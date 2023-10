Quán quân và 3 Á quân The New Mentor: Chúng tôi quên luôn ý niệm thời gian khi chị Hà và chị Giang cãi nhau

The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023 là chương trình truyền hình thực tế thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Đêm Chung kết khép lại với chiến thắng thuộc về Thu Trang thuộc team Lan Khuê. Các vị trí còn lại: Á quân 1 Như Vân - Mai Ngô, Á quân 2 Hương Giang và Á quân 3 Thúy Quỳnh. Như các cuộc thi người mẫu khác, kết quả luôn là đề tài khiến công chúng phải bàn tán.

Trong buổi gặp gỡ cùng chúng tôi, Lê Thu Trang - Như Vân - Hương Giang - Thúy Quỳnh đã có những chia sẻ thắng thắn trước nhiều luồng ý kiến khác nhau của khán giả. Ngoài ra, 4 người mẫu cũng được dịp trải lòng về chặng hành trình khi tham gia The New Mentor. Cùng với đó là việc hé lộ loạt câu chuyện hậu trường thú vị, về trận drama căng thẳng giữa các super mentor cũng như lên tiếng về những tin đồn lan truyền trên MXH.

Lê Thu Trang và 3 Á quân The New Mentor nói về kết quả chung cuộc

Cảm xúc của các bạn ra sao sau 2 tuần đạt những thứ hạng cao nhất ở The New Mentor? Thu Trang còn lâng lâng nhớ khoảnh khắc đăng quang không?

Thu Trang: Cảm xúc tôi vẫn còn lâng lâng xúc động khi được xướng tên ở vị trí Quán quân. Tôi không ngủ được trong 2 đêm liền.

Như Vân: Tôi cũng vậy. Tối hôm đó tôi về rồi coi lại phần trình diễn của mình tới sáng hôm sau luôn.

Hương Giang: Thực ra cảm xúc của tôi vẫn còn nhiều dư âm đấy. Ngay sau chung kết, tôi về nhà thấy hình ảnh của mình, của chương trình và các thí sinh khác phủ sóng khắp mạng xã hội. Tôi thấy rất tự hào và chỉ muốn ngắm mình mãi thôi.

Thúy Quỳnh: Tôi có biệt danh là "thánh ngủ" nên cứ rời chương trình là có thể ngủ ngay. Sau hôm chung kết, tôi về nhà và ôm cúp ngủ một giấc thật ngon tới trưa ngày hôm sau.

Nhiều ý kiến cho rằng Thu Trang trở thành Quán quân The New Mentor là sự lựa chọn an toàn để netizen không có cớ nói Hương Giang được NSX thiên vị và Dược sĩ Tiến cũng không làm mất lòng 2 "chị đại". Thu Trang nghĩ sao về điều này?

Thu Trang: Tôi có đọc những bình luận như vậy trên MXH. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, tôi nghĩ việc dĩ hòa vi quý tất nhiên cũng có nhưng chỉ ở một khía cạnh nào đó chứ không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Trong chương trình và chung kết, Top 5 đều là những thí sinh làm rất tốt. Khi xem lại tôi còn phải wow vì màn thể hiện của mọi người. Nói chung mỗi người có một thế mạnh riêng nhưng đêm chung kết tôi may mắn hơn, mọi thứ tôi làm đều vừa vặn.

Như Vân: Tôi nghĩ Trang chiến thắng có lý do chính đáng. Ở tôi, tôi thấy hơi thiếu chút xíu. Có lẽ cái thiếu của tôi là ngay từ khi vào chương trình, tôi băn khoăn không biết nên diễn vai gì hay nên là chính mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm thí sinh ở một chương trình thực tế, cần bộc lộ nhiều hơn từ bên trong. Nhưng đôi khi tôi nghĩ The New Mentor cũng như một sân khấu bình thường khi đi diễn, thì bản thân phải giữ mình lại. Chính vì thế mà tôi loay hoay không biết làm thế nào cho hợp lý, đó là cái thiếu của tôi so với các bạn khác.

Thu Trang: Thật sự tôi thấy các bạn trong Top 5 đều xứng đáng với ngôi vị quán quân trong lòng khán giả. Dĩ hòa vi quý cũng được hoặc mọi người muốn nói gì khác cũng được. Tôi thấy rất bình thường vì cuộc thi nào cũng sẽ có những ý kiến trái chiều. Điều đó tôi không quá lo ngại, quan trọng là sau chương trình, Top 5 sẽ phải làm thật tốt những kế hoạch tiếp theo vì chúng tôi đã trở thành bộ mặt của chương trình.

MXH xuất hiện nhiều bình luận trái chiều xoay quanh chiến thắng của Thu Trang sau đăng quang. Bạn có chạnh lòng không khi nhiều người đánh giá phần thể hiện của bạn trong show khá nhạt nhòa nên đây là kết quả gây sốc?

Thu Trang: Mọi người theo dõi hành trình của tôi từ tập 1 đến tập 9 thì cũng biết tôi xuất hiện trên tivi gần như không có câu nói viral, hoặc rất ít. Tôi đến với The New Mentor là muốn thể hiện kỹ năng của một người mẫu nhiều hơn. Ở ngoài đời tôi còn là một cô giáo nên việc gặp phụ huynh cũng như học sinh khiến tôi không thể phát ngôn gây sốc để kéo fan. Tôi chỉ có thể làm tốt kỹ năng mà mình có, nhưng có lẽ vì thế khiến khán giả không hiểu nhiều về tôi, làm cho hình ảnh của Thu Trang trên truyền hình bị nhạt. Tôi rất cảm ơn mọi người đã đóng góp để bản thân có thể trau dồi thêm.

Hương Giang được đánh giá là thí sinh có nhiều yếu tố để trở thành The New Mentor như body và gương mặt rất high fashion hay kỹ năng thuyết trình ấn tượng. Vậy Hương Giang nghĩ lý do gì khiến bạn chỉ dừng bước tại vị trí Á quân 2 là gì?

Hương Giang: Rất nhiều người cho rằng vì tôi ở trong team của chị Hương Giang, nếu đạt vị trí cao sẽ gây ra điều tiếng. Đó là suy nghĩ của khán giả, tôi hoàn toàn tôn trọng. Tôi nghĩ vị trí hiện tại đã vừa vặn nên khán giả vẫn yêu thương. Nếu tôi đạt thành tích cao hơn nữa, biết đâu sự yêu thương và tiếc nuối đó lại chuyển thành tranh cãi thì sao. Nói chung những điều đó chúng ta không thể biết trước được. Đối với tôi, là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất chương trình, vị trí quán quân là một cái áo quá rộng. Nếu những phần thưởng đó đến với tôi quá sớm thì phúc hay họa còn chưa biết được.

Còn về Thúy Quỳnh, nhiều người cho rằng bạn có yếu tố beauty queen hơn là một model, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả trong Top 5. Bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Thúy Quỳnh: Đối với những người yêu thương và theo dõi chắc chắn biết xuất phát điểm của tôi là một người mẫu, có kinh nghiệm 5 năm rồi. Tôi may mắn khi được bố mẹ trao gương mặt xinh xắn, có hơi hướng hoa hậu một xíu. Nhưng để vào được Top 5 thì cần nhiều hơn như vậy và việc tôi đạt được vị trí Á quân 4 là cả một quá trình cố gắng, nỗ lực và được công nhận. Tôi nghĩ beauty queen cũng là một màu sắc của mình trong Top 5 chung cuộc. Còn về yếu tố một model, tôi nghĩ bản thân đã thể hiện hết mình trong cuộc thi như kỹ năng "bắn ảnh" ở các thử thách.

Lê Thu Trang và 3 Á quân The New Mentor chia sẻ chuyện cá nhân gây chú ý

Trước khi chung kết diễn ra, có nhiều thông tin nhạy cảm về Như Vân. Bạn có thể giải thích để công chúng hiểu hơn cũng như tiết lộ câu chuyện được xử lý thế nào không?

Như Vân: Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ những vấn đề sai về nội dung, thông tin, hình thức, đặc biệt là sai về pháp luật thì không cần phải lăn tăn, quan tâm quá nhiều về nó. Trước đêm chung kết The New Mentor, anh Tiến, chị Hà và mọi người đã họp lại với nhau. Tôi có đưa ra hướng giải quyết cho chuyện đó là sẵn sàng ra thẳng cơ quan chức năng để làm rõ và chứng minh mình không làm gì sai cả. Nhưng bản thân tôi là một người không thích rườm rà, dài dòng. Tôi nghĩ với những người yêu thương mình, họ sẽ luôn luôn tin tưởng dù mình không cần giải thích. Tôi rất trân trọng tình cảm của mọi người và tôi cũng muốn nói rằng với những việc sai trái như vậy, mọi người đừng để ảnh hưởng tới mình quá, hãy tích cực lên và mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi Như Vân.

Nhiều người cho rằng chính câu chuyện nhạy cảm là nguyên nhân khiến NSX ái ngại chọn Như Vân chiến thắng. Như Vân nghĩ điều này có đúng không?

Như Vân: Khi sự việc xảy ra, tôi đã họp với anh Tiến, mọi thứ đều đã rõ ràng nên tôi không còn lăn tăn về việc kết quả cuộc thi có bị những điều đó ảnh hưởng không. Kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào phần thi của thí sinh trong đêm chung kết, đó là điều quan trọng. Tôi nghĩ ban tổ chức không thể nào hoàn toàn rũ bỏ chuyên môn về người mẫu của tôi chỉ vì những vấn đề người ta làm sai với mình. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở ban tổ chức.

Trước những thông tin bất lợi về Như Vân được lan truyền, ông xã và gia đình của bạn có phản ứng hay động viên gì với bạn không?

Như Vân: Thật ra trong gia đình, mọi người đã có giai đoạn rất lo lắng cho tôi. Khi vấn đề xảy ra, tôi cũng đã sốc và ảnh hưởng tâm lý. Khoảng thời gian đó, tôi mới sinh em bé thứ 2 nên gặp nhiều khủng hoảng. Gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều khi những đối tượng xấu không những tấn công tôi mà cả những người trong nhà.

Chuyện cũng qua rồi, tôi đã vượt qua được giai đoạn đó và may mắn là tôi nhận được tình yêu thương rất lớn từ những người xung quanh. Khi so sánh với những vấn đề khác trong cuộc sống, tôi thấy tình yêu mình nhận được quá lớn nên không cần phải quan tâm những chuyện tiêu cực bên ngoài kia. Tôi cảm thấy may mắn khi có gia đình, có ông xã và các con luôn yêu thương, ủng hộ.

Bên cạnh những điều nhận được từ cuộc thi thì những câu chuyện đời tư của bản thân cũng bị đào lại. Như Vân nghĩ sự đánh đổi này có xứng đáng?

Như Vân: The New Mentor là bước ngoặt để cho mọi người thấy một Như Vân có khả năng và có thể làm được rất nhiều thứ. Quyết định tham gia chương trình là quyết định sáng suốt của tôi, bằng chứng là sau đêm chung kết, tôi đã được mọi người ủng hộ rất nhiều. Đó là nguồn động lực dành cho tôi. Tôi nghĩ những điều tiêu cực sẽ bị lấn át bởi những khả năng, cố gắng mà tôi đã tạo ra trong suốt thời gian vừa rồi.

Hương Giang có xem lại những hình ảnh cư dân mạng so sánh bạn thời thi Vietnam's Next Top Model hay không? Bạn thấy sao về sự thay đổi của bản thân?

Hương Giang: Trong đêm chung kết, tôi có phát biểu một câu, đó là: "Mọi thay đổi đều bắt nguồn từ tư duy". Tôi biết điều gì là tốt cho mình, điểm nào khiến tôi tự tin, tỏa sáng nhất.

Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi đã tìm hiểu rất kỹ xem liệu việc này có ảnh hưởng trực tiếp gì tới sức khỏe và nhan sắc của tôi. Như mọi người thấy, cái hại tới thời điểm này thì chưa có nhưng cái lợi thì rất nhiều. Thẩm mỹ mang tới cho tôi sự tự tin và cơ hội nghề nghiệp.

Tư tưởng của khán giả về phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay đã cởi mở hơn, mọi người cũng ủng hộ tôi, nhưng bên cạnh đó vẫn có những ý kiến trái chiều. Tôi không tức giận khi nghe những điều đó vì không có ngoại hình nào là gu của 8 tỷ người trên thế giới cả. Tôi rất vui vì mọi người dành cho tôi nhiều sự chú ý, đặc biệt là "màn lột xác" này.

Trong chương trình Hương Giang không ít lần bày tỏ quan điểm một cách rất thẳng thắn. Bạn có nghĩ điều này gây bất lợi cho mình trong quá trình tham gia một chương trình thực tế?

Hương Giang: Tôi có suy nghĩ một chút và tự hỏi là mình làm điều này thì khán giả có quay lưng lại với mình hay không, có dành những bình luận độc hại với mình hay không. Tôi rất sợ điều đó xảy ra vì khi đến với The New Mentor, tôi muốn đem những khía cạnh gần gũi với khán giả. Khi tập đó phát sóng, đêm đầu tiên tôi sợ đến mất ngủ dù sáng hôm sau có lịch trình. Tôi không dám đọc bình luận. Ngày hôm sau, khi nhận một loạt thông báo tag tên tôi trên các trang MXH, lúc đó tôi nghĩ: "Thôi xong rồi!".

Như Vân: Chuyện yêu ghét và tranh cãi luôn cần thiết. Khán giả quan tâm chúng tôi ở nhiều khía cạnh thì khía cạnh nào mình cũng nên tôn trọng và đón nhận.

Hương Giang: Rất may cho tôi là sau đó chỉ bị một bộ phận nhỏ anti. Tôi luôn có một câu châm ngôn trong đầu là: "Phải chiến, nhưng đó phải là sự thiện chiến chứ không phải là ác chiến". May mắn là tôi biết điểm dừng và khán giả thấu hiểu cho sự bốc đồng của tôi ở khoảnh khắc đó.

Thu Trang: Nhưng công nhận một điều là vòng loại khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Hương Giang: Đúng vậy. Ngay hôm trước vào vòng loại thì hôm sau tôi thắng luôn.

Trong đêm Chung kết, Thúy Quỳnh bị bắt gặp có nhiều hành động thân mật bên người mẫu Hà Kino. Cũng từ đây, MXH xuất hiện nhiều tin đồn cả hai đang hẹn hò. Mối quan hệ thật sự giữa hai bạn là gì?

Thúy Quỳnh: Hà là thầy dạy catwalk của tôi, là một người tôi yêu quý, giúp đỡ tôi nhiều thứ. Hà rất quan tâm, lo lắng cho tôi, điều gì tôi cũng chia sẻ với Hà. Tôi muốn cảm ơn Hà vì đã luôn động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thi The New Mentor. Chắc chắn Hà sẽ còn cùng đồng hành với tôi trong cuộc thi Miss Cosmo Vietnam sắp tới.

Vậy Thúy Quỳnh cảm thấy thế nào khi được cư dân mạng "đẩy thuyền" với 1 đồng nghiệp nữ?

Thúy Quỳnh: Đối với tôi, tình yêu không phân biệt giới tính. Chỉ cần mình có tình cảm và ở bên người đó mình thấy hạnh phúc thì đó là tình yêu. Dù tôi có tình cảm với một bạn nam, bạn nữ hay bisexual thì chỉ cần hai người hiểu nhau, ở bên nhau hạnh phúc thì đó là tình yêu rồi.

Sau Chung kết, những tin đồn tình cảm giữa Thúy Quỳnh và Hà Kino lấn át thành tích Á quân bạn đạt được ở The New Mentor. Thúy Quỳnh nghĩ sao về điều này?

Thúy Quỳnh: Tôi nghĩ đó là một điều may... nhưng cũng không may lắm. Khi tôi được vị trí Á quân, tôi cũng mong muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn với thành tích đó. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi qua một vấn đề khác. Điều này chứng tỏ được một chút sức ảnh hưởng của tôi trong mắt mọi người, được netizen dành sự quan tâm, theo dõi. Vì thế, tôi nghĩ mình nên đón nhận một cách bình thường và thoải mái nhất.

Được biết Quán quân có giải thưởng nóng 1 tỷ đồng. Thu Trang có kế hoạch sử dụng số tiền thưởng này như thế nào? Có thông tin bạn sẽ dùng nó cho đám cưới sắp tới?

Thu Trang: Mọi người ơi, gấp gáp quá, tôi vẫn còn nhỏ mà. Về vấn đề 1 tỷ đồng, đến giờ tôi chưa được cầm nên cũng chưa biết tiêu thế nào. Hiện tôi đã lên danh sách việc mình làm gì với số tiền đó. Đầu tiên tôi cần phải đi học những điều mà bản thân còn thiếu sót như mảng high fashion, tôi cảm giác mình chưa thực sự bung xõa với nó. Tôi cần học thêm về tư duy, tiếng Anh cũng như cách nói chuyện lưu loát hơn, làm sao có thể thuyết phục người nghe. Tôi chắc chắn sẽ cưới, nhưng chưa phải bây giờ vì tôi còn khá nhiều hoạt động.

Bạn trai đã góp phần như thế nào vào chiến thắng của Thu Trang ở The New Mentor?

Thu Trang: Bạn trai đã đồng hành với tôi 3 năm rồi và trên chặng đường trở thành cô giáo hay đi thi bất cứ cuộc thi nào, anh ấy cũng luôn bên cạnh, cho tôi lời khuyên và chiến lược làm sao phát huy hết khả năng. Tôi thấy thoải mái với điều đó và bản thân cũng luôn muốn có sự hiện diện của anh ấy trong tất cả các cột mốc của mình.

Như Vân: Tan chảy quá nè. Kiểu này ngày cưới hơi bị gần rồi đó mọi người ơi!

Sau chương trình các bạn có đắt show hơn không, cát xê tăng bao nhiêu?

Như Vân: Có lẽ phần thể hiện của các thí sinh trong đêm chung kết rất tốt, cho thấy khả năng có thể tiến xa thêm trong tương lai, nên trộm vía chúng tôi đang được các nhãn hàng rất yêu thương. Từ nay, chúng tôi sẽ cố gắng thật nhiều để có thêm nhiều tình yêu và thu nhập.

Thu Trang: Về con số cụ thể thì chúng tôi không thể nói trên sóng được nhưng hơn xưa rất nhiều. Chúng tôi được khán giả và nhãn hàng yêu thương.

Hương Giang: Với lịch trình đa số ở Sài Gòn như vậy, để ổn định hơn, tôi nghĩ sẽ Nam tiến.

Lê Thu Trang và 3 Á quân The New Mentor hé lộ loạt drama trong chương trình

The New Mentor đã xuất hiện rất nhiều trận tranh cãi giữa các super mentor. Đâu là drama nảy lửa khiến các bạn nhớ nhất?

Thu Trang: Tôi nghĩ chắc trận tranh cãi đáng nhớ nhất là giữa chị Lan Khuê và anh Dược sĩ Tiến khi team tôi đưa chị Pông Chuẩn vào. Mọi thứ xảy ra mà tôi sợ luôn. Lần đầu tiên thấy super mentor của mình nổi giận để bênh thí sinh như vậy.

Thúy Quỳnh: Trong đầu tôi giờ cũng chỉ có "căng cực, căng cực, căng cực".

Như Vân: Hôm đó, tôi ngồi nghe tranh cãi giữa chị Hà và chị Hương Giang mà cũng sốc vì không biết chuyện này là sao. Khi chị Hà nói "Đi về!" lần thứ hai, tôi mới bật dậy. Sau drama đó, chị Hà có nói với tôi: "Chị chưa quyết định, nếu quyết định chị sẽ báo em sau", tôi chỉ biết: "Em đã đi tới đây và sẽ nghe theo mọi quyết định của chị. Chị quyết định thế nào thì em sẽ tin tưởng 100%, không bàn cãi gì cả". Cũng lo sợ chứ vì cả quá trình mình thi mà, lỡ sau tập 4 chị Hà mà bảo không thi nữa, nghỉ luôn thì cũng hơi lo.

"Chị chưa quyết định, nếu quyết định chị sẽ báo em sau". Quyết định của super mentor Hồ Ngọc Hà mà Như Vân nói ở đây là quyết định gì?

Như Vân: Chị Hà quyết định sẽ nhìn mọi việc thấu đáo hơn. Ở tập 4, team tôi bị loại thêm 2 người và chỉ còn tôi với Lâm Châu. Chị Hà đã chọn sẽ tiếp tục với chặng đường này. Chị rất chuyên nghiệp, xử lý mọi việc chỉn chu và hợp lý nhất có thể nên tôi đã được quay lại tiếp tục ở tập 5.

Vậy các bạn có còn nhớ trận drama giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang kéo dài trong bao lâu?

Thu Trang: Bọn tôi quên luôn ý niệm về thời gian. Lúc bắt đầu quay cũng là trời sáng, kết thúc cũng là khi trời sáng. Tất cả thí sinh đều không được dùng điện thoại.

Như Vân: Cuối ngày chúng tôi mới được trả điện thoại lại nên khái niệm về thời gian, không gian cũng hơi "xoay xoay" một chút xíu. Tôi nhớ hôm đó khi ra khỏi trường quay là mặt trời cũng sắp mọc rồi. Trời cũng tờ mờ 4, 5 giờ sáng nên đoạn tranh luận cũng mất khá nhiều thời gian của mọi người.

Drama ngoài đời thực và khi lên show khác biệt ra sao? Chắc hẳn phải kéo dài hơn 15 - 20 phút không giống trên sóng?

Như Vân: Ở ngoài mọi thứ căng hơn, căng cực luôn. Bọn tôi rất stress.

Thúy Quỳnh: Toàn quay đến tận 5 giờ sáng, phải nói là rất căng.

Thu Trang: Thường 1 tập quay bọn tôi sẽ có mặt vào lúc 6 giờ sáng và kết thúc vào 3 - 4 giờ sáng hôm sau, muộn nhất là 5 giờ sáng. Với khối lượng công việc như vậy, những lúc drama mà mọi người xem ở trên truyền hình là 15 - 20 phút nhưng khúc drama đó ở ngoài đời thực thì phải là mấy tiếng đồng hồ. Mất thời gian mọi người ngồi đợi. Lúc đó các thí sinh và super mentor rất mệt rồi nên não ai lúc đó cũng rất căng.

Vậy còn Hương Giang thì sao, đâu là trận drama khiến bạn nhớ nhất?

Hương Giang: Chắc tôi nhớ nhất là màn cãi nhau của tôi với chị Mai Ngô, viral MXH. Ngay hôm đó, tôi về cũng trăn trở, không biết mình nói như vậy có quá sai, quá hỗn so với lứa tuổi của mình để gây ra những chuyện không phải không?

Sau tập đó, tôi nhận nhiều chỉ trích vì thái độ của mình. Lại một lần nữa, tôi tự hỏi: "Chết rồi, mình có hỗn như thế không?", rồi tôi lại quay lại cày lại tập đó thêm một lần nữa. Tôi gọi cho chị Hương Giang để hỏi: "Chị ơi, thái độ của em trong ngày hôm đó có đi quá xa hay không?". Chị Giang cũng giúp để tôi luôn biết điểm dừng của mình ở đâu, không đi quá xa và tất cả những gì tôi làm là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thôi. Vậy nên tôi rất an tâm.

Mặc dù có những tranh cãi xảy ra nhưng tôi và chị Mai Ngô rất hòa thuận, thậm chí còn thân thiết, hiểu nhau hơn.

Sau hàng loạt drama đã diễn ra, các bạn cảm thấy sợ super mentor nào nhất?

Thu Trang: Sợ nhất là anh Dược sĩ Tiến. Anh giống như super mentor thứ 5 vậy. Đứng trước anh Tiến, bọn tôi chỉ là những cô bé nhỏ nhoi. Nhưng sau chương trình, anh rất dễ thương. Trên chương trình thì anh phải làm host quyền lực, còn ở ngoài thì anh là một người anh, một người thầy của chúng tôi.

Như Vân: Tiếp xúc với anh sau chương trình mới thấy thái độ của anh ở ngoài với khi lên hình như hai người không liên quan tới nhau.

Các bạn nghĩ sao về những câu hỏi ứng xử trong phòng loại của Dược sĩ Tiến? Nhiều người cho rằng những câu hỏi này biến The New Mentor chẳng khác một cuộc thi Hoa hậu và có chút không phù hợp?

Thu Trang: Trong chương trình, tôi không bị đặt câu hỏi. Sau khi về và xem lại các câu hỏi của anh Dược sĩ Tiến, mọi người cũng có thể thấy những câu hỏi đó không có câu trả lời nhất định, không có đúng và sai. Chỉ hỏi về tư duy của các bạn suy nghĩ về 1 vấn đề như thế nào, cách trả lời có thuyết phục được đối phương hay không. Anh Tiến sẽ không cần biết câu trả lời của bạn là gì đâu vì bạn có trả lời thế nào thì vẫn là sai trong câu hỏi của anh. Chỉ là bạn có dám đưa ra những tư duy của mình cho đối phương biết hay không thôi.

Như Vân: Đây là chương trình Người Mẫu Toàn Năng nên việc giao tiếp, giải thích cho người khác hiểu được mình muốn gì, người ta có hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách nói, ngữ điệu, nhấn nhá của mình hay không cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ có hoa hậu mới trả lời những câu hỏi khó.

Hương Giang: Mục đích của anh Tiến không phải là tìm ra người có câu trả lời hay nhất mà em nghĩ anh muốn test độ tư duy, độ nhạy bén của mọi người thôi.

Với kinh nghiệm bản thân, các bạn đánh giá thế nào về sự cố lần này của em út Lâm Châu?

Thúy Quỳnh: Trước đêm chung kết, tôi có thời gian tập luyện chung với Châu và bắt đầu nói chuyện với em ấy nhiều hơn. Tôi cảm giác Châu không như mọi người nghĩ. Sự việc xảy đến với Châu quá lớn, quá áp lực, nhất là với một cô bé còn rất trẻ như Châu. Trong cuộc đời, chắc chắn ai cũng mắc sai lầm và quan trọng là cách mình đối diện, sửa sai chuyện đó như thế nào. Tôi nghĩ Châu đã làm được điều đó và được mọi người công nhận.

Thu Trang: Nếu tôi là khán giả, tôi cũng sẽ như mọi người thôi, sẽ không thích một bạn như vậy. Tôi còn là một cô giáo nữa nên những gì liên quan tới kính ngữ rất quan trọng với tôi. Khi bọn tôi đồng hành cùng nhau, cùng là thí sinh trong chương trình, tôi cũng biết hoàn cảnh Châu như thế nào. Đâu đó, tôi thấy đồng cảm và hơi buồn. Tôi nghĩ sau chương trình, Châu đã học được những bài học quý giá. Mong khán giả sẽ nhẹ nhàng hơn với Lâm Châu vì em còn nhỏ. Trong đêm chung kết Châu rất buồn. Khi nghe bài phát biểu của Châu, tôi đứng trong cánh gà cũng nghẹn ngào.

Như Vân: Phần thuyết trình đó rất quan trọng, gần như được tính điểm cao nhất. Lâm Châu đã không ngại dùng 40% thời lượng để gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả. Đây là quyết định mà tôi thấy khá nể phục Lâm Châu. Lúc đó, em không quan trọng thắng thua nữa mà chỉ quan trọng khán giả nhận lại lời xin lỗi. Mong khán giả sẽ mở lòng hơn với em.

Hương Giang: Tôi là người gần tuổi nhất với Lâm Châu nên thấy bản thân trong em ấy. Đôi khi không phải do sự hiếu thắng đâu. Vì vốn sống của bọn tôi chưa nhiều nên chưa tìm ra được cách thể hiện, điểm chạm kết nối của chúng tôi tới khán giả. Tôi thấy đồng cảm với Lâm Châu nhiều hơn. Phần thuyết trình và xin lỗi của Lâm Châu trong chung kết làm tôi cảm thấy rất khâm phục em ấy. Khi em đi thi, em luôn mang tinh thần đi thi, mình phải làm tốt nhất phần thi của mình. Nhưng khi Lâm Châu gạt bỏ tất cả các kết quả đó để có thể tìm ra điểm kết nối của mình tới khán giả như vậy, tôi rất mong khán giả sẽ có cách nhìn thiện cảm hơn với em ấy, tha lỗi cho những phút giây bồng bột của tuổi trẻ.

Hiện có nhiều người đẹp sau khi đăng quang bị "ném đá" vì hành động trong quá khứ cũng như phát ngôn chưa chuẩn mực. Thu Trang nói riêng và các bạn trong Top 5 nói chung có lo sợ điều này không?

Thu Trang: Tất nhiên vẫn sợ vì chúng tôi đã là người của công chúng. Công ty cũng có dặn dò là: "Các em dù làm gì cũng phải nhớ hiện mình đang làm đại diện cho thế hệ trẻ cũng như đại diện cho cả một chương trình. Cho nên khi phát ngôn bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Hãy nói những điều tích cực để lan truyền tới cộng đồng một cách tốt nhất. Cứ vui vẻ tích cực lên, đừng suy nghĩ tiêu cực quá".

Như Vân: Kể cả không ở trong Top 5 thì chúng tôi cũng cần là người truyền cảm hứng tốt nên mọi người yên tâm.

Các bạn nghĩ sao về việc nở rộ quá nhiều cuộc thi nhan sắc hiện nay, nhưng đôi khi chất lượng lại không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả?

Thúy Quỳnh: Tôi nghĩ khi có nhiều sân chơi sắc đẹp cho các bạn trẻ thì đây là một cơ hội tốt để mọi người thể hiện khả năng của mình. Khi một Hoa hậu, Á hậu đăng quang thì các dự án cộng đồng của họ sẽ giúp ích được cho rất nhiều người khác. Khán giả sẽ có những nhìn nhận đúng đắn, hiểu được đâu là cuộc thi uy tín.

Như Vân: Tôi cũng có con gái đang trong độ tuổi thiếu niên, gần tới tuổi được thi Hoa hậu rồi. Con gái tôi bày tỏ mong muốn thi nhan sắc và tôi cũng đã đồng ý: "Nếu con thi hoa hậu thì mẹ vẫn ủng hộ con". Đối với tôi, một cô gái trước khi bước ra đời mà có một cuộc thi để va chạm, để nhìn thấy hoàn thiện bản thân mình thì tại sao không?

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian chia sẻ.