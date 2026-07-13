Mỹ nhân này sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc và rất hợp để đóng dạng nhân vật có xuất thân cao quý.

Khổng Tuyết Nhi đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Từ xuất thân là idol lấn sân diễn xuất, mỹ nhân sinh năm 1996 ngày càng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và dần khẳng định được chỗ đứng với khán giả. Đặc biệt, việc liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án cổ trang đáng chú ý đã giúp cô ghi điểm cả về nhan sắc lẫn khả năng hóa thân nhân vật.

Khổng Tuyết Nhi là gương mặt đáng xem trong dàn sao trẻ ở màn ảnh Hoa ngữ hiện tại.

Ở bộ phim Bách Hoa Sát đang phát sóng, Khổng Tuyết Nhi đảm nhận vai Lý Nhạn Hồi. Nhân vật này vốn là một công chúa vong quốc, sau đó được ban hôn để trở thành Định vương phi. Đây là mẫu nhân vật có nội tâm khá phức tạp khi vừa lạnh lùng, vừa mang chút điên cuồng, bất cần trước số phận, nhưng đồng thời khí chất cao quý của một người từng sinh ra trong hoàng tộc vẫn như ẩn như hiện. Với gương mặt tuyệt mỹ, đường nét hoàn hảo cùng thần thái sang trọng, Khổng Tuyết Nhi được nhiều khán giả nhận xét là rất hợp với hình tượng công chúa hay quý nữ quyền quý.

Khổng Tuyết Nhi đóng vai Lý Nhạn Hồi trong Bách Hoa Sát (vietsub: TikTok snowyyykong96)

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên nữ diễn viên đảm nhận những vai diễn có xuất thân cao quý. Trong Khom Lưng, cô vào vai Trịnh Sở Ngọc, em họ của nam chính Ngụy Thiệu - người đứng đầu gia tộc quyền thế họ Ngụy. Dù không phải nhân vật trung tâm, Khổng Tuyết Nhi vẫn gây ấn tượng nhờ ngoại hình nổi bật, diễn xuất ổn định cùng những tạo hình cổ trang đẹp mắt.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên đã tham gia ghi hình cho bộ phim Chiêu Dương Công Chúa. Ngay từ những hình ảnh được hé lộ, tạo hình công chúa của Khổng Tuyết Nhi đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc hoàn mỹ, thần thái kiêu sa và cho rằng cô sinh ra để đóng những vai mỹ nhân kim chi ngọc diệp.

Khổng Tuyết Nhi trong phim Chiêu Dương Công Chúa.

Dẫu vậy, sẽ là thiếu công bằng nếu chỉ gắn Khổng Tuyết Nhi với dạng vai công chúa hay tiểu thư danh gia vọng tộc. Minh chứng rõ nhất là vai Du Thiển Thiển trong Trục Ngọc - tác phẩm giúp tên tuổi của cô bùng nổ trong thời gian qua. Ở bộ phim này, Khổng Tuyết Nhi vào vai Du Thiển Thiển, một cô gái hiện đại xuyên không về cổ đại, trở thành bà chủ tửu lầu và vướng vào chuyện tình ngược luyến đầy bi kịch với phản diện Tề Mân do Đặng Khải thủ vai. Hay như trong Cửu Trùng Tử, mỹ nhân 30 tuổi đảm nhận vai Miêu An Tố, cô gái có xuất thân là con gái nhà buôn, bạn thân của nữ chính.

Có thể nói, Khổng Tuyết Nhi là một gương mặt không ngại thay đổi hình tượng, nghiêm túc trau dồi diễn xuất. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1996 hoàn toàn có cơ hội vươn lên trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ đáng chú ý nhất của màn ảnh Trung Quốc trong tương lai gần.