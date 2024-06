Quen để laptop lên đùi khi làm việc, chàng trai suy giảm tinh trùng

TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm sức khỏe nam giới Men's Health (TP HCM), cho biết trong thời đại công nghệ hiện đại, laptop đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc sử dụng laptop không đúng cách có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, đặc biệt là vô sinh.

Sau thời gian dài đặt laptop trên đùi làm việc, chàng trai đi khám phát hiện tinh trùng suy giảm chất lượng. (Ảnh: AI-Hải Yến)

Điển hình, tại trung tâm vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân H.N.S, 26 tuổi là nhân viên IT tại một công ty công nghệ ở TP HCM

Theo đó, anh S. đã từng khám sức khoẻ về nam giới tại trung tâm, sức khoẻ bình thường. Tuy nhiên, anh chuẩn bị lập gia đình nên đến kiểm tra lại chất lượng tinh trùng. Kết quả cho thấy số lượng và chất lượng tinh trùng của anh đều giảm so với lần khám trước.

Khai thác bệnh sử, anh S. cho biết anh thường có thói quen để laptop lên đùi làm việc tại nhà trong khoảng thời gian dài. Sau đó, anh đã được tư vấn, hướng dẫn thay đổi thói quen. Đáng chú ý, sau 3 tháng điều trị kết quả tinh dịch đồ của anh cải thiện, số lượng tinh trùng nhiều hơn và tinh trùng di động cũng nhanh hơn.

Bác sĩ Duy lưu ý suy giảm tinh trùng có một số nguyên nhân, trong đó, laptop cũng là một trong những yếu tố trở thành "thủ phạm" làm suy giảm tinh binh ở phái mạnh. Bác sĩ Duy phân tích một trong những yếu tố chính gây ra nguy cơ vô sinh từ laptop là nhiệt độ. Khi sử dụng laptop trên đùi trong thời gian dài, nhiệt độ từ thiết bị này có thể tăng lên đáng kể.

Đối với nam giới, nhiệt độ quá cao có thể ảnh hưởng đến tinh hoàn, nơi sản xuất tinh trùng. Nhiệt độ tinh hoàn cần duy trì ở mức thấp hơn so với nhiệt độ cơ thể khoảng 1-2 độ C để có thể sản xuất tinh trùng một cách hiệu quả. Khi tinh hoàn bị nóng quá mức, chất lượng và số lượng tinh trùng có thể giảm đi, dẫn đến nguy cơ vô sinh.

Bên cạnh đó, laptop phát ra sóng điện từ và khi sử dụng liên tục, người dùng có thể tiếp xúc với lượng sóng điện từ này trong thời gian dài. Mặc dù hiện chưa có bằng chứng rõ ràng về việc sóng điện từ từ laptop gây ra vô sinh, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc lâu dài với sóng điện từ có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nguồn phát sóng điện từ, bao gồm cả laptop.

Ngoài ra, việc sử dụng laptop trong tư thế không đúng và kéo dài cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe sinh sản. Đặc biệt, ngồi gập người hoặc để laptop trên đùi có thể gây áp lực lên các cơ quan sinh dục, ảnh hưởng đến lưu thông máu và gây ra các vấn đề sức khỏe khác. Tư thế ngồi không đúng còn có thể dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống sinh sản.

Phòng tránh nguy cơ vô sinh do sử dụng laptop

Bác sĩ Duy khuyến cáo để giảm thiểu nguy cơ vô sinh do sử dụng laptop, người dùng cần chú ý một số biện pháp sau: Sử dụng bàn kê hoặc giá đỡ laptop để giữ thiết bị ở một vị trí an toàn, tránh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể; hạn chế thời gian sử dụng laptop trên đùi bằng cách sử dụng laptop trên bàn hoặc bề mặt phẳng để tránh tiếp xúc nhiệt độ cao với cơ thể; giữ khoảng cách an toàn, đặt laptop cách xa cơ thể ít nhất 20-30 cm để giảm thiểu tiếp xúc với sóng điện từ; điều chỉnh tư thế ngồi, ngồi thẳng lưng, giữ đúng tư thế để tránh gây áp lực lên cơ quan sinh dục và cải thiện lưu thông máu; nghỉ ngơi thường xuyên sau mỗi 30-60 phút sử dụng laptop để giảm căng thẳng và mệt mỏi.