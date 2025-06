Khách hàng ACB chú ý: Nhập sai mật khẩu liên tiếp quá 5 lần, hệ thống tự động hủy hiệu lực mật khẩu

Cụ thể, nhằm tuân thủ Thông tư 50/2024/TT-NHNN Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng, ACB thông báo từ ngày 14/06/2025, hệ thống ACB sẽ tự động hủy hiệu lực mật khẩu truy cập của khách hàng nếu nhập sai mật khẩu liên tiếp quá 05 lần.

Để truy cập lại vào dịch vụ ngân hàng số, khách hàng có thể chọn tính năng "Quên mật khẩu" ngay trên ứng dụng ACB ONE hoặc website ACB ONE/ ACB ONE BIZ để lấy lại mật khẩu mới hoặc liên hệ Chi nhánh/ Phòng Giao dịch ACB gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với quy định về mật khẩu, Thông tư 50 quy định phần mềm ứng dụng online Banking phải hủy hiệu lực của mã PIN hoặc mã khóa bí mật trong trường hợp bị nhập sai mã PIN hoặc mã khóa bí mật liên tiếp quá số lần do đơn vị quy định (nhưng không quá 10 lần) và thông báo cho khách hàng.

Ngân hàng hủy hiệu lực của mã PIN hoặc mã khóa bí mật khi hết hạn sử dụng; yêu cầu khách hàng thay đổi mã PIN hoặc mã khóa bí mật đã hết hạn sử dụng khi khách hàng sử dụng mã PIN hoặc mã khóa bí mật để đăng nhập.

Bên cạnh đó, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng khi mã PIN hoặc mã khóa bí mật sắp hết hiệu lực sử dụng. Ứng dụng của ngân hàng cũng phải có chức năng che giấu đối với việc hiển thị các mã khóa bí mật, mã PIN dùng để đăng nhập vào hệ thống, có chức năng chống đăng nhập tự động.