Quỷ Bắt Hồn: Bước lùi của Quang Tuấn

Bộ phim của đạo diễn Bùi Văn Hải gây thất vọng cả về mặt nội dung, kỹ xảo lẫn diễn xuất.

Năm nay, điện ảnh Việt Nam đang “bội thực” thể loại kinh dị khi có hàng chục tác phẩm liên tục ra rạp. Nhiều bộ phim có chất lượng cao về mặt sản xuất và kịch bản. Song, cũng có không ít tác phẩm chỉ thuộc dạng “mì ăn liền”, hù dọa khán giả là chính để đạt doanh thu cao. Quỷ Bắt Hồn là một trong số đó khi từ kịch bản cho đến kỹ xảo, diễn xuất đều khá tệ.

Nhân vật chính của Quỷ Bắt Hồn là Hùng (Quang Tuấn) - một người cha đơn thân có công việc khá bận rộn và hiếm khi quan tâm con trai. Anh có nỗi ám ảnh với lửa và quá khứ nhiều uẩn khúc. Sắp đến ngày sinh nhật thứ 13 của Khoa (bé Gia Phong), Hùng vì giữ lời hứa nên bất đắc dĩ phải chở cậu bé đi du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là bắt đầu cho hàng loạt sự kiện kinh hoàng khi ác lính bí ẩn luôn tìm cách trả thù hai cha con.

Yếu tố kinh dị chưa đủ mạnh

Trên thực tế, Quỷ Bắt Hồn có phần mở đầu khá hứa hẹn khi nhân vật Khoa vì thiếu tình thương của cha mẹ mà chơi với người “bạn ảo” là Long (bé Huy Anh). Phim liên tục có những đoạn hù dọa giật gân để gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Các chiêu trò không mới như việc Khoa gỡ mày vết thương ở cánh tay gây chảy máu hay Hùng liên tục bật tắt đèn khi thấy có bóng đen trong phòng con trai. Song, chúng cũng đủ để người xem kỳ vọng những gì xảy ra tiếp theo.

Thế nhưng, càng về sau, phim càng đi chệch hướng. Các màn hù dọa tỏ ra cũ kỹ và chỉ lạm dụng âm thanh to để gây giật mình. Chỉ số ít là có thể khiến người xem sợ hãi, đơn cử như cảnh ác quỷ xuất hiện từ trong gương hay một vài đoạn máu me theo kiểu body-horror như ăn bánh kem có dòi, giết chóc máu me… Thế nhưng, phần kỹ xảo của phim lại quá tệ, khiến các phân đoạn lẽ ra phải gây sợ thì chỉ thấy chán chường.

Điểm cộng hiếm hoi của phim có lẽ nằm ở phần bối cảnh. Ê-kíp Quỷ Bắt Hồn chọn được một bệnh viện bỏ hoang làm nơi diễn ra các sự kiện chính với bầu không khí âm u đắt giá. Các căn phòng cũ kỹ và hoang tàn, cùng với sự tăm tối, thiếu sáng và ngột ngạt tạo cảm giác rùng rợn chân thật. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng có cố gắng trong phần hóa trang cơ thể bị cháy không còn hình người của Long. Song, chúng lại gợi nhắc đến tạo hình một nhân vật tương tự trong loạt phim Pee Nak của Thái Lan. Không những thế, nhân vật cũng không tỏ ra quá đáng sợ.

Kể từ khi Long xuất hiện với tạo hình này, người xem bỗng nhiên… thấy phim bớt kinh dị hẳn. Lúc này, Quỷ Bắt Hồn bỗng biến thành một trò chơi trốn tìm, hành động dạng vô tri khó hiểu. Trước đó, Long thoắt ẩn thoắt hiện, biết được mọi hành tung của cha con Hùng - Khoa và có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Đến cuối, con ác quỷ này bỗng nhiên phải dựa vào âm thanh rồi… đi tìm kiếm, rượt đuổi nạn nhân bằng cách đi bộ. Lúc này, tác phẩm liên tục có những pha hù một cách ngây ngô đến nổi da gà. Những phút cuối của tác phẩm là một màn tra tấn tinh thần đúng nghĩa, vì không chỉ không sợ mà còn gây cười vì kịch bản quá phi lý.

Thảm họa về mặt kịch bản

Tưởng chừng với mở đầu hứa hẹn, Quỷ Bắt Hồn sẽ mang đến một câu chuyện giật gân đầy bất ngờ. Nhưng không, phim có nhiều nút thắt thật đấy nhưng chỉ là sự nhồi nhét một cách cẩu thả để “làm màu” mà thôi. Tổng thể kịch bản phim là một thảm họa khó nói nên thành lời. Khoa được xây dựng là một học sinh giỏi đứng đầu lớp, ở độ tuổi 12 cũng đã có nhận thức nhất định nhưng lại… chơi với một người bạn vô hình.

Lẽ ra, Khoa chỉ nên 5-6 tuổi mà thôi. Thế nhưng, không hiểu sao cậu nhóc lại tin lời một đứa bạn chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm và hay xúi bậy một cách tuyệt đối như vậy. Chưa dừng lại ở đây, pha thay đổi tâm lý của Khoa chỉ vì 1-2 câu nói của Long ở phút cuối cũng khiến khán giả ngơ người không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nội dung Quỷ Bắt Hồn là một loạt các tình huống lòng vòng, lặp đi lặp lại không đầu không cuối. Cả phim, khán giả chỉ thấy Khoa đòi cha phải chở đi chơi vào dịp sinh nhật. Sau đó tới lượt Hùng suốt ngày đi tìm con còn Khoa thì liên tiếp trốn đi chơi với mấy người bạn tưởng tượng. Dàn nhân vật chính tỏ ra ngây ngô khi thấy những chuyện rùng rợn xảy ra rồi chỉ ít phút sau… là quên hết mọi thứ. Còn dàn nhân vật phụ thì xuất hiện, trả thoại rồi biến mất.

Chiếc dây chuyền hộ mệnh của Khoa mà mẹ để lại không có lời giải thích cụ thể còn Hùng thì chứng kiến đủ chuyện ghê rợn cũng chẳng buồn nghĩ đến việc tìm đến sự giúp đỡ về mặt tâm linh. Cuối phim là một nồi lẩu thập cẩm đủ các plot-twist từ trên trời rơi xuống. Mọi người thi nhau vạch mặt, kể lể bí mật mà có lẽ đã có thể hóa giải từ hàng chục năm trước vì nó… hiển nhiên đến mức đơn giản.

Nhưng không, Quỷ Bắt Hồn phải phức tạp hóa mọi thứ lên để có thứ mà kể. Thậm chí, cú sốc trong quá khứ ám ảnh Hùng suốt mấy chục năm nhưng anh lại quên nó đi một cách dễ dàng và không nhận ra bản chất thật của bệnh viện mà mình và con trai đang ở cũng vô cùng phi lý. Cuối cùng, sau một loạt nút thắt quá gượng gạo thì khán giả cũng chỉ biết cười trừ vì phim đã khép lại mà thôi.

Diễn xuất nhạt nhòa

Trên thực tế, Hùng không phải là một nhân vật quá tệ. Anh vẫn có chiều sâu về mặt nội tâm, có câu chuyện được xây dựng rõ rệt. Vợ mất khi sinh nên mọi ám lực về tiền bạc, cảm xúc đều đổ lên vai khiến anh không có thời gian quan tâm con trai. Tuy nhiên, Khoa vẫn là thứ quan trọng nhất đời Hùng khi là sợi dây kết nối duy nhất của anh với người vợ đã mất. Tuy nhiên, cách đạo diễn để nhân vật này thể hiện mọi thứ ra ngoài lại có khá nhiều chi tiết bất hợp lý.

Ban đầu, Hùng thường xuyên la mắng và không quan tâm tới cảm xúc của con. Nhiều hành động của anh đối với Khoa cũng khá mạnh bạo. Về sau, nhân vật bỗng nhiên “quay xe” rồi tâm sự với con khiến cảm xúc trôi tuột. Phần lời thoại của phim dường như được viết bằng A.I nên mọi câu từ nghe rất gượng gạo, thiếu sự đồng cảm.

Quang Tuấn diễn không dở nhưng Hùng không có gì mới lạ so với hàng chục vai diễn trước của anh. Trong năm 2025 và 2026, tài tử sinh năm 1985 gặp khán giả đến tận 7 lần với đủ mọi thể loại. Trong đó có đến 4 phim là kinh dị. Dường như mọi màu sắc của Quang Tuấn đều đã được khai thác hết khiến cho Hùng trong Quỷ Bắt Hồn trở nên nhạt nhòa, quen thuộc.

Dàn diễn viên phụ tên tuổi gồm Đinh Y Nhung, Anh Phạm, La Thành, Uy Trần, Sĩ Toàn hay Ngân Quỳnh xuất hiện rất hời hợt và thiếu đất diễn trầm trọng. Vai trò của họ gần như chỉ là đóng góp một vài phân đoạn gây cười đơn điệu và cho nút thắt cuối của phim chứ chẳng thể hiện được màu sắc nào rõ nét. Hai diễn viên nhí Huy Anh và Gia Phong ở mức tròn vai, chưa đủ tạo ấn tượng đặc biệt.

Chấm điểm: 1/5

Trong suy nghĩ của nhiều nhà sản xuất, phim kinh dị có thể là mảnh đất màu mỡ khi không tốn quá nhiều chi phí mà doanh thu mang về lại cao. Song, Quỷ Bắt Hồn cho thấy rằng bản thân tác phẩm phải có sự đầu tư chỉn chu về mặt chất lượng thì mới có thể hút khán giả đến rạp. Bởi lẽ, phim kinh dị càng nhiều thì người xem cũng có sự chọn lọc rõ ràng và không còn dễ dãi như xưa khi chỉ cần ra rạp để bị hù dọa vài cái rồi về là xong.