5 lọ nước thần "made in Vietnam": Ai dùng qua cũng khen tấm tắc, giá bình dân lại rất đa năng

Không phải ngẫu nhiên mà toner hay essence ngày càng được xem là bước "đắt giá" trong chu trình chăm sóc da.

Nếu trước đây "nước thần" (essence hoặc toner dưỡng chuyên sâu) gần như là sân chơi của các thương hiệu Hàn Quốc hay Nhật Bản thì vài năm trở lại đây, mỹ phẩm Việt cũng đã cho thấy sự bứt phá đáng kể. Nhiều sản phẩm không còn đơn thuần là nước cân bằng da sau bước rửa mặt mà được bổ sung các hoạt chất như niacinamide, vitamin C, probiotic, chiết xuất thực vật... giúp cấp ẩm, làm sáng, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da chỉ trong một bước.

Điểm cộng lớn của những "nước thần" made in Vietnam là giá thành dễ tiếp cận nhưng công thức ngày càng hiện đại, phù hợp với làn da châu Á trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Dưới đây là 5 cái tên đang được cộng đồng làm đẹp đánh giá cao.

1. Emmie by Happyskin Bright Plump Probio-Ferment Solution

Đây là một trong những sản phẩm nổi bật nhất của Emmie by Happyskin nhờ công thức kết hợp 5% Niacinamide cùng phức hợp Probio-Ferment lên men. Sản phẩm không chỉ giúp cấp nước tức thì mà còn hỗ trợ làm sáng da, cải thiện tình trạng xỉn màu và củng cố hàng rào bảo vệ da sau một thời gian sử dụng. Kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính nên rất phù hợp với da dầu và hỗn hợp thiên dầu. Nếu theo đuổi quy trình skincare tối giản, đây là sản phẩm có thể thay thế bước essence, đồng thời giúp các serum phía sau thẩm thấu tốt hơn.

Nơi mua: Emmie by Happyskin

2. Toner Vitamin C Chiết Xuất Sơ Ri Cỏ Mềm

Cỏ Mềm vốn nổi tiếng với các sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu thiên nhiên Việt Nam và dòng toner Vitamin C chiết xuất sơ ri cũng là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất của hãng. Điểm nổi bật nằm ở chiết xuất sơ ri giàu vitamin C tự nhiên kết hợp các thành phần dưỡng ẩm thực vật, giúp làn da trông tươi sáng, đều màu hơn sau thời gian sử dụng. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người có làn da xỉn màu, thiếu sức sống hoặc mới bắt đầu xuất hiện các đốm nâu nhẹ. Công thức dịu nhẹ cũng giúp da được cấp ẩm mà không gây cảm giác nhờn rít.

Nơi mua: Cỏ Mềm

3. Toner Nước cân bằng da Sen Hậu Giang Cocoon

Là thương hiệu thuần chay nổi tiếng của Việt Nam, Cocoon luôn biết cách khai thác các nguyên liệu bản địa. Toner Sen Hậu Giang sử dụng chiết xuất từ hoa sen kết hợp nhiều hoạt chất dưỡng ẩm nhằm giúp cân bằng độ pH, làm dịu làn da sau bước làm sạch. Kết cấu mỏng nhẹ, thấm gần như ngay lập tức, mang lại cảm giác mát và dễ chịu. Với những làn da thường xuyên tiếp xúc điều hòa hoặc thời tiết nắng nóng, sản phẩm giúp bổ sung độ ẩm nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ da mềm mại, hạn chế tình trạng khô căng sau khi rửa mặt. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho cả da nhạy cảm.

Nơi mua: Cocoon

4. Nước hoa Hồng thảo dược thiên nhiên Sắc Ngọc Khang

Nếu yêu thích mỹ phẩm có nguồn gốc thảo dược, nước hoa hồng của Sắc Ngọc Khang là cái tên đáng cân nhắc. Sản phẩm kết hợp nhiều chiết xuất thực vật thiên nhiên nhằm hỗ trợ làm sạch phần bụi bẩn còn sót lại, đồng thời cấp ẩm và làm dịu da. Điểm cộng là công thức khá lành tính, tạo cảm giác mềm da ngay sau khi sử dụng mà không gây khô ráp như nhiều dòng toner chứa cồn. Khi dùng đều đặn sáng và tối, làn da sẽ được cân bằng tốt hơn, tạo nền tảng để các bước serum và kem dưỡng phía sau phát huy hiệu quả.

Nơi mua: Sắc Ngọc Khang

5. Toner Oribe cấp ẩm làm dịu se khít lỗ chân lông

Oribe là thương hiệu mỹ phẩm Việt được nhiều người yêu thích nhờ mức giá hợp lý cùng công thức hướng đến làn da châu Á. Dòng toner cấp ẩm của hãng tập trung vào khả năng làm dịu, bổ sung độ ẩm và hỗ trợ cải thiện bề mặt da. Sau khi sử dụng, da có cảm giác mềm mượt, dễ chịu hơn, đồng thời lỗ chân lông cũng trông gọn gàng hơn nhờ được cấp nước đầy đủ. Kết cấu trong suốt, thấm nhanh giúp sản phẩm phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da hỗn hợp và da dầu thiếu nước.

Nơi mua: Oribe

Không phải ngẫu nhiên mà toner hay essence ngày càng được xem là bước "đắt giá" trong chu trình chăm sóc da. Khi làn da được cấp nước đầy đủ ngay sau bước làm sạch, hàng rào bảo vệ da sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời các hoạt chất ở bước serum và kem dưỡng cũng dễ dàng thẩm thấu hơn. Điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bản thân. Nếu muốn làm sáng da, hãy ưu tiên các dòng chứa vitamin C hoặc niacinamide. Nếu da nhạy cảm hoặc đang yếu sau treatment, những sản phẩm giàu thành phần phục hồi, lên men hoặc chiết xuất thực vật sẽ là lựa chọn an toàn hơn.

Sự phát triển mạnh mẽ của mỹ phẩm Việt trong những năm gần đây cũng cho thấy người tiêu dùng đã có thêm rất nhiều lựa chọn chất lượng mà không cần chi quá nhiều tiền. Chỉ với vài trăm nghìn đồng, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một lọ "nước thần" vừa cấp ẩm, làm dịu, hỗ trợ làm sáng và phục hồi da mỗi ngày. Với công thức ngày càng hiện đại cùng nguồn nguyên liệu bản địa phong phú, các sản phẩm made in Vietnam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với nhiều thương hiệu ngoại trong phân khúc bình dân.