Mỹ nhân showbiz 36 tuổi mà visual tươi rói tựa nắng hè, nhìn style còn tưởng cô là gái đôi mươi

Style đi biển, đi nghỉ dưỡng của mỹ nhân này hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng mặc đẹp để hội chị em tham khảo và bổ sung vào tủ đồ hè.

Được mệnh danh là một trong những "ác nữ" nổi bật của màn ảnh Hàn, Lim Ji Yeon không chỉ chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất mà còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, thần thái cuốn hút. Ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn giữ vững phong độ nhan sắc, thậm chí ngày càng trẻ trung và sành điệu hơn. Đặc biệt, gu thời trang của Lim Ji Yeon luôn ghi điểm với sự tinh tế, hiện đại, từ phong cách đời thường đến những outfit nghỉ dưỡng đầy cảm hứng. Ngắm những màn lên đồ của Lim Ji Yeon, chị em chắc chắn sẽ học hỏi được không ít công thức phối đồ vừa trẻ trung, vừa thời thượng để làm mới phong cách mùa hè.

Những thiết kế váy hoa luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ đi biển hay những chuyến nghỉ dưỡng mùa hè. Lim Ji Yeon cũng không nằm ngoài xu hướng khi khoe vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ trong mẫu đầm hai dây dáng dài với gam màu trắng xanh mát mắt. Thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng giúp tôn trọn nét nữ tính, thanh thoát. Đây chính là gợi ý lý tưởng để chị em tham khảo cho những chuyến du lịch biển sắp tới.

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Diện bikini hai mảnh quyến rũ, Lim Ji Yeon khéo léo phối thêm chân váy đồng điệu để tạo nên tổng thể vừa gợi cảm, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Gam màu xanh tươi mát không chỉ giúp tôn làn da trắng sáng mà còn cực kỳ hòa hợp với không khí biển, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút. Công thức phối đồ này xứng đáng được chị em tham khảo và bổ sung vào tủ đồ mùa hè.

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Ở tuổi U40, Lim Ji Yeon vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Diện mẫu đồ bơi liền thân với thiết kế hai dây phóng khoáng, nữ diễn viên khoe trọn vẻ đẹp trẻ trung, năng động mà không kém phần quyến rũ. Điểm đặc biệt trong phong cách của Lim Ji Yeon là cô thường lựa chọn những thiết kế đơn giản, tinh tế nhưng có khả năng tôn dáng hiệu quả, từ đồ bơi cho đến loạt váy áo đi biển.

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Lim Ji Yeon trông trẻ trung hơn hẳn khi chọn diện các thiết kế mang hơi hướng sành điệu, trendy. Cô ghi điểm với set đồ trắng gồm áo cúp ngực phối cùng quần short, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa năng động. Điểm nhấn là chiếc túi cói phóng khoáng, giúp outfit thêm phần cuốn hút, đúng chuẩn phong cách nghỉ dưỡng mùa hè.

Style của Lim Ji Yeon ghi điểm bởi sự trẻ trung, cuốn hút mà vẫn đầy tinh tế. Trong chuyến vi vu nghỉ dưỡng ở Nha Trang, cô nàng lựa chọn thiết kế đầm dài hai dây với họa tiết hoa nổi bật, tạo nên vẻ ngoài nữ tính, bay bổng. Không cần trang điểm cầu kỳ hay phụ kiện quá phức tạp, chỉ riêng outfit bắt mắt cùng thần thái tự tin cũng đủ giúp Lim Ji Yeon tỏa sáng.