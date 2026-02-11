Tất tần tật những bộ xử lý laptop AMD đã mang đến CES 2026

Tại CES 2026, AMD đã giới thiệu dòng sản phẩm Ryzen™ AI 400 Series mới và bổ sung nhiều tùy chọn vào Ryzen™ AI Max Series. Bên cạnh nâng cấp về hiệu năng xử lý, NPU tiếp tục được chú trọng.

AMD Ryzen™ AI 400 Series: Chuẩn mực mới cho Copilot+ PC

Dòng sản phẩm chủ lực được AMD giới thiệu lần này là Ryzen™ AI 400 Series. Đây là dòng chip được thiết kế để bao phủ dải sản phẩm rộng nhất, từ những chiếc laptop gaming hầm hố, máy trạm di động cho đến các mẫu ultrabook mỏng nhẹ và thiết bị lai 2-trong-1.

Điểm sáng giá nhất trên Ryzen™ AI 400 Series chính là việc sử dụng kiến trúc lõi Zen 5 tiên tiến. So với thế hệ trước, Zen 5 mang lại sự cải thiện đáng kể về chỉ số IPC, giúp hiệu năng đơn nhân và đa nhân tăng vọt mà vẫn giữ được mức tiêu thụ điện năng tối ưu.

Bên cạnh đó, AMD đã tích hợp NPU kiến trúc AMD XDNA™ 2 với năng xử lý tác vụ AI đạt tới 60 TOPS trên các mẫu cao cấp như HX 475. Đặc biệt hơn, tất cả các bộ xử lý khác trong dòng Ryzen™ AI 400 đều đảm bảo có NPU tối thiểu 50 TOPS, vượt xa tiêu chuẩn của Copilot+ PC từ đó giúp phổ cập laptop AI đến mọi phân khúc từ cao cấp đến phổ thông.

Đi kèm với sức mạnh xử lý là nhân đồ họa tích hợp AMD Radeon™ 800M Series. Với kiến trúc đồ họa mới các iGPU này đủ sức gánh tốt các tựa game eSport ở mức thiết lập cao hoặc các game AAA ở mức thiết lập trung bình - điều mà trước đây chỉ có đồ họa rời mới làm được. Sức mạnh của CPU và GPU còn được giải phóng tối đa nhờ hỗ trợ RAM lên tới 8.533 MT/s (tăng từ 7.500 MT/s trên thế hệ tiền nhiệm).

Những bộ xử lý thuộc AMD Ryzen™ AI 400 Series mới được giới thiệu tại CES 2026 gồm:

Phân khúc cao cấp (HX Series): Dẫn đầu là Ryzen™ AI 9 HX 475 và HX 470. Cả hai đều sở hữu 12 lõi và 24 luồng, xung nhịp lên tới 5.2GHz và bộ nhớ đệm 36MB, đi kèm GPU và NPU mạnh mẽ.

Phân khúc cận cao cấp và tầm trung: Các mẫu Ryzen™ AI 9 465 (10 lõi) hay Ryzen™ AI 7 450 (8 lõi) mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và thời lượng pin.

Phân khúc tầm trung - phổ thông: Với AMD Ryzen™ AI 7 445, Ryzen™ AI 5 435 và 430, dù số nhân giảm xuống còn 6 hoặc 4 lõi, nhưng chúng vẫn được trang bị NPU 50 TOPS, đảm bảo người dùng phổ thông vẫn được trải nghiệm đầy đủ các tính năng AI của Windows mới nhất.



AMD Ryzen™ AI Max Series mở rộng dải sản phẩm

Tại CES 2026, AMD đã bổ sung thêm hai phiên bản mới vào dòng sản phẩm AMD Ryzen™ AI Max, hướng tới mục tiêu loại bỏ đồ họa rời trên các dòng máy gaming và hiệu năng cao mỏng nhẹ.

Trước đó, Ryzen™ AI Max Series đã có 3 sản phẩm gồm Ryzen™ AI Max+ 395 (16 lõi 32 luồng, GPU 40 lõi), Ryzen™ AI Max 390 (12 lõi 24 luồng, GPU 32 lõi) và Ryzen™ AI Max 385 (8 lõi 16 luồng, GPU 32 lõi).

Hai phiên bản vừa mới được bổ sung vào dòng sản phẩm này bao gồm:

Ryzen™ AI Max+ 392: 12 lõi, 24 luồng, bộ nhớ đệm khủng 76MB và đồ họa 40 lõi.

Ryzen™ AI Max+ 388: Phiên bản rút gọn với 8 lõi, 16 luồng nhưng vẫn giữ nguyên sức mạnh đồ họa 40 lõi.

Như vậy hai phiên bản mới đều tập trung vào sức mạnh của GPU (tương đương Ryzen™ AI Max+ 395) nhưng cắt giảm CPU. Với sức mạnh của đồ họa tích hợp AMD Radeon™ 8060S 40 lõi, những bộ xử lý mới này hoàn toàn có thể:

Chơi mượt các tựa game AAA ở độ phân giải cao mà không cần GPU rời.

Render video 4K/8K, xử lý đồ họa 3D với tốc độ đáng kinh ngạc.

Huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cục bộ nhờ bộ nhớ VRAM chia sẻ lớn (lên đến 96GB).

Lợi thế lớn nhất của thiết kế này là kiến trúc bộ nhớ thống nhất. Thay vì phải copy dữ liệu qua lại giữa RAM hệ thống và VRAM của card rời (gây độ trễ và tốn năng lượng), CPU và GPU trên Ryzen™ AI Max+ cùng truy cập vào một kho bộ nhớ tốc độ cao. Điều này cực kỳ có lợi cho các tác vụ AI cần nạp lượng dữ liệu khổng lồ.

Thời điểm lên kệ và các đối tác đồng hành

Theo lộ trình công bố tại CES 2026, những chiếc laptop đầu tiên trang bị Ryzen™ AI 400 Series và Ryzen™ AI Max Series mới sẽ chính thức lên kệ ngay trong Quý 1 năm 2026.

Hàng loạt tên tuổi lớn trong làng sản xuất máy tính đã xác nhận sẽ tung ra các sản phẩm mới sử dụng nền tảng này. Chúng ta có thể mong đợi các dòng laptop mới từ ASUS, Acer, Dell, HP, Lenovo, MSI và GIGABYTE.

Với màn trình diễn tại CES 2026, AMD đã khẳng định vị thế của mình trong kỷ nguyên AI PC. Cùng chờ xem các nhà sản xuất laptop sẽ mang đến những sản phẩm thú vị nào với loạt bộ xử lý mới của AMD nhé.