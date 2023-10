Quán quân, Á quân The Voice, Vietnam Idol lần lượt bị loại ở Ca Sĩ Mặt Nạ

Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 quy tụ nhiều ca sĩ là Quán quân, Á quân các cuộc thi âm nhạc hot trên truyền hình, đặc biệt là Giọng Hát Việt (The Voice).

Quán quân

Quán quân, Á quân show ca nhạc thi nhau mặc mascot Ca sĩ mặt nạ

Với những người đã cởi bỏ bộ mascot, khán giả đã có dịp lắng nghe những màn trình diễn của Cáo Tiểu Thư - Quán quân The Voice 2012 Vũ Thảo My, Chuột Cherry Nhật Thủy Quán quân Vietnam Idol 2014, Sứa thủy tinh - Quán quân The cover show Phượng Vũ, Thỏ xỏ khuyên - Á quân The Voice 2015 Hoàng Dũng… cùng nhiều gương mặt từng là thí sinh The Voice như Dương Hoàng Yến, Trương Thảo Nhi…

Dù chương trình mùa 2 không nhiệt bằng mùa đầu, khán giả vẫn không khó để đoán được nhân vật đằng sau mascot là ai. Ở mỗi vòng, xuất hiện một số cái tên khiến người xem phân vân, nhưng chung quy kết quả vẫn không sai lệch so với phán đoán của số đông.

Mỗi khi cởi mặt và và phát biểu cảm nghĩ, các nghệ sĩ đều chia sẻ niềm vui khi khán giả vẫn nhớ giọng hát và đoán đúng tên ca sĩ. Đây là niềm vinh dự đối với cá nhân họ.

Nhật Thủy - Quán quân Vietnam Idol 2014

Nhiều gương mặt đã lâu không còn hoạt động, chưa có bước đột phá trong sự nghiệp âm nhạc dù từng đạt giải cao trong cuộc thi hát trước đó. Việc được công chúng vẫn nhận ra giọng hát, đoán đúng tên sau bộ mascot đã khiến nhiều ca sĩ vui mừng khi được nhớ đến, công nhận.

Trong tập mới nhất, Quán quân Vietnam Idol 2014, Á quân Gương Mặt Thân Quen Nhật Thủy lộ mặt sau bộ mascot Chuột Cherry. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 lộ diện không khiến khán giả bất ngờ, hầu hết họ đều đoán đúng dù Nhật Thủy từng được Hồ Ngọc Hà nhận xét “có 80 cuống họng” vì giả giọng được nhiều người.

Sau cuộc thi Vietnam Idol, ca sĩ được nhiều tiền bối trong nghề đỡ đầu, tham gia các chương trình giải trí, song sau khi kết hôn năm 2017, Nhật Thủy lui lại phía sau khán đài, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình.

Ghi danh tài năng khi trở thành Quán quân của nhiều sân chơi âm nhạc như như Ai sẽ thành sao 2018, The cover show 2022, “Sứa thủy tinh” Phượng Vũ vẫn giậm chân tại chỗ suốt hành trình bảy năm theo đuổi âm nhạc. Chưa có bản hit cho riêng mình, top 4 The Voice 2015 vẫn được một bộ phận khán giả nhận ra qua giọng hát, phong thái trình diễn.

Một số cái tên không quá nổi bật ở thị trường nhạc Việt song người hâm mộ vẫn có cách để tìm danh tính mascot, từ việc so sánh dữ liệu chương trình cung cấp, các clip hát ở phòng trà, sân khấu của ca sĩ, cách họ nhả tiếng, lên nốt cao…

Ca sĩ Hoàng Dũng và ca sĩ Dương Hoàng Yến đều đã bị loại ở Ca Sĩ Mặt Nạ

So với các Quán quân cuộc thi âm nhạc ghi danh ở Ca Sĩ Mặt Nạ, nhân tố Á quân như trường hợp của “Thỏ xỏ khuyên” Hoàng Dũng lại có sự nghiệp nổi bật hơn. Ca sĩ không phải là cái tên bật lên ngay từ thời mới vào nghề, anh từng bước gây dựng tên tuổi qua những bài hát hit như Yếu Đuối, Nàng Thơ…



Hai nhân tố được cho là Á quân The Voice khác là Hippo Happy và Voi Bản Đôn cũng được nhiều người xem đoán được danh tính. Theo đó, cư dân mạng tin tưởng Voi Bản Đôn là Anh Tú - Á quân The Voice 2017 và Hippo Happy là ca sĩ Lâm Bảo Ngọc - Á quân The Voice 2019.

Mùa 2 chưa đủ sức nóng để nghệ sĩ vực dậy danh tiếng

Thật khó để đặt cạnh độ phổ biến của mùa một, khi mùa hai có nhiều sự thay đổi về luật chơi, cách chọn bài, khung giờ phát sóng… khiến cho các sân khấu mùa 2 mất sức hút, thậm chí khán giả chẳng mấy mặn mà với phần cởi bỏ mặt nạ của mascot..

Theo nhiều khán giả, đến với sân chơi Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2, những Á quân, Quán quân từ các cuộc thi âm nhạc đều không nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ như mùa một từng gặt hái được.

Ca sĩ Phượng Vũ từng chia sẻ về quá trình hoạt động của mình khi cởi bỏ mặt nạ Sứa thủy tinh:

“Tôi không ngại khi flex về vấn đề flop vì những sản phẩm âm nhạc tôi cho ra mắt trước đó chưa nhận về kết quả tốt, tuy nhiên tôi vẫn chờ đợi đến giai đoạn đủ trưởng thành về cảm xúc lẫn giọng hát thì sẽ có sản phẩm cho riêng mình”.

Nữ ca sĩ cho hay cô đã có trải nghiệm nhiều thử thách sau lớp mặt nạ, nhờ đó biết giọng hát phù hợp với dòng nhạc nào. Cô đã có định hướng riêng cho âm nhạc của mình.

“Sứa thủy tinh” Phượng Vũ

Cáo Tiểu Thư Vũ Thảo My lúng túng trên con đường nghệ thuật của mình suốt 10 năm qua. Quán quân The Voice 2012 áp lực sau cuộc thi và dành thời gian cho việc học. Những năm gần đây, cô thay đổi phong cách, tư duy, hình ảnh nhưng thiếu bứt phá. Phần chọn bài của Thảo My trong phần lộ mặt ở Ca Sĩ Mặt Nạ được đánh giá không phù hợp lắm để tạo dấu ấn tới phần đông khán giả.

Không giống như “Nàng tiên hoa” Dương Hoàng Yến hay “Thỏ xỏ khuyên” Hoàng Dũng - những cái tên vốn có tiếng tăm nhất định và vẫn được yêu thích, các nghệ sĩ đến với Ca Sĩ Mặt Nạ mong tìm bàn đạp vững chắc đưa họ đến gần với khán giả vẫn còn khá nhạt nhòa, chưa đủ sức nặng khiến truyền thông chú ý như mascot mùa đầu.

Trường hợp của “Cá ngựa đôi” Phạm Đình Thái Ngân và Trương Thảo Nhi là minh chứng rõ nhất. Cả hai chưa kịp để lại ấn tượng đã phải lột mặt nạ và dắt tay nhau ra về trong sự tiếc nuối.