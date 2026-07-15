Quần jeans đích thị là "ghệ cưng" của Rosé

Quần jeans thực sự là "chân ái" trong tủ đồ của Rosé.

Tại sự kiện công chiếu phim Hope dành cho khách mời VIP diễn ra vào ngày 13/7 vừa qua, thảm đỏ thêm phần bùng nổ trước màn đổ bộ đầy mãn nhãn của 2 bóng hồng đình đám nhà BLACKPINK. Cùng chọn lối lên đồ tối giản nhưng Jisoo và Rosé lại mang đến hai màu sắc hoàn toàn khác biệt: một bên ngọt ngào, nữ tính; một bên thanh lịch, sành điệu. Nếu Jisoo khiến người hâm mộ mê mẩn với hình ảnh tiểu thư trong set áo gile phối chân váy xòe, thì Rosé tiếp tục chứng minh đẳng cấp với "đặc sản" quần jeans đơn giản mà hiệu quả, vừa trẻ trung vừa khoe khéo đôi chân dài trứ danh.

Tại sự kiện, Rosé ghi điểm với khả năng "cân đẹp" những món trang phục đơn giản khi lựa chọn quần jeans ống đứng pha chút loe nhẹ, phối cùng áo da dáng lửng đầy cá tính. Thiết kế quần cạp cao giúp tôn vòng eo thon gọn, trong khi phom dáng giúp đôi chân "kiếm Nhật" của cô càng thêm nổi bật. Kết hợp cùng guốc cao gót, tổng thể càng trở nên thanh thoát, giúp Rosé khoe trọn lợi thế vóc dáng mảnh mai. Không cần diện đồ cầu kỳ, mỹ nhân 9x vẫn dễ dàng chiếm spotlight nhờ thần thái cuốn hút và cách phối đồ tinh tế. Không ngoa khi nói rằng Rosé và quần jeans là một "cặp bài trùng" khi mỗi lần xuất hiện, cô đều biến item cơ bản này thành một outfit vừa sang vừa chất.

Từ đông sang hè, Rosé lúc nào cũng có thể diện đẹp với quần jeans. Đây dường như là một trong những item không thể thiếu trong tủ đồ của nữ idol, bởi chỉ cần muốn hướng đến phong cách thoải mái, năng động nhưng vẫn thời thượng, cô nàng đều ưu ái lựa chọn quần jeans. Vào mùa hè, Rosé thường biến hóa đa dạng với những công thức phối cùng áo thun cơ bản, sơ mi thanh lịch, áo hai dây nữ tính hay blouse cách điệu đà. Sở hữu ưu điểm dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách, quần jeans không hổ danh là món đồ "quốc dân", giúp Rosé dễ dàng tạo nên những outfit vừa trẻ trung vừa cuốn hút.

Vào mùa đông, Rosé biến hóa quần jeans với nhiều công thức khác nhau khi kết hợp cùng áo thun ôm, sweater, blazer hay áo denim cá tính. Dù là món đồ cơ bản, quần jeans vẫn luôn có sức hút riêng nhờ sự đa dạng về kiểu dáng như ống đứng, ống loe, dáng rộng... giúp mỗi lần lên đồ đều mang đến một diện mạo mới mẻ. Đây là item "đáng đồng tiền bát gạo" mà chị em nên sắm trong tủ đồ, bởi chỉ cần thay đổi cách phối là đã có ngay những outfit vừa tiện dụng vừa sành điệu.