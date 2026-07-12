Mỹ nhân U35 visual như búp bê sống, mặc đẹp không trượt một phát nào

Ở ngưỡng U35, mỹ nhân này vẫn gây sốt với nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cùng style không điểm chê.

Từ những ngày đầu được biết đến với vai trò mẫu ảnh tuổi teen tại Thái Lan, Jun Vũ (Vũ Phương Anh, sinh năm 1995) đã nhanh chóng trở thành một trong những hot girl nổi bật nhất MXH nhờ visual trong trẻo như búp bê. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt long lanh cùng làn da trắng mịn giúp cô luôn nổi bật giữa dàn mỹ nhân cùng thời. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, sức hút của Jun Vũ gần như chưa từng giảm nhiệt. Ở tuổi 30, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào, đồng thời ngày càng ghi điểm với phong cách thời trang nữ tính, sang trọng.

Dù diện đồ đi sự kiện hay những outfit đời thường, Jun Vũ luôn trung thành với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng đúng chuẩn "nàng thơ" khiến hội chị em chỉ muốn lưu ngay về làm cảm hứng mặc đẹp.

Trong bộ ảnh nghỉ dưỡng mới đăng tải, người đẹp 9x phối áo hai dây xanh baby cùng chân váy trắng dài, hoàn thiện bằng dép Hermès và túi xách trắng nhỏ. Bảng màu xanh - trắng mang lại cảm giác mát mắt, đúng tinh thần mùa hè.

Mang tinh thần công sở thanh lịch, Jun Vũ diện thiết kế áo quây màu kem với hàng cúc vàng tinh tế, kết hợp cùng quần âu dài đồng màu tạo nên tổng thể tối giản nhưng vô cùng sang trọng. Cô nàng không quên phối thêm phụ kiện vàng nhỏ xinh, để chính phom dáng gọn gàng và bảng màu trung tính làm điểm nhấn.

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Khi muốn cá tính và phá cách hơn, Jun Vũ chọn váy đen ôm dáng, phần chân váy bèo xếp tầng tạo chuyển động mềm mại. Chi tiết dây nơ nhỏ ở cổ và tất đen xuyên thấu giúp outfit có thêm điểm nhấn nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Set đồ vừa tôn vóc dáng mảnh mai của cô nàng, vừa mang nét quyến rũ vừa đủ, không tạo cảm giác phô trương mà vẫn rất nổi bật.

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Jun Vũ rất hợp những gam màu pastel và chiếc váy xanh nhạt này là minh chứng rõ nhất. Thiết kế ôm nhẹ cơ thể với chi tiết hoa nổi trước ngực giúp tổng thể vừa ngọt ngào vừa có điểm nhấn. Mái tóc đen dài buông tự nhiên cùng layout makeup hồng đào khiến nữ diễn viên trông chẳng khác nào bước ra từ truyện cổ tích.

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Khi đi cafe daily, Jun Vũ chọn áo sát nách ren màu trắng với phần cổ chữ V sâu vừa đủ, điểm nhấn là hàng dây buộc trước ngực mang hơi hướng balletcore đang rất được yêu thích. Cô phối cùng quần jeans xanh cạp trễ và thắt lưng trắng đính tim tạo cảm giác trẻ trung, năng động hơn. Chiếc kính gọng mảnh màu khói giúp tổng thể thêm phần cá tính.