3 triệu người say đứ đừ trước "tình đầu quốc dân" 2K: Nhan sắc trong veo như sương sớm, style đơn giản mà quá xinh

"Tình đầu quốc dân" thế hệ mới, sinh năm 2000 ghi điểm ấn tượng với visual ngọt ngào cùng style sành điệu, nữ tính.

Showbiz Hàn chưa bao giờ thiếu những bóng hồng xinh đẹp, nhưng để được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng "tình đầu quốc dân" thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Sau những tượng đài nhan sắc thanh thuần như Son Ye Jin, Jun Ji Hyun hay Suzy, màn ảnh Hàn thế hệ mới đã tìm thấy "nàng thơ" tiếp theo, đó là Roh Yoon Seo. Sinh năm 2000, nữ diễn viên genZ ghi điểm ấn tượng với visual ngọt ngào, trong trẻo, nhìn kiểu gì cũng toát vibe thanh xuân vườn trường. Trên Instagram cá nhân, cô nàng sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi. Không chỉ gây ấn tượng bằng nhan sắc và khả năng diễn xuất, Roh Yoon Seo còn được yêu thích nhờ gu thời trang tinh tế. Phong cách của nữ diễn viên không quá cầu kỳ, song lại dễ ứng dụng, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cô gái theo đuổi hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng. Cùng ngắm loạt outfit đẹp mắt của Roh Yoon Seo để tìm thêm những công thức mặc đẹp đáng học hỏi cho mùa hè này.

Roh Yoon Seo luôn ghi điểm với phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vẫn đầy cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều toát lên vẻ thơ thẩn, lãng mạn đúng chuẩn "nàng thơ". Trong một outfit dạo phố, cô chọn áo ba lỗ đen tối giản, kết hợp cùng chân váy dài bay bổng và khoác thêm một chiếc áo ngoài mỏng nhẹ. Điểm nhấn nằm ở đôi giày chấm bi xinh xắn, giúp tổng thể thêm phần nổi bật mà vẫn hài hòa.

Roh Yoon Seo ghi điểm với visual xinh tươi trong trẻo khi diện outfit tối giản nhưng đầy cuốn hút. Nữ diễn viên kết hợp áo tay phồng màu đen cùng quần short trắng, tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét thanh lịch và trẻ trung. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng lại rất dễ ứng dụng, vừa tôn dáng vừa mang đến vẻ ngoài tinh tế.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Quần

Tủ đồ của Roh Yoon Seo không thiếu những thiết kế tay phồng. Trong một outfit khác, cô chọn diện áo kẻ sọc dáng lửng kết hợp cùng chân váy trắng và giày sneaker, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, năng động mà vẫn giữ được nét dịu dàng đặc trưng. Đây là công thức phối đồ đơn giản, mát mẻ mà chị em hoàn toàn có thể học hỏi để diện đẹp trong những ngày hè.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Chân váy

Diện thiết kế áo bèo nhún cách điệu, Roh Yoon Seo khéo léo kết hợp cùng chân váy denim để tạo nên set đồ thời thượng, trendy. Những đường bèo mềm mại giúp tăng vẻ nữ tính, trong khi chất liệu jeans mang đến nét năng động và phóng khoáng. Outfit vừa đẹp vừa tôn trọn vóc dáng mảnh mai, là gợi ý phối đồ đáng tham khảo cho những mê style điệu đà, nữ tính.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Chân váy

Roh Yoon Seo chinh phục nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính đến năng động. Với set đồ này, cô diện áo dài tay có mũ kết hợp cùng quần suông, tạo nên tổng thể tối giản nhưng vô cùng cuốn hút. Công thức phối đồ không cầu kỳ song vẫn toát lên vẻ thanh lịch, có chút kiêu kỳ đầy tinh tế.