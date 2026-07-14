Người đàn ông khoe ban công hoa giấy đẹp "nghẹt thở", dân mạng chỉ để lại một bình luận: "Ước gì được làm hàng xóm!"

Không cần một khu vườn rộng hàng trăm mét vuông, chỉ với ban công đầy nắng và cách chăm sóc phù hợp, người đàn ông này đã biến không gian sống thành "vườn hoa trên cao" khiến hàng nghìn người ngưỡng mộ. Bộ ảnh hoa giấy nở rực của anh không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người yêu cây cảnh.

Ban công phủ kín hoa giấy khiến cư dân mạng "xin làm hàng xóm"

Mới đây, những hình ảnh về ban công ngập tràn sắc hoa giấy của một người đàn ông ở Quý Châu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người bất ngờ là đây đã là đợt hoa thứ ba trong năm , nhưng cây vẫn nở dày đặc với màu sắc rực rỡ không kém mùa xuân.

Từng chậu hoa phủ kín những chùm bông nhiều màu, từ hồng, tím, trắng đến cam, tạo nên một "bức tường hoa" nổi bật giữa khu chung cư.

Nhiều cư dân mạng không tiếc lời khen:

"Ban công đẹp như khu vườn của Monet." "Ước gì được làm hàng xóm để mỗi ngày đều ngắm hoa." "Tôi từng nghĩ hoa giấy chỉ hợp với người lớn tuổi, giờ thì mê đến mức muốn mua ngay vài chậu".

Chủ nhân ban công cho biết anh bắt đầu chơi hoa giấy khoảng ba năm trước và gần như năm nào cũng bổ sung thêm vài giống mới. Theo anh, nếu hiểu đúng đặc tính của loài cây này thì việc có một ban công ngập hoa không quá khó như nhiều người vẫn nghĩ.

Vì sao hoa giấy ngày càng được nhiều người yêu thích?

Không phải ngẫu nhiên mà hoa giấy trở thành một trong những loại cây được trồng phổ biến ở sân vườn, ban công và sân thượng.

Loài cây có nguồn gốc từ Brazil này sở hữu nhiều ưu điểm:

Thời gian nở hoa rất dài, từ mùa xuân đến tận mùa thu, thậm chí ở vùng khí hậu ấm còn có thể ra hoa gần như quanh năm. Màu sắc đa dạng với hàng trăm giống khác nhau. Khả năng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh. Có thể tạo nhiều kiểu dáng như cây bụi, cây thân gỗ mini, giàn leo hay tường hoa.

Đặc biệt, nhiều giống hoa giấy mới còn có khả năng ra hoa thành nhiều đợt liên tiếp nếu được chăm sóc đúng cách.

Muốn hoa giấy nở dày đặc, hãy ghi nhớ 5 nguyên tắc

1. Chọn chậu vừa phải, đất phải thật thoáng

Hoa giấy không thích bị "nuông chiều" bằng những chiếc chậu quá lớn.

Chậu vừa với bộ rễ sẽ giúp cây tập trung phát triển nụ hoa thay vì chỉ ra lá. Nếu dùng chậu sâu, nên bổ sung lớp sỏi hoặc vật liệu thoát nước ở đáy để tránh úng rễ.

Đất trồng nên tơi xốp, thoát nước nhanh nhưng vẫn giữ được độ ẩm và giàu dinh dưỡng.

2. Càng nhiều nắng, cây càng sai hoa

Đây là yếu tố quan trọng nhất.

Hoa giấy là cây cực kỳ ưa sáng và cần khoảng 6-8 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày. Ban công hướng Nam hoặc hướng Tây Nam thường là vị trí lý tưởng.

Nếu thiếu ánh sáng, cây sẽ phát triển cành lá nhưng rất khó ra hoa, hoa ít và màu cũng nhạt hơn.

3. Tưới nước vừa đủ, không chiều cây quá mức

Nhiều người nghĩ cây ra hoa phải tưới thật nhiều nước, nhưng với hoa giấy thì điều ngược lại mới đúng.

Nên áp dụng nguyên tắc:

- Chỉ tưới khi mặt đất đã khô.

- Mỗi lần tưới phải tưới đẫm.

- Tránh để nước đọng trong chậu.

Việc kiểm soát lượng nước hợp lý sẽ kích thích cây phân hóa mầm hoa tốt hơn.

4. Bón phân đúng thời điểm

Trong giai đoạn sinh trưởng, cây cần được bổ sung phân định kỳ để phát triển khỏe mạnh.

Đến trước mùa ra hoa khoảng 1-2 tuần, nên tăng cường các loại phân giàu lân và kali nhằm kích thích cây ra nhiều nụ, hoa to và bền màu hơn.

5. Đừng tiếc tay khi cắt tỉa

Sau mỗi đợt hoa, nên cắt bỏ:

- Cành quá dài.

- Cành già yếu.

- Hoa đã tàn.

- Những cành mọc chồng chéo.

Việc cắt tỉa giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi chồi mới, đồng thời tạo tán thông thoáng để đón nhiều ánh sáng hơn.

Nếu muốn tạo hình cây theo dạng tròn, dạng tháp hoặc giàn leo, người trồng cũng có thể kết hợp uốn cành ngay trong quá trình cắt tỉa.

Một ban công đẹp không chỉ nhờ diện tích, mà nhờ sự kiên nhẫn

Điều khiến nhiều người ấn tượng không chỉ là số lượng hoa mà còn là hành trình chăm sóc kéo dài nhiều năm của chủ nhân ban công.

Anh cho biết mỗi năm đều dành thời gian quan sát sự phát triển của từng giống, điều chỉnh cách tưới, cắt tỉa và bổ sung thêm vài chậu mới. Chính sự kiên trì ấy đã biến một ban công bình thường thành không gian rực rỡ quanh năm.

Với những ai yêu cây cảnh, hoa giấy là lựa chọn đáng để thử. Chỉ cần đủ nắng, tưới nước hợp lý và chịu khó cắt tỉa, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một góc ban công đầy sắc màu, nơi mỗi mùa trong năm đều có hoa để ngắm.