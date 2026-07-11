Cây đinh lăng nên trồng ở đâu trong nhà để "hút" tài lộc?

Từ lâu, cây đinh lăng không chỉ được biết đến là một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền mà còn được nhiều gia đình Việt trồng trước nhà như một loại cây phong thủy.

Theo quan niệm dân gian, nếu đặt đúng vị trí, cây đinh lăng có thể giúp thu hút tài lộc, bảo vệ gia đạo và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Tuy nhiên, không phải vị trí nào cũng phù hợp để trồng loại cây này.

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, đinh lăng là loài cây tượng trưng cho sự sinh sôi, bền bỉ và trường thọ. Đặc điểm thân dẻo dai, tán lá sum suê quanh năm được xem là biểu tượng của sự phát triển liên tục, gia đình đông vui và cuộc sống đủ đầy.

Dân gian còn gọi đinh lăng là "cây giữ của". Người xưa tin rằng trồng đinh lăng trong khuôn viên nhà sẽ giúp xua đuổi tà khí, ngăn nguồn năng lượng xấu xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí, giúp gia chủ làm ăn thuận lợi.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, đinh lăng còn được đánh giá cao về giá trị thực tiễn. Lá có thể dùng làm rau ăn kèm, rễ và thân là vị thuốc quen thuộc trong Đông y với công dụng bồi bổ sức khỏe. Chính vì vừa mang ý nghĩa tinh thần vừa có giá trị sử dụng nên đinh lăng được nhiều gia đình lựa chọn.

Cây đinh lăng.

Vị trí trồng đinh lăng tốt nhất để "hút" tài lộc

Trồng ở bên trái cổng chính (theo hướng từ trong nhà nhìn ra). Theo nguyên tắc phong thủy "Tả Thanh Long - Hữu Bạch Hổ", phía bên trái ngôi nhà (tính từ trong nhìn ra) là vị trí tượng trưng cho cát khí, tài vận và quý nhân.

Trồng một cây đinh lăng ở khu vực này được cho là giúp:

- Thu hút tài lộc.

- Gia tăng may mắn trong công việc.

- Hỗ trợ con đường sự nghiệp.

- Mang đến sự bình an cho các thành viên trong gia đình.

Đây cũng là vị trí được nhiều chuyên gia phong thủy khuyến khích vì vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa không cản trở luồng khí lưu thông.

Trồng trước sân nhưng lệch cửa chính

Đinh lăng thích hợp đặt ở khoảng sân phía trước nhà để tạo mảng xanh, giúp điều hòa vi khí hậu.

Tuy nhiên, cây không nên trồng đúng ngay giữa lối đi hoặc chắn thẳng cửa chính. Trong phong thủy, cửa chính là nơi nạp khí. Nếu cây quá lớn che kín cửa sẽ cản trở luồng sinh khí đi vào nhà, từ đó ảnh hưởng đến vận may và tài lộc.

Vị trí lý tưởng là cách cửa vài mét và lệch sang một bên, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan vừa giữ cho không gian thông thoáng.

Trồng ở góc sân hoặc cạnh hàng rào

Nếu khuôn viên rộng, gia chủ có thể trồng đinh lăng ở các góc sân hoặc sát hàng rào.

Theo quan niệm dân gian, hàng rào là ranh giới giữa không gian sống và môi trường bên ngoài. Đinh lăng với tán lá xanh quanh năm được xem như lớp "lá chắn" giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi nguồn năng lượng tiêu cực.

Đồng thời, vị trí này cũng giúp cây phát triển tự nhiên, ít ảnh hưởng đến việc đi lại.

Trồng trong chậu ở ban công hoặc sân thượng

Đối với nhà phố hoặc căn hộ có diện tích nhỏ, đinh lăng hoàn toàn có thể trồng trong chậu.

Nên đặt cây ở:

- Ban công nhiều ánh sáng.

- Sân thượng thông thoáng.

- Hiên nhà có nắng buổi sáng.

Không chỉ tạo không gian xanh, cây còn giúp cân bằng yếu tố Mộc trong phong thủy, mang lại cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên.