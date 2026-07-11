Đến thăm nhà một người phụ nữ U50, tôi mới hiểu vì sao nhà bà lúc nào cũng sạch bong: 5 mẹo dọn dẹp ai cũng có thể học theo

Không phải cứ dành nhiều thời gian cho việc nhà thì nhà mới sạch. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là có những phụ nữ trung niên chỉ mất một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày nhưng ngôi nhà của họ vẫn luôn gọn gàng, sạch bóng và gần như không có những "điểm chết" tích tụ bụi bẩn.

Bí quyết không nằm ở việc chăm chỉ hơn mà ở làm đúng cách, đúng thời điểm và biết tận dụng những nguyên liệu sẵn có trong nhà. Dưới đây là 5 mẹo dọn dẹp được nhiều người nội trợ lâu năm áp dụng, vừa tiết kiệm công sức vừa giúp việc vệ sinh trở nên nhẹ nhàng hơn.

1. Làm sạch máy hút mùi bằng baking soda và nước nóng

Máy hút mùi là một trong những thiết bị bám nhiều dầu mỡ nhất trong căn bếp. Nếu để lâu, lớp dầu sẽ khô cứng, rất khó làm sạch ngay cả khi dùng các loại hóa chất tẩy rửa chuyên dụng.

Mẹo được nhiều người áp dụng là:

- Chuẩn bị một chậu nước nóng.

- Hòa baking soda vào nước đến khi tạo thành hỗn hợp hơi sệt.

- Thoa hỗn hợp lên khu vực bám dầu.

- Để khoảng 20-30 phút rồi dùng miếng cọ mềm lau sạch.

- Cuối cùng lau lại bằng khăn microfiber để bề mặt sáng bóng và không còn vệt nước.

Baking soda có tính kiềm nhẹ, giúp làm mềm và phân rã dầu mỡ, nhờ đó việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn.

2. Lót khay hứng dầu để khỏi mất công cọ rửa

Khay hứng dầu của máy hút mùi thường là nơi tích tụ rất nhiều dầu mỡ sau một thời gian sử dụng. Thay vì phải cọ rửa mỗi lần đầy, nhiều người chọn cách lót một lớp vật liệu thấm hút.

Có thể sử dụng:

- Miếng bông thấm dầu chuyên dụng.

- Hoặc cắt phần thấm hút của tã giấy dùng một lần cho vừa khay.

Khi dầu đầy, chỉ cần thay lớp lót mới. Cách làm này giúp khay hứng dầu luôn sạch, đồng thời giảm đáng kể thời gian vệ sinh.

3. Đừng quên vệ sinh gioăng cao su của máy giặt

Với máy giặt cửa trước, gioăng cao su là vị trí rất dễ bị ẩm, tích tụ cặn bẩn và nấm mốc. Nếu bỏ qua quá lâu, không chỉ mất thẩm mỹ mà còn có thể gây mùi hôi cho quần áo.

Một mẹo đơn giản là:

- Đặt khăn giấy hoặc khăn cũ lên vùng bị mốc.

- Pha loãng dung dịch tẩy chứa clo theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Thấm khăn rồi để khoảng 1-2 giờ. Sau đó dùng bàn chải nhỏ chà nhẹ và lau sạch.

Khi thực hiện, nên đeo găng tay, mở cửa thông thoáng và tránh để hóa chất tiếp xúc trực tiếp với da hoặc trộn với các chất tẩy khác.

Ngoài ra, sau mỗi lần giặt nên để hé cửa máy một lúc để khoang giặt khô tự nhiên, giúp hạn chế nấm mốc quay trở lại.

4. Lau sàn đúng cách để sàn sạch lâu hơn

Nhiều người nghĩ muốn sàn sáng phải dùng thật nhiều nước lau sàn. Thực tế, nhiều người nội trợ lâu năm lại ưu tiên những cách đơn giản hơn.

Với việc lau hằng ngày:

- Dùng nước ấm giúp làm mềm bụi bẩn tốt hơn nước lạnh.

- Có thể thêm một ít giấm trắng để hỗ trợ làm sạch và khử mùi nhẹ.

- Với các vết bẩn cứng đầu, có thể kết hợp baking soda với một lượng nhỏ nước rửa chén để xử lý trước khi lau.

Một mẹo khác được nhiều người chia sẻ là cho vài giọt dầu xả tóc hết hạn vào nước lau sàn. Lớp dưỡng mỏng còn lại trên bề mặt có thể giúp giảm tĩnh điện, nhờ đó bụi bám chậm hơn.

5. Làm sạch vách kính phòng tắm bằng giấm trắng

Vách kính phòng tắm rất dễ xuất hiện các vệt cặn canxi và vết nước cứng sau thời gian dài sử dụng.

Một hỗn hợp đơn giản gồm:

- Giấm trắng.

- Nước rửa chén.

Trộn theo tỷ lệ phù hợp, xịt trực tiếp lên mặt kính, chờ khoảng 3-5 phút rồi dùng miếng bọt biển hoặc khăn mềm chà theo vòng tròn. Sau đó xả lại bằng nước sạch và lau khô.

Giấm có tính axit nhẹ nên hỗ trợ làm mềm các mảng cặn khoáng, giúp kính trong và sáng hơn. Tuy nhiên, không nên dùng trên các bề mặt đá tự nhiên như đá cẩm thạch vì axit có thể làm hỏng bề mặt.

Kết luận

Điểm chung của những người làm việc nhà "nhàn tênh" không phải là họ dành nhiều thời gian hơn, mà là biết xử lý ngay từ đầu để bụi bẩn không có cơ hội tích tụ.

Từ việc lót khay hứng dầu, vệ sinh gioăng máy giặt định kỳ cho đến lau sàn bằng nước ấm hay tận dụng baking soda, giấm trắng trong việc làm sạch, tất cả đều là những mẹo nhỏ nhưng có thể giúp giảm đáng kể công sức dọn dẹp mỗi tuần.

Một ngôi nhà sạch sẽ không nhất thiết phải đánh đổi bằng hàng giờ lao động. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một vài thói quen và áp dụng đúng phương pháp, việc nhà sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.