Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Theo nội dung Quyết định, các dữ liệu liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ) quy định tại khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai, khi đã được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, sẽ đủ điều kiện pháp lý để khai thác và sử dụng thay thế cho bản giấy. Các thông tin được chia sẻ từ hệ thống bao gồm: thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản; dữ liệu chi tiết về thửa đất; các nội dung về đăng ký thế chấp, ghi chú; số phát hành, ngày cấp và tệp dữ liệu Giấy chứng nhận dưới định dạng PDF.

Để đảm bảo tính an toàn và đồng bộ, việc chia sẻ và khai thác dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật, quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Dữ liệu thông tin sẽ được cung cấp tương ứng với mức độ hoàn thiện của cơ sở dữ liệu và tuân thủ các quy định tại Nghị quyết số 66.

Nhằm triển khai hiệu quả quy định mới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng việc khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để thay thế yêu cầu nộp/xuất trình giấy tờ bản giấy tại các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp xã.

Trước đó, việc tích hợp Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) vào VNeID giúp số hóa giấy tờ nhà đất thông qua tính năng "Cung cấp thông tin cho CQNN" trên ứng dụng.

Các bước chi tiết tích hợp Sổ đỏ vào VNeID:

Bước 1: Đăng nhập và chọn chức năng: Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản. Tại giao diện chính, chọn mục "Dịch vụ khác" -> "Cung cấp thông tin cho CQNN".

Bước 2: Tạo mới yêu cầu: Nhập mã passcode, chọn "Tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Bước 3: Kê khai thông tin: Hệ thống tự điền thông tin cá nhân. Người dùng điền số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất.

Bước 4: Tải ảnh Sổ đỏ: Chụp hoặc tải ảnh các trang của sổ đỏ (định dạng PDF, JPG, PNG) với tổng dung lượng không quá 3,5 MB.

Bước 5: Gửi yêu cầu: Kiểm tra thông tin, tích chọn "Tôi xác nhận các thông tin trên là chính xác" và nhấn "Gửi yêu cầu".

Lưu ý: Sau khi hoàn tất thao tác, thông tin sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng để đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đất đai trước khi được xác nhận và hiển thị chính thức trên ứng dụng.