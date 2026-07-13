Mỹ nam Việt vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới: Visual lấn lướt Hứa Quang Hán, đổi đời nhờ 1 câu nói của Trấn Thành

Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, nam diễn viên này đã có chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt.

Quốc Anh đang nhận được sự chú ý lớn khi bất ngờ góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Nam diễn viên trở thành một trong những đại diện Việt Nam xuất hiện trong danh sách cùng nhiều nghệ sĩ đình đám như Kim Tuyến, Ninh Dương Lan Ngọc, ISAAC, Anh Tú Atus, HIEUTHUHAI... Việc Quốc Anh được gọi tên bên cạnh hàng loạt mỹ nam quốc tế một lần nữa khẳng định sức hút của gương mặt được xem là một trong những gương mặt trẻ sáng giá của màn ảnh Việt.

Quốc Anh, tên đầy đủ là Trần Quốc Anh, sinh năm 1998 tại Hà Nội. Trước khi trở thành diễn viên được đông đảo khán giả biết đến, Quốc Anh từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và nhanh chóng gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh cùng thần thái cuốn hút. Sở hữu chiều cao 1m86, vóc dáng chuẩn cùng những đường nét nam tính, anh từng được xem là một trong những gương mặt sáng giá của làng mẫu trẻ trước khi quyết định chuyển hướng sang diễn xuất. Thậm chí không ít cư dân mạng còn cho rằng anh sở hữu ngoại hình lấn lướt cả Hứa Quang Hán.

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện trong showbiz, Quốc Anh đã gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật. Gương mặt với sống mũi cao, đường nét hài hòa, đôi mắt một mí duyên dáng cùng phong thái vừa lạnh lùng vừa ấm áp giúp anh dễ dàng tạo thiện cảm với công chúng. Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên được khán giả gọi bằng những mỹ từ như "nam thần màn ảnh", "hotboy Vbiz" hay "mỹ nam thế hệ mới". Tuy nhiên, chính lợi thế ngoại hình cũng từng trở thành áp lực khi Quốc Anh nhiều lần bị đặt câu hỏi về khả năng diễn xuất.

Bén duyên với điện ảnh từ năm 2019, Quốc Anh có ngay cơ hội đảm nhận vai chính trong bộ phim Tết Trạng Quỳnh của đạo diễn Đức Thịnh. Vào vai nhân vật Trạng Quỳnh, anh trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu thử sức ở một dự án điện ảnh lớn, đóng cùng những tên tuổi như Trấn Thành và Nhã Phương. Dù thời điểm đó còn là gương mặt mới và diễn xuất vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, bộ phim vẫn tạo được hiệu ứng phòng vé mạnh mẽ với doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp Quốc Anh nhanh chóng được biết đến như một trong những nam diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt.

Sau bước khởi đầu thuận lợi, Quốc Anh tiếp tục thử sức với nhiều màu sắc nhân vật khác nhau qua Ước Hẹn Mùa Thu, Bí Mật Của Gió, trước khi tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn trên truyền hình với Yêu Trước Ngày Cưới và đặc biệt là Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Từng bước qua từng dự án, nam diễn viên dần chứng minh bản thân không chỉ sở hữu lợi thế ngoại hình mà còn có khả năng trưởng thành trong diễn xuất.

Sau dấu ấn ở truyền hình, Quốc Anh tiếp tục có bước tiến quan trọng khi góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn. Đặc biệt, sự xuất hiện trong Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành dịp Tết 2025 giúp nam diễn viên tiếp cận lượng khán giả rộng lớn hơn. Là một trong những tác phẩm có doanh thu lớn tại phòng vé Việt thời điểm đó, bộ phim đưa tên tuổi Quốc Anh đến gần hơn với công chúng đại chúng, đồng thời giúp anh củng cố hình ảnh một gương mặt trẻ có sức hút thương mại.

Có một sự thật thú vị là bước ngoặt trong sự nghiệp của Quốc Anh lại bắt đầu từ... một câu nói của Trấn Thành. Khi tham gia casting Bộ Tứ Báo Thủ, nam diễn viên được đàn anh thẳng thắn nhận xét diễn xuất vẫn còn khá "non" so với yêu cầu của vai diễn. Thay vì khép lại cơ hội, Trấn Thành động viên anh thử sức với Yêu Nhầm Bạn Thân – dự án điện ảnh do chính anh đầu tư. Sau buổi thử vai, Trấn Thành nhận thấy Quốc Anh đã diễn tự nhiên và thoải mái hơn, đồng thời động viên anh tiếp tục cố gắng. Ít ngày sau, trong một lần cả hai rủ nhau đi chạy bộ rồi ghé ăn phở, Trấn Thành bất ngờ ngỏ lời mời Quốc Anh trở lại Bộ Tứ Báo Thủ. Chính lời động viên "Cứ thử đi, biết đâu lại trúng" cùng quyết định đầy bất ngờ ấy đã trở thành bước ngoặt giúp Quốc Anh đổi đời, góp mặt trong bom tấn phòng vé và đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Không dừng lại ở đó, Quốc Anh tiếp tục thử thách bản thân với các dự án đa dạng hơn. Trong Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong một màu sắc khác khi tham gia vào thế giới điện ảnh mang màu sắc trinh thám, bí ẩn. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong dự án Thỏ Ơi!!, đánh dấu sự hợp tác với ê-kíp quen thuộc và duy trì sức nóng trong giai đoạn 2025-2026.

Ở tuổi 28, Quốc Anh đang bước vào giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp. Từ một người mẫu trẻ gây chú ý bởi ngoại hình, anh đã từng bước xây dựng vị trí trong làng phim Việt bằng sự nỗ lực và những lựa chọn nghề nghiệp ngày càng đa dạng. Tính đến hiện tại, nam diễn viên đã góp mặt trong 4 dự án điện ảnh đạt doanh thu trăm tỷ, gồm Trạng Quỳnh, Bộ Tứ Báo Thủ, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu và Thỏ Ơi!!. Thành tích này giúp Quốc Anh dần được nhìn nhận như một bảo chứng phòng vé, có khả năng lôi kéo khán giả và chọn kịch bản kỹ lưỡng.