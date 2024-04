Thử thách cho các bạn trẻ: Chọn 100 triệu hay được làm việc tại Schannel, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ!

Có 100 triệu trong tay bạn sẽ làm được những gì?

100 triệu là một số tiền đủ lớn để hoàn thành một hoặc vài dự định cá nhân mà nhiều bạn trẻ đã và đang ấp ủ. Với số tiền này, bạn có thể book một chuyến du lịch châu Âu đã mơ ước từ lâu, check-in và khám phá những địa điểm nổi tiếng nhất để thỏa mãn đam mê xê dịch. Hoặc bạn cũng có thể thưởng cho bản thân bằng cách mua sắm những thứ mình thích từ lâu nhưng chưa có kinh tế. Làm hài lòng bản thân dĩ nhiên là một lựa chọn không tồi với một khoản tiền bất ngờ "từ trên trời rơi xuống".

Với một trăm triệu trong tay, bạn sẽ làm được rất nhiều thứ

Tuy nhiên ngoài việc chi tiêu cá nhân hay du lịch, bạn cũng có thể dùng số tiền này để đầu tư cho bản thân. Chẳng hạn như mua 1 khóa tập gym xịn nâng cao sức khỏe và vóc dáng cũng là 1 quyết định thông minh. Hoặc có thể dùng nó để mua cho mình các thiết bị như máy quay, thu âm để sáng tạo nội dung TikTok, thực hiện ước mơ làm "idol Tóp Tóp".

Và còn rất nhiều lựa chọn khác có thể làm với 100 triệu đồng, nhưng tất nhiên, nó tùy thuộc vào nhu cầu và quyết định của mỗi người.

Schannel - nơi làm việc đáng mơ ước của nhiều bạn trẻ

Là cái nôi cho rất nhiều KOLs/KOC trẻ thành công, Schannel chính là nơi làm việc được rất nhiều người trẻ đam mê với sáng tạo nội dung. Nếu theo dõi các nội dung về Schannel trên MXH, dễ dàng có thể thấy đây chính là một công ty có môi trường đặc biệt, thoải mái cho sáng tạo và tràn đầy những năng lượng tích cực.

Schannel là nơi nâng tầm cho rất nhiều trai xinh gái đẹp với công việc sáng tạo nội dung

Đó là chưa kể đây còn là nơi làm việc với toàn những content creator triệu view trên mạng xã hội. Từ những cái tên như Duy Thẩm, Hải Triều, Đặng Thu Hà... sẽ trở thành đồng nghiệp của bạn. Có những người đồng nghiệp giỏi, thành công với công việc sáng tạo nội dung và môi trường tốt sẽ giúp bạn không ít trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm không ở đâu có với công việc đang cực trend này.

Không gian làm việc thoáng đãng, cực chill để thoải mái sáng tạo

Trai xinh gái đẹp, nhân viên giàu hơn sếp hay văn phòng tiền tỷ, có không gian tối ưu để làm việc là những điều Schannel đã chia sẻ trên nhiều video clip của họ. Tuy nhiên để được làm việc tại công ty này là điều không hề dễ. Thậm chí, đây có thể xem như môi trường làm việc mà có tiền cũng không thể mua được.

Trước đây, Duy Thẩm đã có một video chia sẻ về tỷ lệ chọi cực kỳ khốc liệt của Schannel. Theo đó, trong đợt tuyển dụng gần đây thì công ty chỉ tuyển 4 vị trí nhưng có đến 2000 người ứng tuyển, tương ứng với tỉ lệ chọi 1/500. Chừng đó là đủ thấy độ hot và không dễ để được tuyển dụng tại Schannel.

Sếp Huy NL chia sẻ về tỷ lệ chọi 1/500 cực kỳ khốc liệt của Schannel

Sao phải chọn lựa, đây là cơ hội để bạn ẵm trọn 100 triệu và được làm việc tại Schannel!

Tuy nhiên vẫn có một cánh cửa đặc biệt để dẫn đến Schannel đầy hấp dẫn với những bạn trẻ mê sáng tạo nội dung, đó chính là cuộc thi "The Next KOC - Thế hệ ai cũng có thể" được MoMo và Schannel đồng tổ chức, diễn ra từ nay đến hết ngày 29/04/2024. Không quan trọng bạn đã nổi tiếng hay chưa, chỉ cần bài dự thi của bạn đủ thu hút. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đời thường, nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội mà những giá trị chân thật tuy nhỏ bé nhưng bền bỉ sẽ tạo ra nhiều giá trị lớn. Cuộc thi tìm kiếm những câu chuyện đời thường thú vị của bạn với MoMo (Your Life with MoMo).

Ban giám khảo The Next KOC hầu hết đều là đến từ Schannel, các thí sinh có cơ hội để trở thành VJ thực tập tại công ty siêu hot này

Với phần thưởng cực kỳ hấp dẫn bao gồm danh hiệu "The Next KOC" giúp lan tỏa tầm ảnh hưởng rộng rãi trên mạng xã hội, quán quân cuộc thi còn nhận được 100 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó là cơ hội ký hợp đồng trở thành Đối tác sáng tạo của MoMo trong 1 năm và hợp đồng trở thành VJ thực tập tại Schannel trong 2 tháng.

Bên cạnh đó, một điểm cực kỳ thu hút của cuộc thi đối với nhiều nhà sáng tạo nội dung trẻ chính là Hội đồng ban giám khảo "triệu view", uy tín trong giới content creator. Đó chính là 4 thành viên nổi bật Schannel có tầm ảnh hưởng rộng rãi trên mạng xã hội gồm "sếp Huy NL", Duy Thẩm, Mi Đặng, Tân Một Cú và chị Vũ Hương Thảo - Head of Brand & Marketing tại MoMo). Họ sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong vai trò là thành viên ban giám khảo, cố vấn chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, mẹo làm nội dung gần gũi và thú vị.