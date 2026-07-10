Vì sao gọi là cây trinh nữ?

Cái tên "trinh nữ" của loài cây này khiến không ít người tò mò.

Cây trinh nữ từ lâu đã là loài cây quen thuộc ở Việt Nam. Bên cạnh tên gọi "cây xấu hổ" hay "cây mắc cỡ", cái tên "trinh nữ" cũng khiến nhiều người tò mò bởi mang đậm tính biểu tượng. Thực tế, tên gọi này xuất phát từ đặc điểm sinh học và phản ứng rất đặc biệt của loài cây đối với các tác động từ bên ngoài.

Vì sao có tên gọi là cây trinh nữ?

Tên gọi "cây trinh nữ" bắt nguồn từ hình ảnh những chiếc lá khép lại ngay khi có người chạm vào, gợi liên tưởng đến sự e lệ, kín đáo của một thiếu nữ. Trong văn hóa Á Đông, từ "trinh nữ" thường dùng để chỉ người con gái dịu dàng, đoan trang và có phần rụt rè. Chính vì vậy, phản ứng "rụt mình" của cây đã khiến người xưa đặt cho nó cái tên đầy hình tượng này.

Ở nhiều địa phương, cây còn được gọi là cây xấu hổ hoặc cây mắc cỡ. Dù tên gọi khác nhau nhưng đều xuất phát từ cùng một đặc điểm: chỉ cần một cái chạm nhẹ, lá cây sẽ lập tức cụp xuống như thể đang "ngượng ngùng".

Đặc điểm khiến cây trinh nữ trở nên khác biệt

Điểm đặc biệt nhất của cây trinh nữ chính là khả năng phản ứng với các tác động bên ngoài. Khi bị chạm vào, gặp rung động mạnh hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột, các lá nhỏ sẽ nhanh chóng khép lại, cuống lá rủ xuống. Sau vài phút, khi không còn kích thích, lá sẽ từ từ mở ra và trở lại trạng thái bình thường.

Theo các nhà thực vật học, đây là một cơ chế tự vệ tự nhiên của cây. Việc khép lá giúp cây trông héo úa tạm thời, từ đó làm giảm sự chú ý của động vật ăn cỏ và hạn chế nguy cơ bị tổn thương. Không chỉ vậy, cây trinh nữ còn có thân nhỏ, nhiều gai li ti, lá kép hình lông chim với màu xanh mướt. Vào mùa hoa, cây nở những bông hoa nhỏ hình cầu màu hồng tím hoặc hồng nhạt, tạo điểm nhấn khá bắt mắt giữa thảm cỏ.

Cây trinh nữ là loài cây dễ trồng, dễ sống

Cây trinh nữ có sức sống khá mạnh và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Loài cây này thường mọc hoang ở ven đường, bãi cỏ, nương rẫy hoặc những nơi có nhiều ánh nắng. Nếu được trồng trong vườn, cây cũng phát triển tốt trên nhiều loại đất khác nhau, miễn là đất có khả năng thoát nước. Nhờ khả năng thích nghi cao, cây trinh nữ xuất hiện ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam và trở thành một phần ký ức tuổi thơ của không ít người.

Không chỉ để ngắm, cây trinh nữ còn được dùng trong y học cổ truyền

Ngoài giá trị làm cảnh, cây trinh nữ còn được sử dụng trong một số bài thuốc của y học cổ truyền. Theo quan niệm Đông y, rễ và thân cây có thể được dùng làm dược liệu với mục đích hỗ trợ an thần, cải thiện giấc ngủ hoặc giảm đau nhức trong một số trường hợp. Tuy nhiên, đây là dược liệu cần được sử dụng đúng cách và đúng liều lượng. Người dân không nên tự ý thu hái hoặc dùng cây để chữa bệnh khi chưa có hướng dẫn từ người có chuyên môn.