Combo giải thưởng độc đắc của cuộc thi “The Next KOC” khiến các TikToker chao đảo

Đúng như tên gọi, cuộc thi "The Next KOC" do siêu ứng dụng MoMo và Schannel tổ chức trong tháng 4 đang tìm kiếm và phát hiện những tài năng có thể trở thành thế hệ KOC tiếp theo trên mạng xã hội. "Luật chơi" không thể nào thân quen hơn với các content creator: Chỉ cần sáng tạo những video ngắn chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm đời thường của bản thân, sau đó đăng tải trên TikTok.



Đăng video ai cũng làm được, vậy "The Next KOC" có điểm nhấn gì mà hot hit cỡ vậy?

Đầu tiên, sức hút của cuộc thi đến từ sự công bằng được chia đều cho tất cả. Các bạn trẻ mới chân ướt chân ráo sáng tạo nội dung sẽ không cần phải lo lắng nếu phải cạnh tranh với những content creator đã thành danh, sở hữu hàng triệu lượt view hay hàng chục nghìn follower. Chỉ cần ghi hình và biên tập video theo chủ đề, đăng tải sản phẩm lên trang TikTok cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag #TheNextKOC, ai cũng có cơ hội công bằng như nhau để tranh giải, miễn nội dung thu hút và có giá trị.

Chưa hết, ngay khi chủ đề "Kể câu chuyện đời thường của bạn với MoMo" (Your Life with MoMo) được tung ra, dân tình đã có một phen xôn xao háo hức vì đề tài sao mà "vừa quen vừa lạ". "Quen" là bởi dùng MoMo từ lâu đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Giờ mua vé xem phim, nạp tiền điện thoại, trả tiền cafe hay mua sắm, chuyển tiền… chỉ cần mở MoMo với vài cú chạm là xong.

Nhưng "lạ" chính là làm sao để đưa những thói quen thường nhật ấy lên video một cách thú vị, sáng tạo, độc lạ, có thể lồng ghép lợi ích của các tính năng MoMo một cách tự nhiên và ý nghĩa. Đây vừa là thử thách, nhưng đồng thời cũng góp phần kích thích sức sáng tạo không giới hạn của các content creator Việt duyên dáng và tài năng.

"Kể câu chuyện đời thường cùng MoMo" trở thành đề tài khiến các content creator đánh giá vừa thú vị, vừa mang tính thử thách. Ảnh: MoMo.

Nếu còn chưa hết ngỡ ngàng, vậy thì hãy nhìn vào dàn ban giám khảo chất lừ của cuộc thi: 4 thành viên đình đám nhà Schannel gồm Huy NL, Duy Thẩm, Mi Đặng và Tân Một Cú. Dàn creator trai xinh gái đẹp quyền lực trên TikTok này không chỉ "cầm cân nảy mực" tại cuộc thi, mà còn nhiệt tình đóng vai cố vấn cho các thí sinh, chia sẻ kinh nghiệm làm nghề hay mẹo làm nội dung gần gũi cho các thí sinh.

Thậm chí, những bài dự thi hay ho thú vị sẽ được "bế" lên kênh TikTok của Schannel, được các content creator kỳ cựu tận tình nhận xét, góp ý, giúp các thí sinh ngày càng hoàn thiện chất lượng video cả về hình thức lẫn nội dung.

Vì sao gọi giải thưởng là combo "tiền - tài - danh vọng"?

Và đặc biệt hơn cả, trên Tóp Tóp đang không ngừng xôn xao bàn luận về combo giải thưởng xịn sò như trúng số độc đắc mà bất kỳ content creator nào cũng ao ước. Ngoài giải thưởng hiện kim 100 triệu đồng, thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu "The Next KOC" còn đón nhận những cơ hội nghề nghiệp đắt giá gồm Hợp đồng trở thành Đối tác Sáng tạo cùng MoMo trong 1 năm và Hợp đồng trở thành VJ thực tập tại Schannel trong 2 tháng.

Chẳng thế mà cư dân mạng gọi đây là combo "tiền - tài - danh vọng". Giải thưởng không chỉ gồm tiền mặt mà còn mở tung cánh cửa sự nghiệp, giúp các bạn trẻ thỏa mãn đam mê trở thành content creator chuyên nghiệp trong tương lai!

Combo giải thưởng "tiền - tài - danh vọng" của cuộc thi là động lực để các tài năng content creator trổ tài sáng tạo. Ảnh: MoMo.

Ngoài ngôi vị giải nhất, chủ nhân 2 giải nhì và ba cũng lần lượt nhận được hiện kim 30 triệu và 20 triệu đồng, cùng hợp đồng trở thành VJ thực tập tại Schannel trong 2 tháng. Cuộc thi còn vinh danh top 40 chung cuộc (top 10 mỗi tuần) bằng cách trao tặng hiện kim trị giá 1 triệu đồng cho mỗi bạn, ngoại trừ 3 thí sinh đã đoạt giải Nhất, Nhì, Ba. Hàng tuần, các thí sinh đừng quên cập nhật bảng xếp hạng Top 10 content creator có điểm số cao nhất trong tuần được công bố trên website chính thức của chương trình.

Đề bài có sẵn ngay ngắn, thời gian địa điểm rõ ràng, còn chần chờ gì nữa mà không ứng cử ngay bản thân cho danh hiệu "The Next KOC" và combo giải thưởng hấp dẫn siêu cấp vũ trụ này!