Mỹ nhân mang song thai vẫn đẹp "phát sáng": Chỉ nhờ 1 kiểu váy mà vừa sang, vừa khéo giấu bụng, mẹ bầu nên học ngay

Visual mẹ bầu của mỹ nhân Việt này đang nhận "cơn mưa" lời khen.

Mang thai vốn là giai đoạn nhiều người tạm gác chuyện ăn diện để ưu tiên sự thoải mái. Thế nhưng, ngày càng nhiều mỹ nhân Việt chứng minh rằng bầu bí vẫn có thể xinh đẹp, thời trang và đầy khí chất nếu biết chọn trang phục phù hợp. Mới đây, Sara Lưu - bà xã nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim với diện mạo rạng rỡ dù đang trong thai kỳ song thai. Điều khiến dân tình bàn tán không chỉ là bụng bầu đôi ngày một rõ hơn mà còn bởi nhan sắc của nữ ca sĩ gần như chẳng thay đổi. Làn da căng mướt, gương mặt tròn đầy phúc hậu giúp cô toát lên đúng vẻ đẹp của một bà mẹ hạnh phúc.

Nguồn: TikTok.

Đặc biệt, outfit lần này của bà mẹ mới cũng nhanh chóng nhận về nhiều lời khen. Không chọn những thiết kế đầm bầu quen thuộc, Sara Lưu chứng minh chỉ cần khéo chọn phom dáng là mẹ bầu vẫn có thể mặc đẹp, sang và rất thời trang. Xuất hiện trên thảm đỏ, nữ ca sĩ diện một thiết kế oversized với gam màu champagne ánh đồng sang trọng. Chất liệu satin bắt sáng nhẹ giúp tổng thể trông mềm mại và có chiều sâu hơn dưới ánh đèn. Thiết kế cổ thuyền khoe khéo phần vai và xương quai xanh, trong khi phần tay áo phồng oversized tạo cảm giác bay bổng, nữ tính nhưng vẫn rất hiện đại.

Điểm đắt giá nhất nằm ở phần thân váy được xử lý draping khéo léo, kết hợp chi tiết thắt nút lớn phía trước. Chính cách nhấn nhá này giúp ánh nhìn tập trung vào tổng thể thiết kế thay vì vòng bụng, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng thanh thoát hơn. Sara Lưu cũng tiết chế phụ kiện khi chỉ kết hợp cùng túi mini và đôi giày Mary Jane màu đen, đủ để hoàn thiện một tổng thể thanh lịch mà không hề nặng nề.

Ảnh: FBNV.

Có thể thấy, thay vì cố gắng "giấu bụng", Sara Lưu chọn cách để trang phục tôn lên thần thái của mình. Và chính điều đó khiến hình ảnh mẹ bầu của cô vừa sang trọng, vừa ngọt ngào lại vô cùng truyền cảm hứng.

Thực tế, rất nhiều fashionista hay các bà mẹ nổi tiếng hiện nay đều không còn bó buộc mình trong những mẫu đầm bầu truyền thống. Thay vào đó, họ ưu tiên những thiết kế có phom dáng rộng rãi, thoải mái nhưng vẫn đủ chỉn chu để mặc đi làm, đi chơi hay tham dự sự kiện. Đây cũng chính là công thức giúp các mẹ bầu giữ được phong cách riêng trong suốt thai kỳ.

Nếu yêu thích vẻ ngoài nhẹ nhàng như Sara Lưu, những chiếc váy suông oversized chắc chắn là món đồ đáng đầu tư nhất. Chỉ cần chọn chất liệu mềm như linen, cotton hoặc satin là tổng thể đã đủ bay bổng, nữ tính mà vẫn rất thoải mái khi di chuyển.

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Một chiếc áo sơ mi oversized cũng là "vũ khí" cực kỳ hữu ích. Diện cùng quần legging hoặc quần ống rộng cạp chun là đã có ngay outfit vừa thanh lịch, vừa trẻ trung, phù hợp từ đi làm đến những buổi cà phê cuối tuần.

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Nếu thích phong cách tối giản, hội chị em có thể thử những set áo babydoll phối cùng quần short hoặc quần ống suông. Công thức này không chỉ giúp cơ thể "dễ thở" hơn trong những tháng cuối thai kỳ mà còn mang đến vẻ ngoài hiện đại pha nét trẻ trung.

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Có lẽ cũng vì vậy mà ngày càng nhiều mẹ bầu không còn tìm đến những chiếc "đầm bầu" đúng nghĩa. Chỉ cần chọn đúng phom dáng và chất liệu, những thiết kế oversized không chỉ mặc đẹp trong suốt thai kỳ mà còn có thể tiếp tục đồng hành sau khi em bé chào đời. Đó cũng là lý do phong cách của Sara Lưu nhận được nhiều lời khen đến vậy: vừa tinh tế, vừa thực tế và rất dễ để bất kỳ mẹ bầu nào cũng có thể học theo.