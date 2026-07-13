Đây là diễn viên Việt đạt được nhiều thành tựu nhất tại thị trường phim ảnh Hàn Quốc.

Lê Anh Tôn (sinh năm 1991, quê Đà Nẵng) là diễn viên, người mẫu Việt Nam đang hoạt động chủ yếu tại Hàn Quốc. Anh được xem là diễn viên Việt Nam tham gia nhiều phim Hàn Quốc nhất tính đến năm 2026, với hơn 50 bộ phim điện ảnh và truyền hình, cùng hàng chục chương trình giải trí, quảng cáo và MV. Sau gần một thập kỷ bền bỉ theo đuổi sự nghiệp tại xứ kim chi, Lê Anh Tôn trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi của Việt Nam xây dựng được chỗ đứng trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, nơi nổi tiếng với môi trường làm việc khắc nghiệt và tính cạnh tranh rất cao.

Ít ai biết rằng trước khi theo nghệ thuật, Lê Anh Tôn từng là thủ khoa ngành Hệ thống Nhúng (Chương trình Tiên tiến) của Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp, anh sang Hàn Quốc du học và từng có thời gian trở thành thực tập sinh tại một công ty đào tạo thần tượng K-pop. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi con đường ca hát, anh quyết định rẽ hướng sang diễn xuất. Những năm đầu nơi đất khách không hề dễ dàng khi nam diễn viên vừa học tiếng Hàn, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống và liên tục tham gia các buổi casting. Chính sự kiên trì đã giúp anh từng bước có cơ hội xuất hiện trong quảng cáo, MV rồi dần góp mặt ở các đoàn phim lớn của Hàn Quốc.

Điểm đặc biệt trong sự nghiệp của Lê Anh Tôn là tần suất làm việc đáng nể tại thị trường Hàn Quốc. Nếu trước đây anh được biết đến với khoảng 30-35 dự án thì đến năm 2026, con số này đã vượt mốc 60 bộ phim, giúp anh trở thành diễn viên người Việt góp mặt trong nhiều tác phẩm Hàn Quốc nhất. Dù chủ yếu đảm nhận các vai phụ, vai khách mời hoặc nhân vật người nước ngoài, Lê Anh Tôn vẫn liên tục được các nhà sản xuất lựa chọn nhờ khả năng sử dụng tiếng Hàn thành thạo, tác phong chuyên nghiệp và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm việc trên phim trường. Ngoài điện ảnh và truyền hình, anh còn xuất hiện trong hơn 20 quảng cáo, khoảng 30 chương trình truyền hình cùng nhiều MV của nghệ sĩ Hàn Quốc.

Trong hơn 50 tác phẩm đã tham gia, Lê Anh Tôn góp mặt ở nhiều bộ phim nổi tiếng như Arthdal Chronicles, Miss Hammurabi, Voice 3, It's Okay to Not Be Okay, Vincenzo, Hometown Cha-Cha-Cha, The Roundup: Punishment, và The Dream Life of Mr. Kim - bộ phim từng đứng đầu bảng xếp hạng Netflix Hàn Quốc. Đáng chú ý, Lê Anh Tôn còn có dịp khoe chất giọng Huế đặc trưng trong bom tấn Hàn Quốc Arthdal Chronicles. Ban đầu, anh dự định sử dụng giọng phổ thông, nhưng người quản lý nhận thấy chất giọng Huế vừa lạ tai vừa tạo dấu ấn riêng nên đã đề xuất giữ nguyên. Nhờ đó, nam diễn viên có cơ hội mang dấu ấn Việt Nam xuất hiện trong một dự án đình đám của xứ kim chi.

Nhờ xuất hiện trong hàng loạt dự án đình đám, anh có cơ hội diễn cùng nhiều ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn như Song Joong Ki, Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, Kim Seon Ho, Shin Min Ah, Ma Dong Seok, Ryu Seung Ryong hay Jung Eun Chae. Dù chỉ đảm nhận những vai có thời lượng không quá dài, Lê Anh Tôn vẫn để lại ấn tượng nhờ sự chuyên nghiệp và khả năng thích nghi với môi trường làm việc quốc tế.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên là việc anh từng vượt qua vòng casting của bom tấn The Glory và có cơ hội xuất hiện trong dự án cùng Song Hye Kyo. Tuy nhiên, vì lịch quay trùng với một bộ phim khác mà anh đã ký hợp đồng trước đó nên buộc phải từ chối. Sau khi The Glory trở thành hiện tượng toàn cầu, Lê Anh Tôn thừa nhận đây là một trong những cơ hội đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của mình.

Đến năm 2026, Lê Anh Tôn vẫn duy trì hoạt động sôi nổi tại Hàn Quốc, tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh, truyền hình, quảng cáo và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Dù chưa sở hữu những vai chính tạo tiếng vang như các ngôi sao Hallyu, anh vẫn được xem là trường hợp đặc biệt của nghệ sĩ Việt khi có thể trụ vững và phát triển sự nghiệp trong một trong những nền công nghiệp giải trí cạnh tranh nhất châu Á. Đầu năm, anh nhận giải "Diễn viên Xuất sắc và Nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trong quảng bá" tại Global Influencer Expo.

Với hơn 60 bộ phim Hàn Quốc đã tham gia, Lê Anh Tôn hiện giữ vị trí diễn viên Việt Nam đóng nhiều phim Hàn Quốc nhất, đồng thời trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ mong muốn chinh phục thị trường quốc tế.