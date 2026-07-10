House Of Luggage - Điểm mua sắm vali, balo, túi xách chính hãng

Với hơn 25 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, House Of Luggage là hệ thống phân phối chính hãng nhiều thương hiệu vali, balo và túi xách quốc tế. Không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, đơn vị còn ghi dấu ấn bằng dịch vụ chuyên nghiệp, chế độ bảo hành toàn cầu cùng nhiều chương trình ưu đãi tri ân hấp dẫn.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch, công tác và học tập ngày càng gia tăng, vali, balo và túi xách không còn đơn thuần là vật dụng chứa đồ mà đã trở thành người bạn đồng hành trên mỗi hành trình. Chính vì vậy, người tiêu dùng hiện đại ngày càng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm chính hãng, có chất lượng được kiểm chứng và chế độ hậu mãi đáng tin cậy.

Là một trong những hệ thống phân phối độc quyền tại Việt Nam các thương hiệu hành lý quốc tế như Samsonite, American Tourister, Traveler's Choice (Mỹ), Delsey Paris (Pháp), ACE (Nhật Bản), Victorinox, Wenger (Thụy Sĩ), Pacsafe (Úc)... House Of Luggage (HOL) trở thành điểm mua sắm quen thuộc của hàng triệu khách hàng Việt. Mỗi thương hiệu mang phong cách thiết kế riêng biệt, nhưng đều có chung một sứ mệnh đáp ứng mọi nhu cầu tiện lợi, tối ưu trong những chuyến du lịch - đó cũng là sứ mệnh của HOL mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam.

Bộ sưu tập vali Samsonite Unimax (Nguồn: Samsonite)

Mỗi sản phẩm tại House Of Luggage đều có nguồn gốc rõ ràng, được nhập khẩu và phân phối theo tiêu chuẩn của từng thương hiệu. Đặc biệt, nhiều dòng vali cao cấp còn được áp dụng chế độ bảo hành chính hãng toàn cầu, giúp khách hàng an tâm sử dụng trong các chuyến đi trong và ngoài nước.

Bộ sưu tập balo American Tourister Carter (Nguồn: American Tourister)

Bộ sưu tập vali, balo, túi xách HAyU x ace.Tokyo (Nguồn: ACE)

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, House Of Luggage còn chú trọng dịch vụ hậu mãi với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp cũng như hướng dẫn sử dụng và bảo quản đúng cách.

Danh mục sản phẩm tại House Of Luggage đa dạng từ vali du lịch nhiều kích thước, balo doanh nhân, balo laptop, balo du lịch, đến túi xách thời trang, túi du lịch, đồng hồ, dao xếp đa năng, dụng cụ nhà bếp… với nhiều tính năng hiện đại như công nghệ chống trộm, tích hợp ngăn laptop & cổng sạc USB, chất liệu bền nhẹ, đàn hồi, chịu được va đập tốt, hạn chế thấm nước, lớp kháng khuẩn 24/7….

Vali Victorinox Spectra 3.0 được trang bị ngăn laptop trên size cabin (Nguồn: Victorinox)

Không ngừng được cập nhật với những bộ sưu tập mới từ các thương hiệu quốc tế, HOL mang đến những thiết kế thịnh hành, màu sắc đa dạng và công nghệ mới nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nhân, gia đình, người trẻ yêu thích du lịch hay thường xuyên đi công tác. Cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong năm nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với mức giá hợp lý.

Cửa hàng House Of Luggage tại các trung tâm thương mại toàn quốc (Nguồn: House Of Luggage)

Giữa thị trường có nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không thuộc hệ thống phân phối chính thức, House of Luggage cam kết chỉ cung cấp 100% sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu quốc tế, đi kèm đầy đủ chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn của từng thương hiệu, giúp khách hàng yên tâm lựa chọn cho mọi chuyến đi.

Dễ dàng mua sắm tại House Of Luggage với hệ thống cửa hàng tại nhiều trung tâm thương mại lớn trên khắp cả nước, website thương mại điện tử cùng các kênh bán hàng trực tuyến được đầu tư đồng bộ. Thường xuyên cập nhật bộ sưu tập mới, xu hướng du lịch và các ưu đãi từ hàng trên các kênh truyền thông và sàn thương mại điện tử như Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Shopee, Lazada… hoặc liên hệ hotline 1800 6063 để được tư vấn thêm.