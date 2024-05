Quán quân "The Next KOC" lộ diện, ẵm trọn giải thưởng 100 triệu đồng và trở thành content creator mới của Schannel

Cuộc thi “The Next KOC - Thế hệ ai cũng có thể” là sân chơi sáng tạo video ngắn trên nền tảng TikTok, bất kỳ bạn trẻ nào đam mê công việc “content creator” (nhà sáng tạo nội dung) tham gia với một đề tài mở, gần gũi với cuộc sống đời thường.

Đề cao sự sáng tạo, "The Next KOC" lập tức thu hút đến 1080 bài dự thi được đăng tải và có hơn 41,5 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Rất nhiều bạn trẻ yêu thích với sáng tạo nội dung, có những ý tưởng thú vị đã tham gia và nhận về tương tác khủng từ cộng đồng.

Cuộc thi "The Next KOC" thu hút hàng nghìn bài dự thi, hơn 42 triệu view và trở thành sân chơi thú vị dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo nội dung

Quán quân "The Next KOC - Thế hệ ai cũng có thể" mùa 1 lộ diện

Sau 4 tuần tranh tài, cuối cùng chủ nhân của danh hiệu "The Next KOC" đã lộ diện. Chủ nhân của giải thưởng cao nhất chính là TikToker có nickname Ly Mỡ. Hiện tại, kênh TikTok có tên @lymoxinh của cô nàng có hơn 176,4k người theo dõi. Đây không phải là một con số quá cao trong số các bạn trẻ đam mê sáng tạo tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, phần dự thi của cô nàng dưới dạng một vlogs trải nghiệm đã thu hút hơn 423k lượt xem trên nền tảng này.

Bài dự thi giành được giải nhất của "The Next KOC"

Trong bài dự thi của mình, Ly Mỡ đã chia sẻ về một ngày của mình tại Hà Nội thân quen với những hoạt động bình thường ăn uống, dạo phố. Nữ TikToker cũng mang đến cho người xem cách nhìn tiện lợi của thanh toán trực tuyến thông qua MoMo khi trải nghiệm dịch vụ tại thủ đô. Giọng nói nhẹ nhàng, chia sẻ trực quan dưới cái nhìn bản thân khiến video thu hút khán giả lẫn BGK.



TikToker Ly Mỡ - quán quân "The Next KOC - Thế hệ ai cũng có thể"

Chính Ly Mỡ cũng bất ngờ khi mình giành được giải quán quân của "The Next KOC" mùa đầu tiên. "Lời đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban tổ chức vì đã tạo ra một cuộc thi đầy ý nghĩa. Nơi mà "Những điều nhỏ nhặt đời thường" lên ngôi. Em không nổi tiếng, em không có quá nhiều follower, cũng không có thiết bị quay đắt tiền, vậy mà vẫn có sân chơi để em cùng mọi người thỏa sức sáng tạo những mẩu chuyện ý nghĩa.

MoMo là ứng dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày bởi tính tiện ích, tiết kiệm thời gian vậy nên khi quyết định tham gia cuộc thi em đã không quá khó để lên ý tưởng bởi đó là những gì chân thật nhất trong cuộc sống hàng ngày của em.", TikToker Ly Mỡ chia sẻ.

Cùng với danh hiệu quán quân "The Next KOC" giúp lan tỏa tầm ảnh hưởng rộng rãi trên mạng xã hội, cô nàng này còn nhận được 100 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó là cơ hội ký hợp đồng trở thành Đối tác sáng tạo của MoMo trong 1 năm và hợp đồng trở thành VJ thực tập tại Schannel trong 2 tháng.

Chủ nhân của 3 giải thưởng cao nhất của cuộc thi đều sẽ trở thành VJ thực tập của Schannel

Không chỉ quán quân, phần thưởng của 2 vị trí giải nhì và giải ba của cuộc thi cũng sẽ được ký hợp đồng trở thành VJ thực tập tại Schannel trong 2 tháng. Đây là một phần thưởng hấp dẫn với rất nhiều bạn trẻ muốn hướng đến công việc sáng tạo nội dung khi có cơ hội học hỏi, trải nghiệm trong môi trường của Schannel.

Chủ nhân của giải nhì thuộc về chủ nhân tài khoản TikTok có tên @muxia105 và giải ba là @hoanghaminh20. Họ sẽ lần lượt nhận về giải thưởng hiện kim trị giá 30 triệu đồng và 20 triệu đồng từ BTC cuộc thi. Ngoài ra, Top 40 chung cuộc (top 10 mỗi tuần) - mỗi người nhận được hiện kim trị giá 1 triệu đồng, ngoại trừ 3 thí sinh đã đoạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba.

The Next KOC khép lại mỹ mãn

Với đông đảo bạn trẻ tham gia cùng hàng nghìn bài dự thi được gửi về, "The Next KOC - Thế hệ ai cũng có thể" mùa đầu tiên đã chính thức khép lại. Tuy nhiên đây thực sự đã trở thành một sân chơi thú vị được nhiều người biết đến. Chính giám khảo Nguyễn Lạc Huy - "sếp Huy NL" cũng cảm thán đầy tiếc nuối sau khi cuộc thi kết thúc: "Mới ngày nào nhận những bài thi đầu tiên mà giờ đã chọn được top 3 chung cuộc. The Next KOC thực sự là chương trình bổ ích, giúp những nhà sáng tạo nội dung có cơ hội thể hiện bản thân trong lĩnh vực này. Cảm ơn MoMo đã đồng hành cùng Schannel để tạo ra sân chơi lần này!

Thời gian diễn ra The Next KOC vừa rồi, mình và các anh em trong dàn BGK đã nhận được rất nhiều bài dự thi. Thực sự là khá ấn tượng với các sản phẩm của các bạn. Hẹn gặp 3 bạn tại Schannel trong thời gian tới nhé."

Giám khảo Huy NL - giám đốc của Schannel

Trong khi đó, giám khảo Duy Thẩm - TikToker nhận được giải thưởng "Creator of the year" của TikTok thì bất ngờ với chất lượng bài dự thi của các thí sinh. Anh cho biết: "Ngay từ đầu mình cũng không kỳ vọng gì nhiều vì biết các sản phẩm của các bạn đều là những TikToker không chuyên. Nhưng có vài bạn khiến mình khá bất ngờ vì idea của các bạn rất tốt và đã được xuất hiện trong top 10 tuần."

Còn với cặp vợ chồng Tân - My nổi tiếng nhà Schannel, The Next KOC là một chặng đường đáng nhớ với vai trò ban giám khảo: "Một tháng làm BGK của The Next KOC là một tháng cực dài với Tân và Mi vì các bài dự thi liên tục được gửi về, và chất lượng bài thi tăng theo từng tuần, càng những tuần về sau các bạn càng làm nội dung chất lượng hơn. Xét về sự chuyên nghiệp thì không có nhiều vì các bạn đều là KOC không chuyên, nhưng với mình, các bạn luôn có một nguồn năng lượng đáng nể và kho nội dung phong phú."

"The Next KOC - Thế hệ ai cũng có thể" mùa 1 đã tìm kiếm được nhiều cái tên trong thế hệ KOC mới cũng như tạo ra nhiều nội dung sáng tạo chất lượng, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đam mê trở thành content creator. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mùa đầu tiên và "The Next KOC" có thể sẽ tiếp tục được tổ chức để tạo nên một sân chơi đặc biệt về sáng tạo nội dung trong thời gian tới.