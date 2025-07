Cục CSGT công bố thông tin quan trọng với hơn 700.000 học viên lái xe toàn quốc

Ngày 9/7/2025, Cục CSGT cho biết đã cấp Giấy phép sát hạch cho 30 Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Dưới đây là danh sách 30 Trung tâm sát hạch lái xe công khai đến người dân.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng tại thời điểm chuyển giao công tác sát hạch, cấp GPLX sang Bộ Công an (tháng 3/2025), cả nước có khoảng 705.000 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, nhưng chưa được sát hạch, cấp GPLX. Trong đó, chỉ tính riêng tại TP.HCM đã có hơn 107.000 học viên, Hà Nội gần 73.000 học viên, Đồng Nai hơn 30.000, Đà Nẵng hơn 26.000 học viên…

Hướng tới cấp, quản lý bằng lái xe qua VNeID?

Tại buổi họp báo về kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an – đã thông tin về tình hình sát hạch và cấp giấy phép lái xe sau khi Bộ Công an chính thức tiếp nhận quản lý lĩnh vực này từ Bộ Giao thông Vận tải.

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã trở thành đơn vị chủ trì công tác sát hạch và cấp GPLX trên toàn quốc. Trong quá trình chuyển giao, lực lượng CSGT đã tích cực cập nhật phần mềm, đồng bộ cơ sở dữ liệu, và chuẩn bị các quy trình liên quan đến phôi GPLX và các lớp màng bảo an cho bằng lái được sản xuất bằng vật liệu mới.

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã trở thành đơn vị chủ trì công tác sát hạch và cấp GPLX trên toàn quốc. Ảnh: Cục CSGT

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, việc chuyển đổi kỹ thuật trong sản xuất và quản lý GPLX đã khiến việc cấp thẻ nhựa PET chậm hơn so với kế hoạch. "Việc cấp GPLX phát sinh một số nội dung liên quan kỹ thuật, dẫn đến tình trạng chậm cấp GPLX dạng PET", Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng thông tin.

Một điểm đáng chú ý là sự tích hợp thông tin GPLX vào ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Khi học viên thi đạt nhưng chưa nhận được GPLX vật lý, thông tin sẽ được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng này, giúp người dân sử dụng thay cho bản giấy tạm thời.

Ông Mừng nhấn mạnh mục tiêu là trong tương lai, toàn bộ quy trình cấp và quản lý GPLX sẽ được thực hiện qua VNeID. Người dân chỉ cần sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông.

Đối với các trường hợp cần sử dụng GPLX bản mềm (đi nước ngoài, nhu cầu cá nhân...), CSGT vẫn sẵn sàng cấp bản vật lý theo yêu cầu. Việc này góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân.

Bộ Công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 60,5 triệu dữ liệu GPLX từ hệ thống cũ. Phần mềm sát hạch và cấp GPLX cũng đã được chỉnh sửa và nâng cấp toàn diện. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các địa phương trên cả nước đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng tổ chức sát hạch.

Cục CSGT đã yêu cầu các địa phương ưu tiên xử lý các hồ sơ bị tồn đọng, đặc biệt là những học viên đã được cấp chứng chỉ đào tạo.

Lực lượng CSGT được yêu cầu tổ chức thi sát hạch theo quy trình chặt chẽ, minh bạch và tuân thủ đúng quy định mới. Các buổi sát hạch sẽ được giám sát bằng hệ thống camera và cảm biến hiện đại, đảm bảo tính khách quan và độ chính xác cao trong việc chấm điểm cho học viên.