QUAN TRỌNG: Một loạt giao dịch ngân hàng sẽ bị dừng từ 1/7/2025, các đối tượng khách hàng này cần đặc biệt lưu ý!

Cùng điểm lại những thông báo quan trọng của các ngân hàng trong tuần vừa qua (9/6/2025 - 16/6/2025), có 1 mốc quan trọng mà tất cả các khách hàng cần lưu ý: Ngày 1/7/2025.

Ngừng giao dịch toàn bộ thẻ ATM công nghệ từ kể từ 1/7/2025

Kể từ ngày 1/7/2025, toàn bộ thẻ ATM sử dụng công nghệ từ sẽ bị ngừng chấp nhận giao dịch trên toàn hệ thống ngân hàng. Quy định này áp dụng với tất cả các loại thẻ có dải từ, bao gồm cả thẻ chỉ có dải từ và thẻ kết hợp chip với từ.

Đây là nội dung quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa thanh toán không dùng tiền mặt và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng, được quy định cụ thể tại Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng và Công văn 1099/NHNN-TT ngày 19/2/2025 của Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng đang khuyến cáo khách hàng chủ động kiểm tra lại loại thẻ ATM mình đang sử dụng. Nếu mặt sau của thẻ có dải băng từ màu đen mà không có chip tích hợp ở mặt trước, người dùng cần sớm liên hệ ngân hàng để thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa.

Sau thời điểm 1/7/2025, những thẻ chưa chuyển đổi sẽ không thể thực hiện các giao dịch như: rút tiền, gửi tiền tại máy ATM và CDM, thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ POS, giao dịch liên ngân hàng... Trong một số trường hợp, thẻ có thể bị khóa hoàn toàn, gây ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng tài khoản của khách hàng.

Loạt ngân hàng sẽ dừng giao dịch trực tuyến từ 1/7/2025 với khách hàng doanh nghiệp/hộ kinh doanh chưa cập nhật sinh trắc học

Vietcombank cho biết, theo quy định tại Điều 17 Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), từ ngày 01/07/2025, các khách hàng tổ chức chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán sau khi đã hoàn thành việc cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.

Để tránh bị gián đoạn trong việc sử dụng tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử (bao gồm VCB DigiBiz, VCB Cash Up, VCB iB@nking hoặc các kênh điện tử khác VCB cung cấp cho khách hàng trong từng thời kỳ), khách hàng tổ chức cần kịp thời thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp với ngân hàng trước ngày 01/07/2025.

Tương tự, Sacombank khuyến cáo các khách hàng doanh nghiệp cập nhật giấy tờ và sinh trắc học. Để giao dịch không bị gián đoạn, Sacombank kính đề nghị khách hàng cần kịp thời thực hiện các bước cập nhật thông tin trước ngày 1/7/2025.

Theo đó, Người đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp/Tổ chức đến các điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc để được hỗ trợ cập nhật giấy tờ tuỳ thân có hiệu lực mới nhất. Người đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp/Tổ chức cần đăng ký sinh trắc học (xác thực khuôn mặt) qua ứng dụng Sacombank Pay hoặc tại quầy giao dịch.

LPBank cũng đã phát đi thông báo tương tự: Từ ngày 1/7/2025 sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ rút/chuyển tiền qua kênh điện tử đối với khách hàng doanh nghiệp chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học cho người đại diện hợp pháp.

Đây là yêu cầu bắt buộc theo quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định mới, tất cả doanh nghiệp đang giao dịch tại LPBank bắt buộc phải đối chiếu và cập nhật giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, đồng thời bổ sung thông tin sinh trắc học (vân tay, nhận diện khuôn mặt...) của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền, được gọi chung là người đại diện hợp pháp. Việc xác thực này là điều kiện tiên quyết để tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng.

Ngân hàng BIDV cũng có thông báo tương tự, không riêng khách hàng là doanh nghiệp lớn; kể từ ngày 1/7/2025, khách hàng là Hộ kinh doanh chưa cập nhật thông tin sinh trắc học của Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền sẽ bị tạm dừng các giao dịch như rút tiền, thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán; giao dịch thanh toán thẻ trực tuyến.

ACB phát thông báo quan trọng tới 1 đối tượng khách hàng

Ngân hàng ACB đưa ra một mốc thời gian quan trọng, yêu cầu các khách hàng tổ chức đã mở tài khoản trước ngày 01/10/2024 phải bổ sung, cập nhật lại bộ hồ sơ pháp lý của mình trước ngày 01/01/2026.

Nếu không hoàn tất việc bổ sung các giấy tờ như điều lệ công ty, quyết định bổ nhiệm giám đốc và thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, toàn bộ giao dịch của tài khoản sẽ bị chặn. Do đó, các doanh nghiệp và tổ chức được khuyến nghị cần khẩn trương liên hệ với ngân hàng để hoàn tất cả hai thủ tục trên trước các thời hạn quy định, đảm bảo mọi hoạt động thanh toán và giao dịch diễn ra thông suốt.

Đồng thời, ngân hàng này cũng thông báo sẽ tự động hủy hiệu lực mật khẩu nếu khách hàng nhập sai mật khẩu quá 5 lần liên tiếp. Cụ thể, nhằm tuân thủ Thông tư 50/2024/TT-NHNN Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng, ACB thông báo từ ngày 14/06/2025, hệ thống ACB sẽ tự động hủy hiệu lực mật khẩu truy cập của khách hàng nếu nhập sai mật khẩu liên tiếp quá 05 lần.

Để truy cập lại vào dịch vụ ngân hàng số, khách hàng có thể chọn tính năng "Quên mật khẩu" ngay trên ứng dụng ACB ONE hoặc website ACB ONE/ ACB ONE BIZ để lấy lại mật khẩu mới hoặc liên hệ Chi nhánh/ Phòng Giao dịch ACB gần nhất để được hỗ trợ.

