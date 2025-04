“Quốc bảo nhan sắc” cãi nhau căng với chồng, thái độ của mẹ chồng gây chú ý

Han Ga In – Yeon Jung Hoon được coi là cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc, ở bên nhau 20 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Thế nhưng, "biểu tượng nhan sắc" xứ kim chi lại khiến bao người phải bất ngờ khi chia sẻ vợ chồng cô cũng có lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt".

Han Ga In cho biết, mới đây, cô và thiếu gia Kbiz Yeon Jung Hoon (Phía Đông Vườn Địa Đàng) đã nảy sinh mâu thuẫn. Người đẹp tiết lộ: "Chúng tôi khắc khẩu khá gay gắt, nội dung cụ thể thì không thể công khai được. Trước giờ chúng tôi chưa bao giờ lớn tiếng cãi nhau. Đặc biệt là trước mặt con thì tuyệt đối không xích mích".

Hóa ra vợ chồng Han Ga In cũng có lúc xích mích với nhau.

Nữ diễn viên Mặt Trăng Ôm Mặt Trời kể thêm nhiều chi tiết xoay quanh vụ cãi nhau giữa vợ chồng cô. Được biết, hàng ngày, ông xã Han Ga In là người nhận nhiệm vụ đưa đón con đi nhà trẻ. Thế nhưng hôm đó, Yeon Jung Hoon khăng khăng muốn người đẹp cùng đi với bố con mình. Hai vợ chồng Han Ga In cố gắng kiềm chế cảm xúc để đưa con đến trường nhưng vừa đóng cửa xe lại quay sang cãi nhau túi bụi.

Vợ chồng Han Ga In không cãi nhau trước mặt con, nhưng con đi học rồi thì mình "chiến" tiếp.

Điều khiến dân tình chú ý hơn cả là thái độ của mẹ chồng Han Ga In. Khi thấy vợ chồng con trai xích mích, mẹ chồng đã chủ động lảng tránh, để cho họ có không gian riêng giải quyết khúc mắc với nhau. Khi MC chương trình hỏi mẹ chồng liệu có đứng về phía Yeon Jung Hoon, khiến cô phải tủi thân hay không, Han Ga In tiết lộ: "Nếu tôi kể cho mẹ chồng biết anh Jung Hoon làm sai điều gì, mẹ sẽ cảm thấy có lỗi và còn lấy thức ăn ngon tới bù đắp cho tôi ấy chứ!". Xem ra "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn đã tìm được nhà chồng tuyệt vời, xứng đáng điểm 10.

Han Ga In có mẹ chồng quá đỗi tuyệt vời.

Han Ga In nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim ăn khách như Ma Nữ Yoo Hee, Nhân Viên Siêu Hạng, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời…Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc hôn nhân viên mãn với nam tài tử Yeon Jung Hoon.

Han Ga In trở thành vợ người ta khi mới 23 tuổi sau hôn lễ lãng mạn năm 2005. Tới năm 2016, người đẹp hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của người hâm mộ. 3 năm sau đó, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon vỡ òa chào đón cậu con trai thứ 2 chào đời.

Han Ga In kết hôn khi mới 23 tuổi.

Nữ diễn viên từng chia sẻ một trong những nguyên nhân khiến cô quyết tâm muốn lấy chồng sớm là vì…cha mẹ chồng. Han Ga In có tuổi thơ không mấy êm đềm, từ nhỏ cô đã chẳng nhận được sự yêu thương từ bố mình. Khi yêu rồi ra mắt gia đình Yeon Jung Hoon, Han Ga In mới cảm nhận được hơi ấm tình thân. Người đẹp Kbiz cho biết: "Tôi cảm thấy nếu mình trở thành thành viên của gia đình anh Jung Hoon, tôi sẽ có được hạnh phúc và bình an".

Thời gian đã chứng minh Han Ga In chọn đúng người, cô có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ, được nhà chồng thương yêu, thấu hiểu.

