Đôi "dép quê" bỗng được những nàng sành điệu thi nhau diện từ nhà ra phố

Nếu đang muốn làm mới tủ đồ mùa hè mà không cần đầu tư quá nhiều, một đôi dép xỏ ngón chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Nếu vài năm trước, dép xỏ ngón chỉ gắn liền với hình ảnh đi biển, đi chợ hay những đôi dép cao su quen thuộc trong đời sống thường ngày, thì mùa hè năm nay, món đồ tưởng chừng rất bình dân này lại bất ngờ trở thành xu hướng được giới thời trang toàn cầu săn đón. Từ các fashionista, người mẫu cho tới loạt ngôi sao nổi tiếng, ai cũng đang tích cực lăng xê dép xỏ ngón trong những bản phối đời thường. Không còn bị xem là món đồ thiếu chỉn chu, dép xỏ ngón đang có màn "lột xác" ngoạn mục. Chỉ cần thay đổi chất liệu, kiểu dáng và cách phối đồ, đôi dép quen thuộc bỗng trở thành điểm nhấn giúp tổng thể vừa phóng khoáng, vừa thời thượng.

Sự trở lại của dép xỏ ngón không phải ngẫu nhiên. Trong vài mùa thời trang gần đây, xu hướng tối giản (minimalism) và "quiet luxury" ngày càng được ưa chuộng. Thay vì những đôi giày cầu kỳ, nhiều tín đồ thời trang ưu tiên các thiết kế đơn giản, đề cao sự thoải mái nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Dép xỏ ngón đáp ứng hoàn hảo tiêu chí đó. Thiết kế gọn nhẹ, dễ mang, dễ phối cùng nhiều loại trang phục giúp món đồ này nhanh chóng xuất hiện trong các bộ sưu tập của hàng loạt thương hiệu lớn. Từ phiên bản cao su quen thuộc đến các thiết kế bằng da, suede hay đế vuông hiện đại, dép xỏ ngón ngày càng đa dạng và tinh tế hơn.

Nếu theo dõi street style của các fashionista trong thời gian gần đây, không khó để bắt gặp hình ảnh dép xỏ ngón xuất hiện ở khắp nơi. Đi dạo phố, cà phê cuối tuần hay thậm chí tới công sở theo phong cách sáng tạo, nhiều cô gái đều lựa chọn dép xỏ ngón thay cho sneaker hoặc sandal truyền thống. Điểm thú vị là món đồ này không còn chỉ xuất hiện cùng quần short hay váy đi biển. Thay vào đó, các tín đồ thời trang phối dép xỏ ngón với quần jeans ống suông, quần linen, chân váy lụa, váy maxi hay cả những bộ suit oversized. Chính sự đối lập giữa vẻ giản dị của đôi dép và những món đồ chỉn chu lại tạo nên tổng thể rất hiện đại, đúng tinh thần "effortless chic" - mặc đẹp như không cần cố gắng.

Một trong những lý do khiến dép xỏ ngón được yêu thích là khả năng kết hợp linh hoạt. Với phong cách tối giản, bạn có thể phối áo sơ mi trắng cùng quần suông và dép xỏ ngón da màu đen hoặc nâu. Bộ trang phục vừa thanh lịch vừa mang đến cảm giác thư thái, rất phù hợp cho những ngày hè. Nếu yêu thích vẻ nữ tính, hãy kết hợp dép xỏ ngón với váy lụa, váy hoa hoặc chân váy dài. Chính sự đơn giản của đôi dép sẽ giúp cân bằng tổng thể, tránh cảm giác quá cầu kỳ.

Trong khi đó, những cô nàng năng động có thể lựa chọn áo thun oversized, quần jeans rộng và dép xỏ ngón để tạo nên outfit trẻ trung, hiện đại. Đây cũng là công thức được rất nhiều fashionista Hàn Quốc và châu Âu yêu thích trong mùa hè năm nay.

Bên cạnh những đôi dép cao su truyền thống, phiên bản bằng da đang là lựa chọn được săn đón nhiều nhất. Các gam màu trung tính như đen, nâu chocolate, be, trắng kem hay mocha rất dễ phối với mọi trang phục. Thiết kế quai mảnh mang đến vẻ thanh lịch, trong khi quai bản to lại phù hợp với phong cách cá tính.

Ngoài ra, dép xỏ ngón có phần đế vuông hoặc đế thấp cũng được nhiều người yêu thích vì vừa tạo cảm giác hiện đại, vừa giúp di chuyển thoải mái hơn. Nếu muốn tăng chiều cao, bạn có thể lựa chọn các mẫu dép xỏ ngón đế xuồng hoặc đế platform. Đây cũng là một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay.

Nhiều người vẫn nghĩ một đôi dép đơn giản sẽ không thể làm thay đổi diện mạo. Tuy nhiên, chính những món phụ kiện nhỏ lại quyết định tinh thần của cả bộ trang phục. Một đôi giày cao gót mang đến vẻ sang trọng, sneaker tạo cảm giác năng động, còn dép xỏ ngón lại gợi lên hình ảnh phóng khoáng, nhẹ nhàng và đầy chất nghỉ dưỡng. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người lựa chọn dép xỏ ngón như món phụ kiện đồng hành trong cuộc sống thường ngày. Không chỉ thoải mái, kiểu dép này còn giúp tổng thể trông trẻ trung và thời thượng hơn nếu biết cách phối đồ.

Dưới đây là 1 số mẫu dép xỏ ngón mà bạn có thể tham khảo ngay:

Vascara Dép Quai Kẹp Mũi Tròn - DXP 0216

Nơi mua: Vascara

Dép Sandal Đế Bệt Nữ Aldo MADALINE

Nơi mua: Aldo

Giày sandal nữ Délicat quai xỏ ngón phối quai hậu xinh xắn D197

Nơi mua: Délicat

Xăng Đan/Dép Nữ Skechers On-The-GO Hyper Slide Kyra Đi Bộ - 140495-BBK

Nơi mua: Skechers

Dép Kẹp Siêu Nhẹ Quai TPU Nhãn Hiệu NESTY

Nơi mua: NESTY

Sự trở lại của dép xỏ ngón cho thấy thời trang đang ngày càng đề cao tính ứng dụng và sự thoải mái. Những món đồ từng bị xem là quá bình dân hoàn toàn có thể trở thành xu hướng nếu được làm mới bằng thiết kế hiện đại và cách phối đồ thông minh.

Nếu đang muốn làm mới tủ đồ mùa hè mà không cần đầu tư quá nhiều, một đôi dép xỏ ngón chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc. Dễ mang, dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, đây là món phụ kiện giúp bạn bắt kịp xu hướng mà vẫn giữ được sự tự nhiên, phóng khoáng. Có lẽ vì thế mà từ những con phố thời trang đến mạng xã hội, đôi "dép quê" năm nào đang có màn trở lại ấn tượng, trở thành item không thể thiếu của các cô nàng sành điệu.