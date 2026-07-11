Mỹ nhân sinh 3 con vẫn đẹp "như chưa từng đẻ", style sành điệu hơn thời còn son

Gu thời trang của mẹ bỉm 3 con quá ư nịnh mắt.

Trâm Anh - bà xã của "phù thủy âm nhạc" JustaTee từ lâu đã gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung. Dù đã là mẹ 3 con, mỹ nhân sinh năm 1995 vẫn giữ vững phong độ cả về nhan sắc lẫn vóc dáng. Mới đây, cô khiến netizen trầm trồ với khả năng về dáng thần tốc: chỉ khoảng 2 tháng sau khi sinh bé thứ ba, Trâm Anh đã nhanh chóng tái xuất với visual rạng rỡ cùng vóc dáng mảnh mai, khỏe khoắn. Loạt ảnh vi vu đi chơi hay lên đồ đi sự kiện của cô nhận về cơn mưa lời khen, không ít người xuýt xoa cho rằng Trâm Anh "đẹp như chưa từng đẻ". Bên cạnh đó, gu thời trang thời thượng cũng là điểm cộng lớn giúp bà mẹ bỉm sữa duy trì vẻ ngoài năng động, hack tuổi. Ngắm loạt outfit của Trâm Anh, chị em chắc chắn sẽ bỏ túi được vô vàn công thức mix-match xịn xò.

Mới đây khi tham dự một sự kiện, Trâm Anh khoe trọn vóc dáng nuột nà thon gọn sau sinh bé thứ ba. Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ, cô còn khiến nhiều người mê mẩn với gu thời trang tinh tế và thanh lịch. Người đẹp lựa chọn thiết kế đầm trắng cúp ngực, nổi bật với chi tiết hoa - bèo nhún mềm mại, tôn lên bờ vai thon cùng vẻ đẹp nữ tính. Khéo léo kết hợp dây chuyền, vòng cổ và vòng tay ton-sur-ton, Trâm Anh hoàn thiện tổng thể sang trọng, nhẹ nhàng nhưng vô cùng cuốn hút.

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Style của mẹ bỉm 3 con Trâm Anh ghi điểm bởi sự tối giản mà vẫn sành điệu, trendy. Cô chọn diện áo hai dây màu trắng kết hợp cùng quần jeans dáng lửng - một trong những thiết kế "hot hit" được giới mộ điệu đặc biệt yêu thích trong mùa hè năm nay. Set đồ đơn giản nhưng thành công mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động và tôn dáng hiệu quả. Đây cũng là công thức phối đồ được nhiều chị em ưu ái nhờ tính ứng dụng cao, phù hợp cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần.

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Dạo công viên cùng hai nhóc tỳ, Trâm Anh chọn outfit thoải mái với áo hai dây, quần short và đôi sandal. Khó ai nghĩ cô đã trải qua ba lần sinh nở khi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Không chỉ vậy, style của mỹ nhân sinh năm 1995 cũng ghi điểm bởi sự trẻ trung, sành điệu mà chẳng cần phối đồ quá cầu kỳ.

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Trâm Anh từng gây sốt với outfit đi biển vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Cô lựa chọn thiết kế liền thân, tay dài, nổi bật với những đường cut-out giúp khoe dáng khéo léo, tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở đẹp mê tơi.

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Cà phê hàn thuyên cùng hội chị em bạn dì, Trâm Anh chọn diện set đồ điệu đà với áo gile phối chân váy xếp tầng, hoàn thiện bằng một đôi sneaker trẻ trung. Tổng thể vừa nữ tính, thời thượng, vừa mang đến vẻ ngoài năng động, là gợi ý diện đẹp cho những buổi hẹn hò hay dạo phố cuối tuần.