Chi Pu ở Paris mặc đẹp không trượt look nào, diện toàn hot trend của năm

Chi Pu "oanh tạc" Paris hoa lệ, mang đến loạt outfit sành điệu cho chị em dễ dàng tham khảo.

Không chỉ ngày càng thăng hạng về nhan sắc, Chi Pu còn liên tục ghi điểm với phong cách thời trang tinh tế, sành điệu và trendy. Chuyến vi vu Paris mới đây chính là minh chứng rõ nét khi mỹ nhân sinh năm 1993 biến những góc phố của kinh đô ánh sáng thành "sàn runway" đầy ấn tượng. Từ những set đồ lụa phối ren nữ tính đến công thức áo hai dây, quần lửng đang gây sốt mùa hè, Chi Pu đều diện đẹp và đầy cuốn hút. Loạt outfit ngập tràn các xu hướng hot nhất hè 2026 của cô chính là nguồn cảm hứng mặc đẹp để hội chị em tham khảo và bỏ túi thêm nhiều công thức mix match vừa sang, vừa chất, giúp nâng tầm phong cách trong mùa hè này.





Check-in bên tháp Eiffel, Chi Pu lựa chọn set đồ lụa phối ren gồm áo dáng yếm và chân váy ngắn, tôn lên vẻ thanh thoát, quyến rũ. Gam xanh pastel dịu mắt càng làm nổi bật nét tươi trẻ, rạng rỡ. Không cần họa tiết cầu kỳ hay phụ kiện phô trương, chỉ riêng chất liệu lụa kết hợp chi tiết ren tinh tế cũng đủ giúp tổng thể trở nên nổi bật và cuốn hút.

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Tiếp tục chinh phục phong cách với đồ lụa phối ren và gam xanh pastel, lần này Chi Pu lựa chọn sơ mi cách điệu kết hợp quần short đồng điệu. Thiết kế sơ mi nổi bật với chi tiết buộc vạt đầy tinh tế, vừa tôn dáng vừa tạo điểm nhấn thời thượng. Phần gấu áo và lai quần được nhấn nhá bằng ren ton-sur-ton, mang đến tổng thể nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại. Chỉ cần diện một set đồ đơn giản như vậy cũng đủ giúp Chi Pu ghi điểm với vẻ ngoài siêu xinh, cuốn hút và cực kỳ nịnh mắt.

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Dạo phố Paris, Chi Pu ẵm trọn điểm 10 mặc đẹp với công thức diện đồ đơn giản, thời thượng. Cô kết hợp áo hai dây ôm dáng cùng quần lửng - item đang "làm mưa làm gió" trong xu hướng thời trang hè năm nay. Trong khi quần lửng mang đến vẻ phóng khoáng, hiện đại thì áo hai dây vẫn luôn là món đồ kinh điển, chưa bao giờ lỗi mốt. Tổng thể vừa tôn dáng, vừa thanh lịch lại đủ năng động để diện từ dạo phố đến du lịch. Nếu đang muốn làm mới tủ đồ mùa hè, đây chắc chắn là công thức phối đồ đáng để chị em lưu ngay.