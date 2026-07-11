9 món đồ nhỏ nhưng giải quyết những rắc rối lớn trong nhà: Giá không đắt nhưng dùng rồi mới thấy "đáng tiền"

Không phải món đồ gia dụng nào đáng mua cũng là những thiết bị đắt đỏ. Đôi khi, chỉ vài phụ kiện nhỏ giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng lại giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp, tối ưu không gian và khiến sinh hoạt hằng ngày trở nên tiện lợi hơn rất nhiều.

1. Túi lưới gắn cánh tủ: Tận dụng khoảng trống bị bỏ quên

Không gian phía sau cánh tủ bếp hay tủ lavabo thường bị bỏ trống, trong khi đây lại là vị trí lý tưởng để cất những món đồ nhỏ.

Chỉ cần gắn thêm một chiếc túi lưới, bạn đã có nơi để cất túi nilon, màng bọc thực phẩm, khăn lau bếp, găng tay hoặc các vật dụng vệ sinh. Mọi thứ được gom gọn vào một chỗ, dễ lấy mà không làm chật không gian bên trong tủ.

Đây cũng là giải pháp hữu ích cho phòng tắm khi cần cất mỹ phẩm, khăn mặt hay các vật dụng vệ sinh cá nhân.

2. Cờ lê đa năng hình bông tuyết: Nhỏ nhưng "đa nhiệm"

Thoạt nhìn chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng chiếc cờ lê đa năng này tích hợp nhiều chức năng như:

- Tua vít 2 cạnh.

- Tua vít 4 cạnh.

- Cờ lê lục giác nhiều kích cỡ.

- Dụng cụ mở nắp chai.

- Một số phiên bản còn có thêm đầu mở ốc chuyên dụng.

Nhờ kích thước nhỏ, nó dễ thao tác ở các góc hẹp mà bộ đồ nghề thông thường khó tiếp cận.

Lưu ý nên chọn sản phẩm bằng thép tốt thay vì loại quá rẻ vì chất lượng kim loại ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền.

3. Bộ chuyển đổi ổ cắm siêu mỏng: "Cứu" những ổ điện đặt sai vị trí

Một trong những sai lầm phổ biến khi hoàn thiện nhà là bố trí ổ cắm ngay phía sau sofa, tủ hoặc giường khiến không thể cắm phích điện.

Bộ chuyển đổi siêu mỏng giúp đổi hướng dây cắm, tận dụng lại ổ điện mà không cần đục tường hay sửa chữa.

Nhiều mẫu còn tích hợp 3 cổng cắm cùng lúc với công suất khoảng 2.500W, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho điện thoại, laptop, máy tính bảng hay các thiết bị điện công suất vừa.

4. Bộ sửa ổ cắm bị lỏng: Giải pháp đơn giản trước khi gọi thợ

Sau nhiều năm sử dụng, không ít ổ cắm bị lỏng, lệch hoặc không còn bám chắc vào tường.

Thay vì thay toàn bộ hộp âm hoặc gọi thợ điện ngay, bạn có thể sử dụng bộ phụ kiện cố định ổ cắm chuyên dụng để gia cố lại vị trí.

Việc lắp đặt khá đơn giản, tuy nhiên cần ngắt nguồn điện hoàn toàn trước khi thao tác để đảm bảo an toàn.

Nếu ổ cắm có dấu hiệu cháy, chập hoặc hư hỏng nặng, nên thay mới thay vì tiếp tục sử dụng.

5. Đầu nối vòi nước có thể uốn cong: Linh hoạt hơn khi sử dụng

Đây là phụ kiện đặc biệt hữu ích với:

- Bồn rửa nhỏ.

- Vòi nước cố định.

- Nhà thuê.

- Nhà cũ.

Đầu nối có lõi kim loại dẻo giúp thay đổi hướng nước theo nhiều góc khác nhau.

Nhờ đó, việc rửa chậu lớn, lấy nước vào xô hay vệ sinh bồn rửa đều trở nên thuận tiện hơn mà không cần thay cả vòi nước.

6. Giỏ lọc rác bằng lưới inox: Tạm biệt cặn thức ăn bám dính

Các loại giỏ lọc truyền thống thường có nhiều lỗ tròn nhỏ khiến thức ăn mắc lại, rất khó vệ sinh.

Trong khi đó, giỏ lọc dạng lưới inox giữ lại cặn hiệu quả hơn nhưng lại rất dễ làm sạch.

Sau mỗi lần rửa bát, chỉ cần nhấc giỏ lên, đổ rác và xả nước là gần như sạch hoàn toàn, hạn chế mùi hôi cũng như tình trạng tắc đường ống.

7. Kim vệ sinh đầu vòi sen: Giữ tia nước luôn mạnh

Sau một thời gian sử dụng, cặn vôi trong nước sẽ bít các lỗ phun của vòi sen khiến dòng nước yếu dần.

Thay vì thay đầu sen mới, bạn chỉ cần sử dụng bộ kim vệ sinh chuyên dụng để thông từng lỗ phun.

Nếu kết hợp ngâm đầu sen trong dung dịch giấm trắng hoặc chất tẩy cặn định kỳ, thiết bị có thể hoạt động ổn định trong nhiều năm.

8. Vách ngăn cánh tủ lạnh: Sắp xếp khoa học hơn

Các chai nước, nước sốt hoặc hộp nhỏ đặt trên cánh tủ lạnh thường dễ nghiêng đổ khi đóng mở.

Vách ngăn có thể điều chỉnh kích thước sẽ chia cánh tủ thành nhiều khoang nhỏ, giúp:

- Chai lọ đứng chắc chắn hơn.

- Phân loại thực phẩm rõ ràng.

- Tận dụng tối đa không gian.

Ngoài đồ ăn, nhiều người còn dùng để cất mặt nạ dưỡng da hoặc mỹ phẩm cần bảo quản lạnh.

9. Chốt giữ cửa máy giặt: Món đồ nhỏ nhưng rất hữu ích

Nhiều nhà có thói quen hé cửa máy giặt sau khi sử dụng để lồng giặt khô ráo, tránh nấm mốc.

Tuy nhiên, cửa thường bị gió đẩy đóng sập hoặc mở quá rộng gây vướng víu.

Chốt giữ cửa máy giặt giúp cố định cửa ở trạng thái hé mở, tạo luồng thông gió liên tục, từ đó giảm mùi hôi, hạn chế vi khuẩn và kéo dài tuổi thọ gioăng cao su.

Đây là món phụ kiện có giá khá rẻ nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt nếu sử dụng lâu dài.

Không cần mua nhiều, chỉ cần mua đúng

Không phải mọi món đồ gia dụng "hot" trên mạng đều thực sự cần thiết. Nhưng những phụ kiện nhỏ giải quyết đúng một bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày lại thường mang đến trải nghiệm rất khác biệt.

Nếu gia đình bạn cũng đang gặp những vấn đề như thiếu không gian lưu trữ, ổ cắm khó sử dụng, vòi nước bất tiện hay lồng giặt dễ có mùi, những món đồ trên đều là lựa chọn đáng cân nhắc. Chi phí không quá lớn nhưng đổi lại là sự gọn gàng, tiện lợi và thoải mái hơn trong cuộc sống hằng ngày.