Quán quân Thu Trang và 3 Á quân The New Mentor nói về hôn lễ của Thanh Hằng, cô dâu "giấu" chú rể quá kĩ?

Ngày 20/10 vừa qua, Quán quân Lê Thu Trang cùng 3 Á quân The New Mentor bao gồm Nguyễn Đình Như Vân, Đỗ Hương Giang và Vũ Thúy Quỳnh đã có buổi gặp gỡ với chúng tôi, chia sẻ về hành trình thi đấu, sát cánh cùng các super mentor. Tại đây, 4 thí sinh trong top 5 chung cuộc cũng đã đề cập đến hôn lễ sắp diễn ra của siêu mẫu Thanh Hằng vào 22/10 sắp tới.

4 thí sinh trong top 5 The New Mentor gửi lời chúc đến siêu mẫu Thanh Hằng

4 mỹ nhân The New Mentor cho biết tất cả đều chưa có cơ hội được gặp chồng sắp cưới của siêu mẫu Thanh Hằng, chỉ mới biết thông tin về hôn lễ của đàn chị trong thời gian gần đây. Tất cả đều dự đoán rằng hôn lễ giữa Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng sẽ là "đám cưới thế kỷ", "đám cưới trong mơ" của nhiều người. Xem ra super mentor Thanh Hằng "giấu anh nhà" khá kĩ, dù bận rộn ghi hình The New Mentor nhưng không có khoảnh khắc nào ông xã tương lai xuất hiện tại trường quay.



Quán quân Thu Trang khẳng định: "Chị Hằng khi mặc váy cưới sẽ rất đẹp, một công chúa". Như Vân - Á quân thuộc đội super mentor Hồ Ngọc Hà bỗng bày tỏ mong ước "chuyển team", trở thành thí sinh đội "chị đại" để được... mời cưới. "Hình ảnh chị Hằng làm cô dâu đang rất viral trên các nền tảng quá đẹp nên chắc đám cưới này sẽ là đám cưới thế kỷ. Ước gì mình trong team Thanh Hằng để được đi dự. Chị Hằng ơi, em trong team bạn thân của chị chị có cho tụi em đi đám cưới không?", Như Vân hài hước nhắn gửi đến Thanh Hằng.

Như Vân trả lời đầy hài hước khi muốn "xin vía", được làm đám cưới như đàn chị

Trước thềm hôn lễ của Thanh Hằng, 4 thí sinh The New Mentor gửi lời chúc đến super mentor Thanh Hằng và "nửa kia": "Chúc cho chị Thanh Hằng và anh nhà sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau". Như Vân tiết lộ cô đã kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Vì thế, thí sinh đội Hà Hồ đã cùng Thu Trang vội "xin vía" từ cô dâu để có hôn lễ thật đẹp trong tương lai.