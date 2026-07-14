Mùa nóng rất cần: 5 dầu gội bạc hà vừa sạch sâu, hỗ trợ mọc tóc lại mát lạnh tức thì

Nếu đang tìm kiếm một loại dầu gội vừa làm sạch hiệu quả vừa mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu, 5 cái tên dưới đây rất đáng để tham khảo.

Mùa hè luôn là khoảng thời gian khiến mái tóc và da đầu phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn bình thường. Thời tiết nóng bức khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, mồ hôi tiết ra nhiều hơn, kéo theo cảm giác bết dính, ngứa ngáy và khó chịu trên da đầu. Chưa kể, môi trường ô nhiễm, khói bụi và việc thường xuyên đội mũ bảo hiểm cũng khiến tóc nhanh xẹp, thiếu sức sống. Đó là lý do các dòng dầu gội chứa bạc hà luôn trở thành "người bạn đồng hành" được nhiều người yêu thích mỗi khi thời tiết chuyển nóng.

Bên cạnh khả năng làm sạch thông thường, bạc hà còn chứa menthol - hoạt chất tạo cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc với da. Điều này giúp giảm cảm giác nóng bức, ngứa ngáy và khó chịu trên da đầu, đặc biệt trong những ngày thời tiết oi bức. Ngoài ra, da đầu sạch khỏe cũng là nền tảng quan trọng giúp tóc phát triển tốt hơn. Khi dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết được loại bỏ hiệu quả, nang tóc có môi trường thuận lợi hơn để phát triển, từ đó góp phần giảm gãy rụng và hỗ trợ quá trình mọc tóc khỏe mạnh. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm hiện nay còn được bổ sung thêm các thành phần dưỡng tóc, hỗ trợ giảm gãy rụng và nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh hơn. Nếu đang tìm kiếm một loại dầu gội vừa làm sạch hiệu quả vừa mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu, 5 cái tên dưới đây rất đáng để tham khảo.

1. Moist Diane Extra Fresh & Hydrate

Moist Diane là thương hiệu chăm sóc tóc nổi tiếng đến từ Nhật Bản, được yêu thích nhờ các công thức hạn chế sulfate và tập trung vào khả năng phục hồi tóc hư tổn. Dòng Extra Fresh & Hydrate là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè nhờ sự kết hợp giữa bạc hà và các thành phần dưỡng ẩm từ thiên nhiên. Khi sử dụng, cảm giác mát lạnh xuất hiện gần như ngay lập tức trên da đầu, giúp xua tan sự bí bách sau một ngày dài ngoài trời. Không chỉ làm sạch dầu thừa và bụi bẩn hiệu quả, sản phẩm còn giúp tóc giữ được độ mềm mại, hạn chế tình trạng khô xơ sau khi gội. Đây là lựa chọn phù hợp với những người có da đầu dầu nhưng phần thân tóc lại dễ khô.

Nơi mua: Moist Diane

2. Gội xả Thorakao 2in1 Bạc Hà Chanh Sả

Nhắc đến các thương hiệu chăm sóc tóc lâu đời của Việt Nam, Thorakao luôn là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ người dùng. Phiên bản Bạc Hà Chanh Sả kết hợp công dụng dầu gội và dầu xả trong cùng một sản phẩm, giúp tiết kiệm thời gian chăm sóc tóc hằng ngày. Thành phần bạc hà mang lại cảm giác mát lạnh đặc trưng, trong khi chanh và sả hỗ trợ làm sạch dầu thừa, khử mùi da đầu và tạo cảm giác tươi mới kéo dài. Mùi hương thảo mộc dễ chịu cũng là điểm cộng lớn của sản phẩm. Với mức giá phải chăng và khả năng làm sạch tốt, đây là lựa chọn phù hợp cho những người thường xuyên vận động hoặc phải di chuyển ngoài trời.

Nơi mua: Thorakao

3. Herbal Essences Detox Dâu Trắng Và Bạc Hà

Herbal Essences từ lâu đã nổi tiếng với những dòng dầu gội sở hữu hương thơm cuốn hút cùng công thức giàu chiết xuất thiên nhiên. Phiên bản Detox Dâu Trắng Và Bạc Hà được thiết kế dành riêng cho da đầu cần làm sạch sâu. Công thức chứa bạc hà giúp mang lại cảm giác mát lạnh sảng khoái, trong khi chiết xuất dâu trắng hỗ trợ chống oxy hóa và nuôi dưỡng tóc mềm mượt hơn. Sau khi gội, tóc có cảm giác nhẹ bẫng, sạch sâu nhưng không bị khô rít. Mùi hương trái cây kết hợp bạc hà cũng giúp mái tóc lưu lại cảm giác tươi mát trong nhiều giờ. Đây là sản phẩm rất phù hợp với những người thường xuyên gặp tình trạng tóc nhanh bết hoặc da đầu dễ đổ dầu.

Nơi mua: Herbal Essences

4. Tsubaki Premium Cool & Repair Shampoo

Tsubaki là thương hiệu chăm sóc tóc cao cấp thuộc tập đoàn Shiseido nổi tiếng của Nhật Bản. Dòng Premium Cool & Repair Shampoo được phát triển dành riêng cho mùa hè với công thức vừa làm mát vừa phục hồi tóc hư tổn. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở khả năng làm sạch sâu nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên cho tóc. Cảm giác mát lạnh từ bạc hà kéo dài khá lâu sau khi gội, giúp da đầu luôn dễ chịu trong những ngày nắng nóng. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa các thành phần dưỡng tóc đặc trưng của Tsubaki, giúp giảm khô xơ, tăng độ bóng mượt và cải thiện tình trạng tóc yếu do tạo kiểu hoặc nhuộm uốn thường xuyên.

Nơi mua: Tsubaki

5. Le Petit Marseillais Chiết Xuất Bạc Hà Hữu Cơ

Le Petit Marseillais là thương hiệu chăm sóc cá nhân nổi tiếng đến từ Pháp với các sản phẩm lấy cảm hứng từ thiên nhiên vùng Địa Trung Hải. Dầu gội chiết xuất bạc hà hữu cơ của hãng đặc biệt phù hợp với những người yêu thích cảm giác sạch thoáng và mùi hương tươi mát. Bạc hà hữu cơ giúp làm dịu da đầu, hỗ trợ kiểm soát dầu nhờn và mang lại cảm giác sảng khoái ngay sau khi sử dụng. Chất dầu gội tạo bọt vừa phải, dễ làm sạch mà không khiến tóc bị khô cứng. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng, thanh mát giúp mái tóc luôn có cảm giác sạch sẽ và dễ chịu suốt cả ngày.

Nơi mua: Le Petit Marseillais

Mùa hè là thời điểm da đầu rất cần những sản phẩm có khả năng làm sạch sâu nhưng vẫn mang lại cảm giác dễ chịu. Các dòng dầu gội bạc hà không chỉ giúp tóc sạch lâu hơn mà còn đem đến cảm giác mát lạnh tức thì, đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên vận động hoặc phải di chuyển ngoài trời.

Từ những lựa chọn bình dân như Thorakao cho đến các sản phẩm nổi tiếng từ Nhật Bản và châu Âu như Moist Diane, Tsubaki hay Le Petit Marseillais, mỗi sản phẩm đều có những ưu điểm riêng. Chỉ cần lựa chọn đúng loại phù hợp với nhu cầu của mình, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trên mái tóc và da đầu trong những ngày nắng nóng.