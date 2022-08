Quán quân Street Dance Vietnam mùa đầu tiên: Thi đâu thắng đó!

Đêm Chung kết Street Dance Vietnam chính thức khép lại với cái tên Đăng Quân đến từ team Chi Pu được xướng lên ở ngôi vị Quán quân. Theo dõi Đăng Quân nói riêng và team Chi Pu nói chung từ đầu chương trình đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định ngôi Quán quân này là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, chiến thuật và đam mê của cả đội.

Chiến thắng của Đăng Quân thực ra đã được "tiên tri" trước ngay từ tập 2. Cụ thể, màn trình diễn "chào sân" của Đăng Quân khi ấy khiến cả trường quay như lặng người. Chính captain Chi Pu đã bật khóc khi không kìm được cảm xúc vì màn trình diễn đầy ấn tượng của Đăng Quân. Cô đã không tiếc lời khen và gọi tiết mục của Đăng Quân là một tác phẩm nghệ thuật. Còn các mentor khác đều dự đoán đây chính là màn lộ diện "quán quân" sớm - và dự đoán ấy đã hoàn toàn chính xác!

Sân khấu "chào sân" của Đăng Quân từ tập 2 đã khiến captain Chi Pu rơi nước mắt, các mentor khác đều gọi đây là màn trình diễn của Quán quân.

Chiến thắng Chung kết thuyết phục

Đăng Quân mang đến sân khấu Chung kết màn trình diễn có tên tên Nghệ Sĩ Đường Phố, cố vấn biên đạo Sơn Lâm, cùng sự hỗ trợ của bộ ba tuyển thủ thuộc bộ môn Popping là CK, Hoàng Old, Kirby và Dmon. Ý tưởng sân khấu Chung kết của Đăng Quân là nói về 5 chàng nghệ sĩ vui tươi, hóm hỉnh. Đăng Quân khiến toàn bộ trường quay Street Dance Việt Nam “bùng nổ" cảm xúc, 4 Đội trưởng đứng bật dậy và khán giả hào hứng ném khăn.



Sân khấu Đăng Quân mang đến ở vòng Chung kết.

Cuối cùng, trận battle "khủng khiếp nhất" của Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên đã chính thức diễn ra giữa Đăng Quân và Sailor.D - 2 thí sinh đều đến từ team Chi Pu. 2 tuyển thủ đến từ 2 thể loại nhảy khác nhau, với màu sắc và tài năng riêng khiến tất cả các vị giám khảo chuyên môn đều dự đoán đây là trận battle "một chín một mười".

Vòng thi battle dành cho Quán quân và Á quân của Street Dance Việt Nam mùa 1 bao gồm 10 round, mỗi tuyển thủ có 45 giây để nhảy. Kết thúc 5 round đầu tiên, nếu 2 tuyển thủ đều "không phục" đối thủ thì các giám khảo có mặt tại trường quay sẽ tiến hành bình chọn bằng cách ném khăn lên sân khấu để quyết định điểm số. Đăng Quân đã sử dụng chiến thuật có đầy đủ kỹ thuật nhảy nhưng vẫn phải giữ thể lực cân bằng, còn Sailor.D nhận định, Đăng Quân là một đối thủ rất tập trung khi battle, không hề dao động trong từng lần Sailor.D "thách thức".

Màn battle cuối cùng, đưa Đăng Quân lên ngôi vị Quán quân Street Dance Vietnam.

Kết quả bình chọn của lượt thi đấu cuối cùng cũng khá sít sao với tỷ số 41:55. Cuối cùng, Đăng Quân đã giành được ngôi vị Quán quân của Street Dance Vietnam mùa đầu tiên với 2 lượt thi đấu chiến thắng. Như vậy, Á quân qua đó cũng gọi tên tuyển thủ Sailor.D



Cùng "soi" lại profile của Đăng Quân để thấy anh chàng có loạt thành tích trong quá khứ đáng nể đến như thế nào!



Chi Pu bùng nổ hạnh phúc khi có cả Quán quân lẫn Á quân tại Street Dance Vietnam mùa đầu tiên.

Chàng vũ công "có vía" lên ngôi Quán quân: Thi 3 cuộc thi lớn đều xuất sắc lên ngôi vô địch của cả 3!

Quán quân Street Dance Vietnam mùa đầu tiên Đăng Quân sinh năm 2000 tại Hà Nội, sinh trưởng trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng được mẹ ủng hộ đi theo con đường vũ công hết mực. Vào năm 2012, Đăng Quân cùng Bảo Ngọc đã tham dự Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên và xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán quân ở tuổi 12 với giải thưởng 400 triệu đồng.

Không tận dụng cơ hội nổi tiếng từ năm 12 tuổi để bước vào thế giới giải trí, sau cuộc thi Đăng Quân tiếp tục theo học chương trình văn hóa tại trường THCS Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Thời gian rảnh rỗi, anh tham gia các buổi biểu diễn ở sự kiện, đám cưới và theo học thêm các khóa nhảy múa chuyên nghiệp để nâng cao khả năng của bản thân.

Đăng Quân và Bảo Ngọc đăng quang Vietnam's Got Talent 2012.

Trải qua 4 năm sống kín tiếng, năm 2016 Đăng Quân tái xuất truyền hình với vai trò thí sinh của So You Think You Can Dance mùa 5. Ngay khi trở lại, diện mạo mới mẻ của hiện tượng nhí một thời đã khiến cho không ít người bất ngờ và được mệnh danh là chàng "hot boy" của năm thi ấy.

Vận may tiếp tục mỉm cười với Đăng Quân khi trải qua loạt vòng thi cam go, anh đã xuất sắc giành tiếp ngôi vị Quán quân So You Think You Can Dance năm ấy. Đáng chú ý, Á quân cùng năm với Đăng Quân không ai khác ngoài Lê Hiếu, chàng trai có profile "khủng" không kém. Đăng Quân và Lê Hiếu thân thiết với nhau ngoài đời và cùng chia sẻ, đồng cảm với nhau với nỗi đau mồ côi mẹ từ trẻ. Đăng Quân và Lê Hiếu xuyên suốt Street Dance Vietnam thường xuyên có những cuộc "đối đầu" với nhau vô cùng nghẹt thở.

Bên cạnh ngoại hình điển trai, Đăng Quân được chú ý bởi khả năng biên đạo và nhảy được nhiều thể loại từ Dancesport, Hiphop, Popping đến Đương đại… Nhiều năm qua, Đăng Quân chủ yếu giảng dạy nhảy múa cho các em nhỏ và thỉnh thoảng mới tham gia biểu diễn tại các sự kiện giải trí.



Đăng Quân và Lê Hiếu tại khoảnh khắc đăng quang Quán quân - Á quân So You Think You Can Dance mùa 5.

Như vậy, có thể thấy Đăng Quân có thể xem là "chàng trai vàng" khi dự thi cả 3 cuộc thi lớn Street Dance Vietnam (2022), So You Think You Can Dance (2016), Vietnam's Got Talent (2012) đều xuất sắc vươn lên vị trí cao nhất!

Ảnh: TCBC

