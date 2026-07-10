Rắn hoạt động mạnh vào mùa mưa: 4 cách đuổi rắn cực hiệu quả

Mùa mưa là thời điểm rắn xuất hiện nhiều hơn quanh khu dân cư. Chỉ với vài thay đổi đơn giản trong khu vườn và quanh nhà, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ rắn ghé thăm.

Mưa lớn giúp thời tiết mát mẻ hơn, nhưng cũng là thời điểm nhiều người lo ngại vì rắn hoạt động mạnh và xuất hiện gần khu dân cư. Theo Times of India, khi hang ổ tự nhiên bị ngập nước, rắn buộc phải tìm nơi khô ráo để trú ẩn và đôi khi vô tình bò vào sân vườn hoặc khu vực quanh nhà.

4 cách đuổi rắn hiệu quả

Các chuyên gia cho biết rắn thường tránh tiếp xúc với con người. Tuy nhiên, nếu khuôn viên nhà có nhiều nơi trú ẩn hoặc nguồn thức ăn, chúng vẫn có thể xuất hiện. Dưới đây là 4 cách giúp khu vườn và ngôi nhà trở nên kém hấp dẫn hơn với loài bò sát này.

1. Bịt kín các khe hở quanh nhà

Bịt kín các khe hở quanh nhà để ngăn rắn tới nhà (Ảnh minh họa).

Một trong những biện pháp quan trọng nhất là kiểm tra toàn bộ khu vực quanh nhà để phát hiện các khe nứt hoặc lỗ hở.

Theo Times of India, rắn có thể chui qua những khoảng hở rất nhỏ quanh cửa ra vào, cửa sổ, hệ thống thoát nước hoặc phần móng nhà. Vào mùa mưa, khi cần tìm nơi trú ẩn, chúng càng dễ lợi dụng các vị trí này để xâm nhập.

Vì vậy, hãy thường xuyên kiểm tra và bịt kín những khe hở nếu phát hiện.

2. Giữ sân vườn luôn gọn gàng, thông thoáng

Đám cỏ rậm, bụi cây um tùm, lá khô chất đống hay những chồng gỗ lâu ngày đều có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của rắn.

Đặc biệt vào mùa mưa, cây cối phát triển nhanh khiến khu vườn càng rậm rạp hơn. Việc cắt tỉa cỏ, dọn lá rụng và loại bỏ những vật dụng không cần thiết sẽ giúp giảm đáng kể những nơi rắn có thể ẩn náu.

Không gian thông thoáng cũng giúp bạn dễ phát hiện động vật hoang dã trước khi chúng tiến lại gần khu vực sinh hoạt.

3. Hạn chế chuột và các nguồn thức ăn thu hút rắn

Rắn thường tới nhà để tìm thức ăn (Ảnh minh họa).

Theo Times of India, rắn thường bị thu hút bởi nguồn thức ăn hơn là nơi trú ẩn. Vào mùa mưa, chuột, ếch và nhiều loài động vật nhỏ hoạt động mạnh hơn, vô tình kéo rắn đến gần nhà.

Để hạn chế điều này, nên bảo quản thực phẩm cẩn thận, luôn đậy kín nắp thùng rác và không để thức ăn của vật nuôi ngoài sân trong thời gian dài. Khi nguồn thức ăn giảm đi, khả năng rắn xuất hiện cũng sẽ thấp hơn.

4.Không để nước đọng quanh sân vườn

Sau những cơn mưa, nước thường đọng lại ở nhiều vị trí như khu vực cống thoát nước, bể chứa, vòi nước ngoài trời hay các hố trũng. Đây là môi trường thu hút côn trùng và ếch nhái, từ đó tiếp tục hấp dẫn rắn tìm đến.

Chủ nhà nên thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, đậy kín miệng cống và xử lý các điểm đọng nước để giảm nguy cơ rắn xuất hiện.

Bình tĩnh nếu phát hiện rắn trong nhà

Nếu bắt gặp rắn trong sân hoặc vườn nhà, điều quan trọng nhất là không hoảng sợ và không tự ý bắt hoặc xua đuổi.

Times of India khuyến cáo mọi người nên giữ khoảng cách an toàn, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực có rắn, đồng thời liên hệ với lực lượng hoặc đơn vị chuyên trách để di dời con vật.

Việc cố gắng bắt hoặc tiêu diệt rắn có thể khiến chúng cảm thấy bị đe dọa và tăng nguy cơ bị tấn công.

Lam Chi

Nguồn: Times of India