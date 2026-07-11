Kiểu chân váy hot nhất lúc này: Diện đẹp từ đi làm tới đi cà phê cuối tuần

Nếu đang muốn làm mới phong cách trong mùa hè này, chân váy lụa viền ren chắc chắn là một trong những khoản đầu tư đáng giá.

Nếu phải chọn ra một món đồ đang "phủ sóng" mạnh mẽ nhất trong tủ đồ của các tín đồ thời trang mùa hè năm nay, chân váy lụa viền ren chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Từ các fashionista trên Instagram, TikTok cho đến những ngôi sao nổi tiếng, ai cũng đang lăng xê thiết kế này theo nhiều cách khác nhau. Điều đặc biệt là chiếc váy tưởng chừng chỉ phù hợp với phong cách nữ tính lại có thể biến hóa linh hoạt, từ dạo phố, hẹn hò cho tới môi trường công sở. Không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ nổi bật, chân váy lụa viền ren đang trở thành món đồ được nhiều cô gái săn đón nhờ vẻ ngoài mềm mại, thanh lịch và mang hơi thở thời trang của thập niên 2000.

Sự trở lại mạnh mẽ của xu hướng Y2K trong vài năm gần đây đã kéo theo hàng loạt thiết kế từng "làm mưa làm gió" vào đầu những năm 2000. Trong số đó, chân váy lửng là một trong những món đồ nổi bật nhất. Khác với chân váy mini cá tính hay chân váy maxi dài chấm gót, chân váy lửng có độ dài linh hoạt, thường trên gối hoặc qua đầu gối một chút, vừa tạo cảm giác thanh lịch vừa dễ mặc với nhiều vóc dáng.

Cùng thời điểm đó, các thiết kế lụa phối viền ren cũng trở thành xu hướng được nhiều nhà mốt và thương hiệu thời trang lăng xê. Từ váy slip dress, áo camisole cho tới quần shorts, chi tiết ren nhỏ nhắn mang đến vẻ mềm mại, nữ tính nhưng không quá "bánh bèo". Khi hai xu hướng này kết hợp với nhau, chân váy lụa viền ren nhanh chóng trở thành món đồ được yêu thích trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Chất liệu lụa mềm mại kết hợp cùng đường viền ren tinh tế giúp thiết kế vừa có nét cổ điển, vừa mang tinh thần hiện đại. Đây cũng là lý do nhiều người nhận xét rằng chỉ cần mặc chân váy lụa viền ren là tổng thể trang phục đã trở nên sang trọng hơn.

Không ít người e ngại rằng chân váy lụa sẽ dễ làm lộ khuyết điểm hoặc khó phối đồ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây lại là một trong những kiểu chân váy linh hoạt nhất hiện nay. Với những cô nàng yêu thích phong cách tối giản, chỉ cần kết hợp chân váy lụa viền ren cùng áo thun trắng ôm vừa vặn và một đôi sneaker là đã có ngay set đồ trẻ trung để dạo phố.

Nếu muốn nữ tính hơn, áo hai dây lụa hoặc áo cardigan mỏng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Bộ đôi này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng, rất phù hợp cho những buổi cà phê cuối tuần hay các chuyến du lịch mùa hè. Trong khi đó, những cô nàng theo đuổi phong cách cá tính có thể phối chân váy cùng áo blazer oversized, áo khoác da hoặc áo bomber để tạo sự đối lập thú vị giữa nét mềm mại của lụa và vẻ mạnh mẽ của các thiết kế ngoại cỡ.

Điểm cộng lớn của chân váy lụa viền ren là hoàn toàn có thể xuất hiện trong môi trường công sở nếu biết cách phối đồ. Để có vẻ ngoài chỉn chu, bạn nên kết hợp chân váy với áo sơ mi trắng, áo gile hoặc áo không tay tối giản. Những gam màu trung tính như trắng, kem, đen, ghi hay nâu sẽ giúp tổng thể trở nên thanh lịch và chuyên nghiệp hơn.

Một đôi giày slingback, giày mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh sẽ giúp kéo dài đôi chân, đồng thời giữ được vẻ nhẹ nhàng đặc trưng của chất liệu lụa. Nếu muốn tăng thêm điểm nhấn, bạn chỉ cần kết hợp cùng một chiếc túi da có phom cứng và trang sức tối giản là đã đủ để hoàn thiện diện mạo.

Không chỉ đẹp, chân váy lụa viền ren còn khá "dễ tính" khi phù hợp với nhiều dáng người. Những cô gái có chiều cao khiêm tốn nên ưu tiên các thiết kế dài trên gối hoặc ngang bắp chân để tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Trong khi đó, chân váy qua đầu gối sẽ phù hợp với những người có chiều cao tốt hoặc muốn hướng đến phong cách thanh lịch, trưởng thành. Các gam màu như trắng ngà, kem, champagne hay hồng phấn đang là những lựa chọn được yêu thích nhất trong mùa hè. Bên cạnh đó, các phiên bản màu đen hoặc nâu chocolate cũng rất được ưa chuộng vì dễ phối đồ và có thể mặc quanh năm.

Không phải ngẫu nhiên mà chân váy lụa viền ren liên tục xuất hiện trong tủ đồ của các fashionista. Thiết kế này hội tụ đầy đủ những yếu tố mà một món đồ thời trang hiện đại cần có: nữ tính nhưng không quá điệu, hợp xu hướng nhưng không nhanh lỗi mốt, đồng thời đủ linh hoạt để diện từ dạo phố, hẹn hò đến môi trường công sở.

Dưới đây là 1 số mẫu chân váy lụa mà bạn có thể tham khảo ngay:

Chân váy dài lụa phối ren chân Mono Talk

Nơi mua: Mono Talk

RECHIC Chân váy lụa Kalista dáng suông phối ren sang trọng thanh lịch

Nơi mua: RECHIC

Chân váy lửng lụa trơn phối viền ren COCOBEBE LUSH SKIRT

Nơi mua: COCOBEBE

Chân váy lụa dài phối viền ren FORKY SKIRT

Nơi mua: COCOBEBE

Nếu đang muốn làm mới phong cách trong mùa hè này, chân váy lụa viền ren chắc chắn là một trong những khoản đầu tư đáng giá. Chỉ cần thay đổi chiếc áo hoặc phụ kiện đi kèm, bạn đã có thể tạo nên nhiều bản phối khác nhau mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch, thời thượng và đầy cuốn hút.