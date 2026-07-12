Bộ phim cổ trang bị chê nhiều nhất lúc này: Kịch bản như trò trẻ con, diễn xuất cũng gây thất vọng

Ngay sau khi phát sóng, bộ phim đã nhận về hàng loạt phản hồi tiêu cực từ kịch bản cho đến diễn xuất.

Ngày 9/7 vừa qua, bộ phim Bách Hoa Sát do Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ đóng chính đã lên sóng trên Tencent. Trước thời điểm phát sóng, tác phẩm nhận được khá nhiều kỳ vọng khi Mạnh Tử Nghĩa vừa ghi dấu ấn với Cửu Trọng Tử, còn nội dung được giới thiệu là sự kết hợp giữa yếu tố quyền mưu, báo thù và tình cảm.

Tuy nhiên, chỉ sau những tập đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các diễn đàn. Không ít khán giả đánh giá Bách Hoa Sát sở hữu kịch bản thiếu logic, phần quyền mưu hời hợt, trong khi diễn xuất của cặp đôi chính cũng chưa đủ sức thuyết phục.

Bách Hoa Sát nhận về nhiều đánh giá tiêu cực.

Điểm gây thất vọng lớn nhất nằm ở phần kịch bản. Dù khai thác mô típ trọng sinh báo thù vốn rất quen thuộc của dòng phim cổ trang ngôn tình, Bách Hoa Sát lại không tạo được cảm giác mới mẻ. Việc nữ chính Thẩm Tịch Hòa (Mạnh Tử Nghĩa) vừa lên kế hoạch trả thù vừa phát triển chuyện tình cảm khiến mạch phim bị đánh giá là rời rạc, thiếu cao trào và khó tạo sức hút.

Trong khi đó, yếu tố quyền mưu vốn được xem là điểm nhấn của phim lại bị nhiều khán giả nhận xét giống như "trò trẻ con". Thay vì những màn đấu trí căng thẳng, bộ phim liên tục xuất hiện các tình tiết bị cho là thiếu logic.

Ngay từ những tập đầu, Thẩm Tịch Hòa đã nhiều lần thể hiện khả năng suy luận gần như "toàn năng". Cô chỉ dựa vào mùi hương trên người nam chính Tiêu Hoa Ung (Hà Dữ) để đoán được thân phận đối phương. Ở một diễn biến khác, cô dễ dàng tìm ra hung thủ bằng loại bột có thể phản ứng khi gặp nước. Theo nhiều ý kiến, những chi tiết này không làm nổi bật trí thông minh của nhân vật mà chỉ khiến kịch bản trở nên gượng ép.

Một tình tiết khác cũng gây tranh cãi là việc Thẩm Tịch Hòa mang thân phận quận chúa và là con gái của vị đại tướng nắm giữ 10 vạn binh mã nơi biên cương, được triệu về kinh để ban hôn với hoàng tử. Nhưng ngay trong lần diện kiến hoàng đế, cô lại chủ động đề nghị được tự lựa chọn phu quân trong số các hoàng tử và nhanh chóng được chấp thuận.

Theo nhiều khán giả, nếu mục đích của hoàng đế là dùng cuộc hôn nhân để cân bằng, kiềm chế thế lực của đại tướng, việc dễ dàng đồng ý với đề nghị của quận chúa khiến yếu tố quyền mưu mất đi sức nặng, đồng thời làm giảm tính thuyết phục của bối cảnh chính trị.

Không chỉ vậy, cách nữ chính đưa ra quyết định trong nhiều tình huống cũng bị đánh giá là vô lý. Sau khi có được cuốn sổ ghi chép bí mật về sai phạm của bá quan văn võ, cô lựa chọn giao nó cho thái tử Tiêu Hoa Ung chỉ vì cho rằng người này không có thế lực ngoại thích chống lưng. Vốn dĩ, việc không có gia tộc hậu thuẫn không đồng nghĩa thái tử không có phe cánh hay quan hệ chính trị trong triều. Lập luận này bị cho là quá đơn giản đối với một bộ phim lấy quyền mưu làm điểm nhấn.

Ngoài kịch bản, diễn xuất của Mạnh Tử Nghĩa cũng tiếp tục trở thành đề tài bàn luận. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên chưa có nhiều thay đổi so với các vai diễn trước. Gương mặt bị nhận xét khá cứng, biểu cảm hạn chế, mắt trợn trừng trong nhiều phân cảnh khiến cảm xúc nhân vật thiếu tự nhiên. Phần khẩu hình cũng khiến người xem cảm thấy khó chịu.

Nam chính Hà Dữ cũng không nhận được nhiều lời khen. Khán giả nhận xét, ngôi sao 9x sở hữu ngoại hình sáng nhưng chưa toát lên khí chất của một nam chính cổ trang. Đặc biệt ở những phân cảnh nhân vật phát độc, anh bị cho là chưa thể hiện được cảm giác đau đớn hay giằng xé, thay vào đó chỉ đang cố giữ hình ảnh đẹp trước ống kính.

Bên cạnh đó, chemistry giữa Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ cũng bị đánh giá khá mờ nhạt. Dù có nhiều cảnh diễn chung, cả 2 vẫn chưa tạo được cảm giác ăn ý, khiến tuyến tình cảm của bộ phim thiếu điểm nhấn.

Trên Douban, nhiều bình luận trái chiều cũng nhanh chóng xuất hiện:

"Cảnh nữ chính bị đẩy xuống nước nhưng chỉ nhắm chặt mắt, hoàn toàn không có biểu cảm hốt hoảng. Đến cả vai chính cũng diễn hời hợt như vậy thì ai còn muốn xem?"

"Kịch bản lại là mô típ trọng sinh cũ kỹ, cách quay cũng chẳng có gì mới. Ngay cảnh mở đầu đã thiếu logic, xem rất khó nhập tâm."

"Mới xem 1 tập đã thấy lối trang điểm và diễn xuất của Mạnh Tử Nghĩa vẫn như cũ, rất dễ khiến người xem liên tưởng sang các vai diễn trước. Tiết tấu bình thường, không khuyến khích xem."

"Kịch bản quá tệ, cốt truyện đậm mùi sản xuất công nghiệp. Thật khó hiểu khi một kịch bản như vậy vẫn có thể được đưa lên màn ảnh."

Với những phản ứng không mấy tích cực từ các tập đầu, Bách Hoa Sát sẽ cần nhiều bất ngờ ở chặng đường tiếp theo nếu muốn thay đổi cái nhìn của khán giả. Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe với dòng phim cổ trang Hoa ngữ, chỉ dàn diễn viên nổi tiếng hay mô típ trọng sinh quen thuộc dường như không còn đủ để giữ chân người xem.