Quảng Ninh: Mưa to gây lụt cục bộ tại một số địa phương

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Quảng Ninh, sáng 17/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại khu vực phường Việt Hưng 123,6mm; khu vực phường Cao Xanh 109,2mm; khu vực phường Hoành Bồ 106,4mm; khu vực xã Ba Chẽ 94,6mm; khu vực xã Thống Nhất 91,5mm; khu vực phường Bãi Cháy 74,6mm;...

Mưa to khiến nước ngập vào nhà dân trên địa bàn phường Cao Xanh.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh thông tin, mưa to đã gây ra ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố, đường giao thông và diện tích lúa, hoa màu với độ sâu ngập từ 20 - 40 cm tại các phường, xã trong tỉnh: Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh, Tuần Châu, Mạo Khê, Hoàng Quế, Đông Ngũ, Tiên Yên, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đầm Hà, Quảng Tân, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức...

Sáng 17/5, xã Tiên Yên phát đi cảnh báo mực nước trên sông Tiên Yên dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và ngập lụt rất nguy hiểm, đặc biệt tại khu vực cầu tràn Nà Kiếu, cầu ngầm Tiên Yên. Ảnh chụp khu vực cầu ngầm Tiên Yên.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, sáng ngày 17/5 đến ngày 19/5, tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến 70 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ tiếp tục gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố, tuyến đường giao thông và diện tích lúa và hoa màu, các khu vực trũng thấp ven sông, ven biển tại các địa phương trong tỉnh với độ sâu ngập từ 30 - 50cm. Đồng thời có khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ đang thi công, ở các sườn đồi núi; bãi thải hầm lò;...