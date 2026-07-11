4 phần thịt lợn đi chợ không nên mua

Đây là những phần thịt lợn bạn nên cân nhắc kỹ trước khi mua ngoài chợ.

Ở các khu chợ truyền thống, hầu như mọi phần của con lợn đều được bày bán, từ thịt nạc, ba chỉ, sườn cho đến các loại nội tạng. Mỗi phần đều có cách chế biến riêng và vẫn có những người yêu thích bởi hương vị đặc trưng. Vì vậy, việc các phần này xuất hiện ở chợ là điều bình thường, tùy vào sở thích và nhu cầu mà người mua có thể lựa chọn. Tuy nhiên, với những người nội trợ không có nhiều kinh nghiệm chọn thịt, một số phần của lợn có thể khó kiểm tra độ tươi ngon, khó sơ chế hoặc dễ mua nhầm hàng đã để lâu. Khi đi chợ, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi chọn 4 phần dưới đây.

1. Phổi lợn

Phổi lợn là một trong những phần nhiều người thường bỏ qua khi đi chợ. Khác với thịt nạc hay ba chỉ có thể dễ dàng quan sát màu sắc và độ đàn hồi, phổi có cấu tạo nhiều túi nhỏ nên khá khó đánh giá chất lượng chỉ bằng mắt thường. Bên cạnh đó, đây cũng là phần cần sơ chế kỹ mới có thể loại bỏ mùi đặc trưng. Nếu người bán không bảo quản tốt hoặc phổi đã để lâu, phần này dễ bị giảm độ tươi ngon nhưng người mua lại khó nhận biết ngay. Vì vậy, nếu không quen cách chọn và làm sạch, nhiều người thường ưu tiên bỏ qua phổi lợn.

2. Óc lợn

Óc lợn cũng là phần được nhiều người mua để chế biến các món như óc hấp, óc chưng hoặc nấu cháo. Tuy nhiên, đây là phần rất mềm, dễ bị ảnh hưởng nếu quá trình vận chuyển và bảo quản không đảm bảo. Khi mua ngoài chợ, người tiêu dùng thường khó kiểm tra được óc có còn tươi hay không nếu chỉ nhìn qua lớp màng bên ngoài. Óc ngon thường có màu sắc tự nhiên, không bị chảy nước, không có mùi lạ. Nếu thấy phần óc bị nhũn, đổi màu hoặc có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên bỏ qua.

3. Tiết lợn, đặc biệt là tiết sống

Tiết lợn vẫn là món quen thuộc với một số người, tuy nhiên đây là phần cần đặc biệt cẩn trọng khi lựa chọn. Do đặc thù là sản phẩm từ máu tươi, tiết cần được bảo quản và chế biến đúng cách. Đặc biệt, các món sử dụng tiết sống như tiết canh tiềm ẩn nhiều rủi ro về vệ sinh thực phẩm. Nếu yêu thích các món từ tiết, nên lựa chọn nguồn mua đáng tin cậy và luôn chế biến chín kỹ thay vì sử dụng dạng sống.

4. Gan lợn

Gan lợn là phần nội tạng khá phổ biến, thường được dùng để xào, nấu cháo hoặc làm pate. Đây cũng là phần vẫn có nhiều người lựa chọn vì giá thành hợp lý và có hương vị đặc trưng. Tuy nhiên, khi mua gan ngoài chợ, người tiêu dùng cần chú ý nhiều hơn đến nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Gan là cơ quan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa trong cơ thể con vật, vì vậy nếu lợn được nuôi trong điều kiện không đảm bảo hoặc có vấn đề về sức khỏe, phần gan có thể bị ảnh hưởng. Nếu thấy gan có màu sắc bất thường, xuất hiện đốm lạ hoặc kết cấu không còn săn chắc, người mua nên bỏ qua để tránh chọn phải phần thịt kém chất lượng.

Ngoài việc lựa chọn phần thịt phù hợp, người đi chợ cũng nên quan sát kỹ chất lượng trước khi mua. Không nên chọn những miếng thịt có màu sắc bất thường như xanh, xám hoặc tím sẫm; bề mặt bị nhớt, dính tay hoặc có mùi ôi, chua. Thịt tươi thường có màu hồng tự nhiên, thớ thịt săn chắc, khi ấn tay có độ đàn hồi và không bị chảy nước. Với các phần nội tạng, càng cần chú ý hơn vì đây là những phần dễ bị ảnh hưởng bởi thời gian bảo quản. Nếu thấy có dấu hiệu lạ về màu sắc, mùi hoặc kết cấu, người mua nên cân nhắc thay vì cố chọn vì giá rẻ.

Thực tế, mỗi phần của con lợn đều có người yêu thích và có cách chế biến riêng. Việc hạn chế mua một số phần không có nghĩa là chúng hoàn toàn không sử dụng được, mà chủ yếu là để tránh những lựa chọn khó kiểm soát chất lượng khi đi chợ. Biết cách quan sát, chọn nơi bán uy tín và ưu tiên thực phẩm tươi mới sẽ giúp việc mua thịt lợn trở nên dễ dàng, an toàn hơn.