Chỉ mất 1 năm, người phụ nữ trồng cây sống đời thành "cây cổ thụ" cao gần 1 mét, nở hoa kín tán: Bí quyết hóa ra lại rất đơn giản

Thông thường, cây sống đời (Kalanchoe) chỉ cao vài chục centimet, thân nhỏ và được trồng như một loại cây cảnh để bàn. Thế nhưng một người phụ nữ đã khiến cộng đồng yêu cây bất ngờ khi chăm thành công một cây sống đời cao tới 93cm, tán hoa rực rỡ như một "cây hoa mini".

Mùa đông và đầu xuân luôn được xem là thời điểm đẹp nhất của cây sống đời (Kalanchoe). Khi nhiều loài cây bắt đầu bước vào giai đoạn nghỉ, sống đời lại đồng loạt ra nụ, nở hoa rực rỡ với màu sắc tươi sáng, trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình để trang trí nhà cửa.

Thông thường, mọi người đều quen thuộc với hình ảnh những chậu sống đời nhỏ nhắn, cao khoảng 20-30cm, thân mập, lá dày và những chùm hoa xinh xắn. Chính vì vậy, khi hình ảnh một cây sống đời cao gần 1 mét được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên.

Không ít bình luận hài hước xuất hiện:

"Đây chắc chắn không còn là cây sống đời nữa mà là... cây cổ thụ sống đời!".

"Lần đầu tiên tôi thấy cây Kalanchoe cao gần bằng một đứa trẻ".

Từ một chồi nhỏ vô tình được giữ lại

Chủ nhân của cây là một người phụ nữ yêu thích làm vườn ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Theo chia sẻ của bà, bản thân cũng không hề có kế hoạch tạo nên một "phiên bản khổng lồ" như vậy.

Mọi chuyện bắt đầu từ một chồi non mọc dưới gốc của cây sống đời được nhân giống bằng phương pháp thủy canh.

Thấy chồi khỏe, bà tách riêng rồi trồng vào một chiếc cốc sữa chua cũ. Sau một thời gian, cây phát triển rất nhanh nên được chuyển sang chậu lớn hơn.

Điều thú vị là sau đó cây gần như... bị "bỏ quên".

Trong khi những chậu sống đời khác được chăm sóc kỹ, cây này lại được đặt ở một góc ít ánh sáng. Chủ nhân chỉ nhớ thì tưới nước, cũng rất ít khi bón phân.

Chính điều kiện thiếu sáng đã khiến cây liên tục vươn thân để tìm ánh nắng. Thay vì giữ dáng bụi thấp như thông thường, nó phát triển thành thân gỗ cao gần 1 mét.

Ban đầu, bà còn dự định nuôi cây cao vượt mốc 1 mét để chụp ảnh cùng con. Tuy nhiên đến mùa ra hoa, vì không muốn lắp thêm đèn bổ sung nên bà để cây nở hoàn toàn tự nhiên.

Kết quả vượt ngoài mong đợi: hàng chục chùm hoa phủ kín phần ngọn, tạo nên hình ảnh giống một cây hoa thân gỗ thu nhỏ.

Bí quyết không nằm ở việc "ép" cây cao

Theo chủ nhân, nhiều người nghĩ bà có bí quyết đặc biệt, nhưng thực tế phần lớn là kết quả của điều kiện sinh trưởng.

Việc cây thiếu ánh sáng khiến thân kéo dài nhanh hơn bình thường. Nếu được cắt ngọn thường xuyên và đặt ở nơi nhiều nắng, cây sẽ phát triển thành bụi thấp, tán rộng đúng đặc trưng của sống đời.

Điều đó cũng đồng nghĩa mô hình này không phải là cách trồng lý tưởng nếu mục tiêu là có một cây khỏe, cân đối.

Dù vậy, chính hình dáng đặc biệt ấy lại tạo nên vẻ đẹp rất khác, khiến cây trở thành điểm nhấn trong khu vườn của bà.

Giống sống đời gây sốt vì màu hoa độc đáo

Cây trong câu chuyện thuộc giống Lausanne Goddess, còn được nhiều người chơi cây gọi là Canary.

Đây là một trong những giống sống đời được yêu thích nhờ màu hoa chuyển sắc rất đẹp.

Điểm nổi bật của giống này gồm:

- Cánh hoa chuyển màu từ vàng cam ở phần giữa sang hồng ở viền cánh, tạo hiệu ứng chuyển sắc mềm mại.

- Hoa kép với nhiều lớp cánh xếp đều, nhìn giống những bông hồng mini.

- Mỗi chùm hoa gồm rất nhiều bông nhỏ, khi nở đồng loạt tạo thành một "quả cầu hoa" nổi bật.

- Thời gian nở kéo dài nhiều tháng nếu được chăm sóc đúng cách.

- Cây khá dễ thích nghi, không quá kén đất và phù hợp với cả người mới bắt đầu chơi cây.

4 lưu ý để cây sống đời nở nhiều hoa vào mùa đông và mùa xuân

1. Cho cây nhận đủ ánh nắng

Sống đời là loài cây rất ưa sáng.

Mỗi ngày nên cho cây tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng từ 6-8 giờ. Càng đủ sáng, cây càng khỏe, ít vươn thân bất thường và cho nhiều nụ hoa hơn.

Nếu trồng trong nhà, nên đặt gần cửa sổ hoặc ban công có nắng.

2. Tưới nước vừa phải

Đây là loại cây mọng nước nên không cần tưới quá nhiều.

Chỉ nên tưới khi bề mặt giá thể đã khô và chậu nhẹ hơn rõ rệt. Mỗi lần tưới cần tưới đẫm nhưng phải đảm bảo nước thoát hết, tránh để úng rễ.

Vào mùa lạnh, lượng nước cần ít hơn so với mùa hè.

3. Bón phân đúng thời điểm

Trong giai đoạn cây phát triển thân lá, có thể bổ sung phân NPK cân đối khoảng 15-20 ngày/lần.

Khi cây bắt đầu hình thành nụ, nên chuyển sang loại phân giàu lân và kali để kích thích hoa phát triển, giúp màu sắc rực rỡ và thời gian nở kéo dài hơn.

4. Cắt tỉa thường xuyên

Việc loại bỏ cành già, cành yếu hoặc cành sâu bệnh sẽ giúp cây tập trung dinh dưỡng cho những cành khỏe.

Sau khi hoa tàn, nên cắt bỏ toàn bộ cuống hoa phía trên cặp lá đầu tiên. Điều này giúp cây nhanh hồi phục và chuẩn bị cho đợt ra hoa tiếp theo.

Không cần cây thật cao, điều quan trọng vẫn là khỏe và nhiều hoa

Cây sống đời cao gần 1 mét của người phụ nữ Liêu Ninh là một trường hợp khá đặc biệt và khó gặp. Dù vậy, câu chuyện cho thấy chỉ cần hiểu đặc tính sinh trưởng của cây và chăm sóc đúng cách, mỗi người đều có thể tạo nên những chậu sống đời đẹp theo phong cách riêng.

Với người yêu cây cảnh, một chậu sống đời không nhất thiết phải thật cao mới ấn tượng. Một cây cân đối, khỏe mạnh, lá xanh dày và nở kín hoa suốt mùa đông - xuân vẫn luôn là mục tiêu đáng hướng tới, đồng thời cũng là lý do khiến loài cây này được yêu thích trong nhiều năm qua.