Quy định liên quan hàng triệu ô tô: Dấu mốc đặc biệt ngay từ 1/3/2026, các tài xế chú ý

Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

VnExpress dẫn thông tin từ ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết thời gian qua các đơn vị đăng kiểm đã đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện phần mềm quản lý và tập huấn nhân sự để triển khai kiểm soát khí thải ôtô theo lộ trình Chính phủ quy định. Quy trình và phương pháp kiểm tra từ 1/3 được siết chặt hơn so với trước đây.

Qua khảo sát tại một số trung tâm đăng kiểm cho thấy tỷ lệ ô tô sử dụng động cơ diesel không đạt tiêu chuẩn khí thải theo quy định mới khá lớn. Để việc đăng kiểm được nhanh chóng, thuận lợi, Cục Đăng kiểm khuyến cáo chủ ôtô cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định.

Hiện cả nước có hơn 6 triệu xe ô tô - Ảnh minh hoạ: VTV News

Quyết định 43 nêu rõ 5 mức khí thải đối với xe ô tô quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

Riêng đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM áp dụng Euro Mức 5 từ ngày 1/1/2028. Bắt đầu từ ngày 1/1/2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

Theo Quy chuẩn QCVN 85:2025/BTNMT, các mức khí thải (Mức 1-5) được quy định cụ thể cho xe ô tô tham gia giao thông, tương ứng gần với tiêu chuẩn Euro cũ, dựa trên đo CO/HC (xăng) ở chế độ không tải và độ khói N (%HSU) cho diesel.

Mức 1 tương đương Euro 1 ban hành 1992, áp dụng sớm nhất cho xe cũ trước 1999 tại Việt Nam từ 1/3/2026 tập trung giảm CO bằng xăng không chì và bộ xúc tác cơ bản. Mức 5 tương đương Euro 5 (2009) siết chặt hơn nhiều, yêu cầu công nghệ lọc khí tiên tiến (DPF, SCR) để giảm PM và NOx, phù hợp xe sản xuất từ 2022 trở đi.