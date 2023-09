Người sáng lập Schannel Huy NL: Nếu chỉ đi tìm thứ “tốt nhất” sẽ rất thiệt thòi cho những ý tưởng sáng tạo

Nguyễn Lạc Huy (hay còn được biết đến với biệt danh "Huy NL") là người sáng lập Schannel, một trong số những mạng lưới truyền thông lớn nhất tại Việt Nam. Schannel hiện là ngôi nhà của hơn 40 content creator, trong đó bao gồm hàng loạt những tên tuổi "triệu sub, triệu view" như Duy Thẩm, Hải Triều, Đặng Thu Hà… trên nhiều nền tảng khác nhau như YouTube, TikTok, Facebook và Instagram.

"Đổi mới hay là chết"

Ngay từ thời điểm gia nhập hệ thống bán lẻ điện thoại CellphoneS vào năm 2012 để đảm nhiệm vị trí marketing, Huy NL đã đưa ra những quyết định táo bạo. Trong đó, quyết định đầu tiên chính là xây dựng một kênh YouTube chuyên về mảng công nghệ, điều mà chẳng mấy ai ở Việt Nam nghĩ đến ở thời điểm đó.

"Những năm đầu của thập niên 2010 là thời điểm smartphone bùng nổ tại Việt Nam, vì máy mới liên tục lên kệ, mỗi dòng máy lại có tính năng đặc trưng, chưa kể mức giá cũng ngày càng hợp lý. Nhu cầu mua smartphone tăng cao, nhưng lại không có nhiều kênh YouTube nói tiếng Việt để giúp người Việt lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Đó là động lực để tôi tạo dựng Schannel", Huy NL chia sẻ.

Dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mà không có một ai "dìu dắt", không khó để thấy Huy NL, khi đó mới chỉ 22 tuổi, phải đối mặt với vô vàn khó khăn. "Ở thời điểm đó, tại Việt Nam không nhiều người coi YouTube là một công việc nghiêm túc, mà chỉ là một trang tải video mang tính chất tiêu khiển. Vì vậy, để xây dựng một kênh YouTube ở thời điểm đó từ con số 0 là không hề dễ dàng."

"Tôi phải tự mình mày mò tất cả các khâu, từ lên nội dung, quay phim, dựng video cho đến quản lý tài nguyên kênh. Ngoài ra, để vận hành một kênh YouTube cũng tiêu tốn cả về thời gian, tiền bạc, thời gian hơn rất nhiều so với các hình thức khác. May mắn là đội ngũ giám đốc của CellphoneS đã sẵn sàng tạo điều kiện để tôi thử sức với những điều mới mẻ".

Những nỗ lực của Huy NL nói riêng và đội ngũ Schannel nói chung đã được đền đáp. Từ một kênh YouTube "vô danh", Schannel dần đạt mức hàng chục, rồi hàng trăm ngàn lượt đăng ký. Quan trọng hơn, Schannel tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu công nghệ Việt Nam với những video đánh giá sản phẩm chất lượng, bài bản.

Dù đã có được thành công nhất định, nhưng Huy NL vẫn không ngừng việc đổi mới nội dung cho kênh. Năm 2017, tức sau 5 năm vận hành, Huy NL quyết định sẽ đưa Schannel dấn thân vào những lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm trước đây. Song song với các video công nghệ quen thuộc, kênh YouTube Schannel bắt đầu xuất hiện những video về ẩm thực, phim ảnh, thời trang, showbiz… Từ thời điểm này, Schannel chính thức trở thành một kênh về đời sống và giải trí, chứ không còn thuần công nghệ nữa.

Không khó để thấy những ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện. "Rất nhiều người tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Schannel thay đổi. Đây là điều mà tôi đã dự đoán được từ trước, vì đối tượng người xem chủ yếu của Schannel ở thời điểm đó là các tín đồ công nghệ nên họ sẽ không có hứng thú với các nội dung khác. Tuy nhiên, để Schannel có thể mở rộng đối tượng người xem và tiếp tục phát triển trong thời gian dài hạn, đây là điều mà tôi buộc phải làm."

Đầu năm 2017, Schannel có được 500.000 người đăng ký. Tuy nhiên nhờ những thay đổi trong chiến lược, ngay trong cuối năm 2017, Schannel đã đạt mốc 1 triệu người đăng ký, tức gấp đôi so với đầu năm. Hay nói một cách khác, chiến lược mới của Huy NL đã giúp Schannel chỉ mất chưa đầy 1 năm để đạt được thành tích mà trước đây kênh YouTube này cần tới 5 năm để hoàn thành.

"Đổi mới hay là chết". Là một mạng lưới các kênh giải trí dành cho giới trẻ, vốn là đối tượng vô cùng nhanh nhạy với các xu thế mới, Schannel luôn phải trong tình thế sẵn sàng để đáp ứng thị hiếu liên tục thay đổi của người xem. Và, trên đây chỉ hai ví dụ điển hình trong số vô vàn những nỗ lực đổi mới, sáng tạo mà Schannel đã thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Nay, mặc dù với vị thế của mình, Schannel vẫn không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới từ những nền tảng mới, lĩnh vực mới và đương nhiên là cả những tài năng mới.

"Cần có những giải thưởng như Better Choice Awards để tôn vinh đổi mới, sáng tạo"

Khi được mời tham gia vào Hội đồng thẩm định chung khảo của Better Choice Awards - Giải thưởng tôn vinh các sản phẩm sáng tạo do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Công ty VCCorp phối hợp tổ chức, Huy NL tỏ ra rất hào hứng. "So với các giải thưởng khác, Better Choice Awards thật sự rất khác biệt. Là một người luôn mong muốn vượt ra những khuôn khổ sẵn có, tôi rất hoan nghênh những giải thưởng có tính sáng tạo như Better Choice Awards".

"Hầu hết các giải thưởng công nghệ đều phân loại dựa theo danh mục thiết bị, sau đó thiết bị nào tốt nhất sẽ giành giải thưởng. Better Choice Awards có một lối đi riêng khi các hạng mục giải thưởng đề cao tính sáng tạo, đổi mới và mức độ ảnh hưởng tới xã hội trong tương lai, thay vì chỉ tập trung vào khía cạnh "tốt nhất""

Ngoài việc nổi danh dưới góc độ là nhà quản lý của Schannel, Huy NL còn được nhiều người biết đến khi là một người dùng trung thành với những sản phẩm của Samsung. Khi thấy sự xuất hiện của những mẫu điện thoại gập của Samsung trong danh sách đề cử "Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng", Huy NL cảm thấy vô cùng tâm đắc.

"Tôi là fan của điện thoại Samsung không chỉ bởi tính năng hay kiểu dáng của sản phẩm, mà còn là bởi tôi thích lối suy nghĩ của họ. Mặc dù là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới nhưng Samsung không bao giờ ỷ lại vào vị thế này. Thay vào đó, họ luôn cố gắng vượt ra những rào cản sẵn có để tiên phong với những ý tưởng mới, bất chấp việc những ý tưởng đó có thể không thành công."

"Tôi vẫn nhớ khi Samsung ra mắt chiếc điện thoại Galaxy Beam tích hợp máy chiếu, công nghệ rất hiện đại nhưng không có giá trị thực tiễn nên đã bị hãng khai tử không lâu sau đó. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý tưởng điên rồ của Samsung không những vượt qua sự hoài nghi để được chấp nhận, mà còn trở thành xu hướng và nay đã trở thành "bình thường mới".

Như Galaxy Note, ở thời điểm mới ra mắt không một ai lại nghĩ mình sẽ dùng điện thoại to đến vậy. Nhưng bây giờ đó là kích thước mặc định của mọi chiếc điện thoại. Hay với smartphone gập, khởi đầu của chúng cũng gập ghềnh, nhưng nay đã dần hoàn thiện và lượng người dùng cũng ngày một đông đảo."

Ví dụ của Samsung được Huy NL đưa ra để khẳng định tầm quan trọng của một giải thưởng như Better Choice Awards. Theo người đứng đầu Schannel, nếu mọi giải thưởng chỉ tập trung vào "tốt nhất" thì sẽ rất thiệt thòi cho những ý tưởng đổi mới sáng tạo và có tiềm năng trong tương lai.

"Tôi nghĩ rằng song song với những giải thưởng bầu chọn "tốt nhất", chúng ta cần có những giải thưởng như Better Choice Awards để tạo động lực cho những ý tưởng đổi mới, sáng tạo có cơ hội được biểu dương và cất cánh."

Dự kiến Gala trao giải Better Choice Awards 2023, nơi vinh danh các hạng mục giải thưởng nói trên sẽ diễn ra vào tối ngày 29/10/2023 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc , trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2023.