ liệu dân cư quốc gia.

Theo quy định, các thông tin lý lịch tư pháp phát sinh sẽ được cập nhật tự động vào tài khoản VNeID của công dân. Dữ liệu hiển thị bao gồm các thông tin định danh cơ bản như họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch cùng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân nhằm bảo đảm xác thực đúng chủ thể.

Đáng chú ý, hệ thống sẽ cung cấp thông tin về tình trạng án tích của cá nhân. Trường hợp có án tích, dữ liệu sẽ thể hiện các nội dung liên quan đến bản án, tội danh, hình phạt và tình trạng đã được xóa án tích hay chưa.

Đối với phiếu lý lịch tư pháp điện tử, VNeID sẽ hiển thị thông tin chung về tình trạng án tích cùng thời điểm cập nhật dữ liệu gần nhất. Phần thông tin chi tiết sẽ được thể hiện tương ứng với từng loại phiếu lý lịch tư pháp theo quy định hiện hành.

Cụ thể, các thông tin thuộc phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ được hiển thị tự động trên ứng dụng. Trong khi đó, thông tin thuộc phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ được truy cập khi người dùng nhập mã xác thực (passcode) gồm 6 chữ số trên VNeID nhằm tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân.

Theo quy định hiện hành, thông tin lý lịch tư pháp không chỉ bao gồm dữ liệu về án tích mà còn có các thông tin liên quan đến việc bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Để sử dụng tính năng này, công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Việc hiển thị, khai thác thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tuy nhiên, trong một số giao dịch hoặc thủ tục có yêu cầu pháp lý đặc thù, như hồ sơ tại tòa án hoặc một số thủ tục chuyên ngành, cơ quan tiếp nhận vẫn có thể yêu cầu người dân xuất trình phiếu lý lịch tư pháp bản giấy theo quy định.

Việc bổ sung thông tin lý lịch tư pháp lên VNeID là bước tiếp theo trong lộ trình số hóa dữ liệu dân cư quốc gia, sau khi nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp trên nền tảng này.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý thông tin pháp lý của công dân, hướng tới nền hành chính hiện đại và số hóa toàn diện.